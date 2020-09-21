الانتقالات الأوروبية- بايرن ينشط السوق الألمانية وصفقات ضخمة في بريميرليغ

أبقت الأندية الأوروبية لكرة القدم على عقلانيتها مع ختام فترة انتقالات خيّمت عليها تداعيات فيروس كورونا المستجد، برغم بعض الصفقات الجيّدة لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا.

لكن بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث الأعمال الاقتصادية، انفقت أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليغ" 95% من مجموع ما صرفته البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت الاثنين.

بارين يحرك السوق الألماني

وحرّك بايرن ميونيخ بطل الدوري في آخر ثمانية مواسم سوق الانتقالات في ألمانيا، بعد طلب مدربه هانزي فليك تدعيمات في هجومه ووسطه وأيضا في مركز الظهير الأيمن.

في مركز الظهير، تعاقد مع الفرنسي بونا سار من مرسيليا لأربعة أعوام، فيما ذهب لاعب الوسط الفرنسي الآخر مايكل كويزانس في الاتجاه المعاكس على سبيل الإعارة.

وأعلن الفريق البافاري الأحد ضمّ لاعب الوسط الدفاعي الإسباني مارك روكا من إسبانيول، ثم استقدم المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الذي لم يمدد عقده مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.

وكان لافتا عودة الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا (30 عاما) إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة من يوفنتوس بطل إيطاليا.

لكن يبقى الانتقال الأهم في ألمانيا، قدوم الجناح الدولي لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو، فيما رحل هداف لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر إلى تشلسي الإنجليزي (53 مليون يورو) ولاعب الوسط الشاب كاي هافيرتس من باير ليفركوزن بالاتجاه عينه (79,5 مليون يورو).

الدوري الانجليزي.. انتقالات بالملايين

صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز

نجح إيفرتون، المتصدر المفاجأة للدوري الإنجليزي، في خطف الاضواء من الأندية الكبرى. بخمسة تعاقدات أوصلت صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب الوسط البرازيلي ألان، الفرنسيان عبدواللاي دوكوريه ونيلز نكونكو والمدافع بن غودفري إلى تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

كان تشلسي خاطفا للنجوم، فإلى فيرنر وهافيرتس، جاء بقلب الدفاع المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا (لاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان) والظهير بن تشيلويل من ليستر سيتي.

وفي محاولة منه لانعاش دفاعه المتقهقر، عزّز الاسباني جوزيب غوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي بالهولندي نايثن آكيه (44 مليون يورو)، قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش (23 عاما) مقابل 53 مليون يورو والجناح الاسباني اليافع فيران توريس.

أما حامل اللقب ليفربول، فتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا من بايرن ميونيخ والجناح البرتغالي ديوغو جوتا من ولفرهامبتون.

واختار مانشستر يونايتد المدرسة الهولندية مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام وجلب الظهير الايسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي والجناح العاجي المراهق أماد تراوريه من أتالانتا الإيطالي.. لكن الأهم أن "الشياطين الحمر" حصلوا على خدمات الهداف الأوروغوياني المخضرم ادينسون كافاني (33 عاما) كلاعب حر بعد تخلي باريس جرمان عنه.

وكان لافتا تدخل أرسنال في اليوم الاخير لجلب لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الإسباني، متكفلا ببند جزائي بلغ 50 مليون يورو، فيما ذهب في الاتجاه المعاكس لاعب الوسط الاوروغوياني لوكاس توريرا على سبيل الإعارة.

عملية "تجميل" في برشلونة

سعى برشلونة إلى اجراء عمليات تجميل بعد أزمة رحيل-بقاء اسطورته الارجنتينية ليونيل ميسي، وكان أتلتيكو مدريد أكبر المستفيدين منها بضم مهاجمه الاوروغوياني المخضرم لويس سواريز.

وإلى جانب سواريز، تخلى الهولندي رونالدو كومان المدرب الجديد لبرشلونة عن لاعبي وسطه المخضرمين الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال.

انضم إلى ميسي ورفاقه لاعبون واعدون على غرار الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) من سبورتينغ براغا الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست من أياكس امستردام.

كان ريال مدريد حامل اللقب أكثر هدوءا، فترك أخيرا جناحه الويلزي غاريث بايل يعود إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، فيما باع خاميس إلى إيفرتون، سيرخيو ريغيلون إلى توتنهام والمغربي أشرف حكيمي إلى انتر الإيطالي.

استفاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من عودة المعارين على غرار النروجي مارتن أوديغارد، فيما ترك نجله الحارس البديل لوكا يذهب إلى رايو فايكانو من الدرجة الثانية.

لهيب في الدوري الإيطالي

الأرجنتيني غونزالو هيغواين

ألهب يوفنتوس بطل الدوري في آخر تسعة مواسم المركاتو "الصيفي"، فبعد بحثه عن بديل هجومي عن الأرجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، حظي على سبيل الاعارة بخدمات المهاجم الإسباني العائد ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد وفيديريكو كييزا من فيورنتينا.

وجدّد نابولي الجنوبي تشكيلته مع 80 مليون يورو انفقها لضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهين (21 عاما) من ليل الفرنسي، كما استعار لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو من تشلسي.

من جهته، مدّد المهاجم السويدي العملاق زلاتان ابراهيموفيتش (39 عاما) اقامته مع ميلان، كما استعار الشاب الموهوب ساندرو تونالي (20 عاما) من بريشيا.

وفي الرمق الأخير، وردا على طلبات مدربه الالماني توماس توخل التي لم تعجب المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، حظي باريس سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا، بلاعب الوسط البرازيلي رافينيا القادم بعقد حر من برشلونة.

كما جلب الفريق المملوك قطريا الأحد المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين من إيفرتون الإنكليزي على سبيل الإعارة، ثم أعلن استعارة لاعب الوسط البرتغالي الدولي دانيلو بيريرا (29 عاما) من بورتو.

ولتعويض رحيل كافاني، ثبّت سان جرمان عقد الهداف الارجنتيني ماورو إيكاردي، وجاء بالظهير الإيطالي أليساندرو فلورنتسي من روما.

في المقابل، أعار ليون لاعب وسطه الشاب جيف رين أديلايد إلى نيس مع خيار شرائه بـ25 مليون يورو، فيما أبقى على لاعب وسطه المميز حسام عوّار المطارد من ارسنال ويوفنتوس. وكان لافتا بقاء المهاجم الهولندي ممفيس ديباي بعد الاقتراب من انجاز صفقة انتقاله إلى برشلونة.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)