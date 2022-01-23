الانتقالات الشتوية بالبوندسليغا: بايرن ودورتموند بدون صفقات جديدة

اختتمت أمس الأحد (31 يناير/كانون الثاني) الفترة المحددة للانتقالات الشتوية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وفي الكثير من الدوريات الأوربية. وما ميز سوق انتقالات اللاعبين هذا العام في ألمانيا هو كثرة اللاعبين المغادرين مقابل اللاعبين الجدد الذين تم استقدامهم، ما يعكس التحفظ الذي ينهجه المسؤولون في الأندية الألمانية بخصوص دفع مبالغ كبيرة في سوق انتقالات اللاعبين بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا على ميزانيات الأندية.
فعلى سبيل المثال سجلت رابطة كرة القدم الألمانية 262 انتقالا في صيف 2020 في حين لم يتعد عدد الانتقالات في سوق الانتقالات الأخيرة 63 عقدا.
فما هي أبرز الانتقالات التي عرفها الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة؟
خطف فريق أوغسبورغ الأنظار بتوقيعه لأغلى صفقة في ألمانيا في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث دفع النادي الذي يحتل المركز16حاليا في البوندسليغا 17.5 مليون يورو لضم المهاجم ريكاردو بيبي لصفوفه قادما من نادي دلاس وبعقد يمتد إلى عام 2026 مع إمكانية التمديد لعام 2027.
كما عزز فولفسبورغ صفوفه بلاعب يونيون برلين ماكس كروزه ووقع معه عقد يمتد إلى نهاية 2023 مقابل 5 ملايين يورو. فولفسبورغ قام أيضا بضم كيفين باريديس من نادي د.س. يونايتد الأمريكي مقابل 7 ملايين يورو بعقد يمتد إلى 2026.
من جهته عزز فريق بايرن ليفركوزن عزز خط هجومه بلاعب جديد قادم من زينيت سان بيترسبورغ وبعقد يمتد إلى 2027 مقابل 4 ملايين يورو. يتعلق الأمر باللاعب ساردار أزمون. كما قام نادي ليفركوزن بإعارة لاعبه الدولي ناديم أميري لفريق جنوة الإيطالي حتى نهاية الموسم.
أيضا تمكن فريق مونشنغلادباخ من ضم اللاعب مارفين فريدريش إلى صفوفه مقابل 5.5 مليون يورو من فريق يونيون برلين. وفي الوقت ذاته قام الفريق بيع عقد لاعبه دينيس زكريا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بمبلغ 4.5 مليون يورو في عقد يمتد إلى 2026.
فريق شتوتغارت الألماني وقع مع اللاعب البرتغالي الشاب (19 عاما) القادم من نادي شبورتينغ لشبونة عقدا على سبيل الإعارة يمتد إلى صيف 2023 مع إمكانية الشراء بمبلغ 15 مليون يورو.
كما انتقل الدولي المغربي أيمن برقوق لنادي ماينز قادما إليه من نادي فرانكفورت بعقد يمتد ل 2025.
لكن ماذا عن الناديين الكبيرين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند؟ عملاقا البوندسليغا لم يقدما على توقيعات مهمة مع لاعبين جدد في الفترة الشتوية الحالية، وبرر ذلك المدير الرياضي بفريق بايرن ميونيخ حسن صالح حميدزيتش بالقول "صفوفنا معززة بالشكل الكافي وأعتقد أننا نملك فريقا جيدا، وأضاف "تقريبا كل اللاعبين جاهزين والمدرب له الكثير من الخيارات ونحن لدينا فريق قادر على تحقيق أهدافنا".
نفس الأمر أكد عليه كذلك سباستيان كيل المسؤول في نادي بوروسيا دورتموند بقوله "لا أرى في الوقت الحاضر ضرورة ملحة لبذل كل الجهود لجلب لاعبين جدد..عندما نسترجع كل اللاعبين سيتحسن أداؤنا أكثر فأكثر.."
النجم الغابوني أوباميانغ سينتقل لبرشلونة
أوباميانغ إلى برشلونة
وعلى الصعيد الدولي تم تسجيل مجموعة من الانتقالات المهمة منها: انتقال مهاجم وولفرهامتون أداما تراوري إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء بملغ 30 مليون يورو.
وتوقيع توتنهام الإنجليزي مع روديريغو بينتانكور الذي انتقل إليه من يوفنتوس بمبلغ 19 مليون يورو.
بالمقابل عزز يوفنتوس صفوفه بالمهاجم دوسان فالهوفيتش قادما من فريق فيورونتينا مقابل 70 مليون يورو.
الانتقالا الشتوية سجلت أيضا انتقال اللاعب لويس دياز إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو ضخها في خزينة نادي بورتو.
كما دفع نيوكاسل الإنجليزي مبلغ 50 مليون يورو لفريق أولمبيك ليون للاستفادة من خدمات اللاعب برونو غيماريش.
و نجح برشلونة في تعزيز صفوفه بالدولي الغابوني أوباميانغ حسب ما أكدته وسائل إعلام مختلفة. ويتوقع أن يعوض أوباميانغ الفراغ الذي تركه رحيل سيرخيو أغويرو الذي اعتزل اللعب نهائيا لأسباب صحية.
هشام الدريوش
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد
بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ديفيد ألابا إلى ريال مدريد
مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ
الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
توماس ديلاني إلى فريق إشبيلية
لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد
من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا برلين
من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
إيلاش موريبا إلى لايبزيغ
تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ
اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ
يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ
بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة