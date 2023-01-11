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لا يعتقد العلماء بحتمية وقوع الأزمات، وأنه كان يمكن التنبؤ بها. أو أن هناك احتمالاً في أن تتكرر بنفس الطريقة. ويطلقون على طريقة التفكير هذه الانحياز للإدراك المتأخر، وهي طريقة خاطئة في رأيهم.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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