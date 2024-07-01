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الاندماج النووي - حلم الطاقة النظيفة

١١ يوليو ٢٠٢٤

تكنولوجيا أكثر سخونة من الشمس! هل يمكن للاندماج النووي إنتاج كميات لا حصر لها من الطاقة النظيفة؟ وعلى عكس الانشطار النووي، فإن الخصائص البيئية والسلامة جيدة. هل يمكن أن يكون الاندماج النووي هو الحل لمشاكلنا البيئية؟

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تولد الشمس والنجوم الأخرى الطاقة: تشتعل نار اندماجية في كرة ضخمة من البلازما تندمج فيها نواة ذرة الهيدروجين لتشكل الهيليوم. وهذا يطلق الكثير من الطاقة. لذا تحاول أبحاث الاندماج تكرار هذه العمليات على الأرض. ويقود هذه الأبحاث المشروع الضخم المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، وهو عبارة عن تعاون دولي بقيمة 20 مليار دولار. يعمل فيه حوالي 5000 شخص من المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم على تجميع أجزاء ضخمة تحوي أكثر من مليون مكون. الأبحاث مستمرة منذ عقود من الزمن، ولكن من الصعب للغاية القيام بالاندماج النووي على نطاق يؤدي في النهاية إلى إنتاج طاقة أكثر من الطاقة المستخدمة لبدء الاندماج. في الشمس، الحرارة والضغط يجبران النوى الذرية على الاندماج. هناك طريقتان لتحقيق ذلك على الأرض: الاندماج بالاحتواء المغناطيسي والاندماج بالليزر. إلى جانب المشروع الألماني الكبير W-7X، هناك عدد من الشركات الناشئة الجديدة التي تتنافس لتكون أول من ينتج طاقة نظيفة لا تنضب. يسلط الفيلم الضوء على كيفية عمل الاندماج النووي وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه في مشهد الطاقة الأوروبي، وما هي التحديات التي يفرضها، وما هو الفرق بين الانشطار النووي والاندماج النووي وما إذا كان هذا هو الحل لإشباع جوع البشرية للطاقة.

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