 الانتقالات الشتوية بالبوندسليغا: بايرن ودورتموند بدون صفقات جديدة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.02.2022

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رياضة

الانتقالات الشتوية بالبوندسليغا: بايرن ودورتموند بدون صفقات جديدة

في الوقت الذي ارتأى فيه متزعما البوندسليغا بايرن ميونيخ ودورتموند عدم الإقدام على صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية، خطفت أندية أخرى الأنظار بصفقات مهمة. فما هي أبرزها؟

ريكاردو بيبي الوافد الجديد على فريق أوغسبورغ الألماني

الأمريكي ريكاردو بيبي يبقى أغلى صفقة في البوندسليغا في سوق الانتقالات الشتوية

اختتمت أمس الأحد (31 يناير/كانون الثاني) الفترة المحددة للانتقالات الشتوية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وفي الكثير من الدوريات الأوربية. وما ميز سوق انتقالات اللاعبين هذا العام في ألمانيا هو كثرة اللاعبين المغادرين مقابل اللاعبين الجدد الذين تم استقدامهم، ما يعكس التحفظ الذي ينهجه المسؤولون في الأندية الألمانية بخصوص دفع مبالغ كبيرة في سوق انتقالات اللاعبين بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا على ميزانيات الأندية.

مختارات

 فعلى سبيل المثال سجلت رابطة كرة القدم الألمانية 262 انتقالا في صيف 2020 في حين لم يتعد عدد الانتقالات في سوق الانتقالات الأخيرة 63 عقدا.

فما هي أبرز الانتقالات التي عرفها الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة؟

خطف فريق أوغسبورغ الأنظار بتوقيعه لأغلى صفقة في ألمانيا في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث دفع النادي الذي يحتل المركز16حاليا في البوندسليغا 17.5 مليون يورو لضم المهاجم ريكاردو بيبي لصفوفه قادما من نادي دلاس وبعقد يمتد إلى عام 2026 مع إمكانية التمديد لعام 2027.

كما عزز فولفسبورغ صفوفه بلاعب يونيون برلين ماكس كروزه ووقع معه عقد يمتد إلى نهاية 2023 مقابل 5 ملايين يورو. فولفسبورغ قام أيضا بضم كيفين باريديس من نادي د.س. يونايتد الأمريكي مقابل 7 ملايين يورو بعقد يمتد إلى 2026.

من جهته عزز فريق بايرن ليفركوزن عزز خط هجومه بلاعب جديد قادم من زينيت سان بيترسبورغ وبعقد يمتد إلى 2027 مقابل 4 ملايين يورو. يتعلق الأمر باللاعب ساردار أزمون. كما قام نادي ليفركوزن بإعارة لاعبه الدولي ناديم أميري لفريق جنوة الإيطالي حتى نهاية الموسم.

أيضا تمكن  فريق مونشنغلادباخ من ضم  اللاعب مارفين فريدريش إلى صفوفه مقابل 5.5 مليون يورو من فريق يونيون برلين. وفي الوقت ذاته قام الفريق بيع عقد لاعبه دينيس زكريا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بمبلغ 4.5 مليون يورو في عقد يمتد إلى 2026.

فريق شتوتغارت الألماني وقع مع اللاعب البرتغالي الشاب (19 عاما) القادم من نادي شبورتينغ لشبونة عقدا على سبيل الإعارة يمتد إلى صيف 2023 مع إمكانية الشراء بمبلغ 15 مليون يورو.

كما انتقل الدولي المغربي أيمن برقوق لنادي ماينز قادما إليه من نادي فرانكفورت بعقد يمتد ل 2025.

لكن ماذا عن الناديين الكبيرين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند؟ عملاقا البوندسليغا لم يقدما على توقيعات مهمة مع لاعبين جدد في الفترة الشتوية الحالية، وبرر ذلك المدير الرياضي بفريق بايرن ميونيخ حسن صالح حميدزيتش بالقول "صفوفنا معززة بالشكل الكافي وأعتقد أننا نملك فريقا جيدا، وأضاف "تقريبا كل اللاعبين جاهزين والمدرب له الكثير من الخيارات ونحن لدينا فريق قادر على تحقيق أهدافنا".

نفس الأمر أكد عليه كذلك سباستيان كيل المسؤول في نادي بوروسيا دورتموند بقوله "لا أرى في الوقت الحاضر ضرورة ملحة لبذل كل الجهود لجلب لاعبين جدد..عندما نسترجع كل اللاعبين سيتحسن أداؤنا أكثر فأكثر.."

النجم الغابوني أوباميانغ سينتقل لبرشلونة

النجم الغابوني أوباميانغ سينتقل لبرشلونة

أوباميانغ إلى برشلونة

وعلى الصعيد الدولي تم تسجيل مجموعة من الانتقالات المهمة منها: انتقال مهاجم وولفرهامتون أداما تراوري إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء بملغ 30 مليون يورو.

وتوقيع توتنهام الإنجليزي مع روديريغو بينتانكور الذي انتقل إليه من يوفنتوس بمبلغ 19 مليون يورو.

بالمقابل عزز يوفنتوس صفوفه بالمهاجم دوسان فالهوفيتش قادما من فريق فيورونتينا مقابل 70 مليون يورو.

الانتقالا الشتوية سجلت أيضا انتقال اللاعب لويس دياز إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو ضخها في خزينة نادي بورتو.

كما دفع نيوكاسل الإنجليزي مبلغ 50 مليون يورو لفريق أولمبيك ليون للاستفادة من خدمات اللاعب برونو غيماريش.

و نجح برشلونة في تعزيز صفوفه بالدولي الغابوني أوباميانغ حسب ما أكدته وسائل إعلام مختلفة. ويتوقع أن يعوض أوباميانغ الفراغ الذي تركه رحيل سيرخيو أغويرو الذي اعتزل اللعب نهائيا لأسباب صحية.

هشام الدريوش

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    الكاتب: علاء جمعة


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