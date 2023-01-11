صنع في ألمانيا

الانحياز للإدراك المتأخر

لا يعتقد العلماء بحتمية وقوع الأزمات، وأنه كان يمكن التنبؤ بها. أو أن هناك احتمالاً في أن تتكرر بنفس الطريقة. ويطلقون على طريقة التفكير هذه الانحياز للإدراك المتأخر، وهي طريقة خاطئة في رأيهم.