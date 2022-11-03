الانتخابات النصفية في أمريكا تصويت على استمرار دعم أوكرانيا!

روائح لذيذة تملأ المكان: رائحة الخبز الطازج، وفطيرة الجوز والكعك بالقرفة. وحتى رائحة خفيفة للجبن. "هذه هي رائحة الوطن"، تقول لودميلا (76 عاما). تداوم منذ 30 عاما على زيارة مخبز يقدم مخبوزات تقليدية من أوروبا الشرقية. نصف سكان مدينة بارما، البالغ عددهم 80 ألف نسمة هم من أصول أوكرانية. ولذلك تعتبر هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شمال ولاية أوهايو موطنا لأكبر تجمع لمهاجرين أوكرانيين في قارة أمريكا الشمالية.

في المطبخ الخاص بالمخبز تقف النساء، اللواتي يغطين شعرهن ببابوشكا (وهو حجاب تقليدي ملون)، بجانب طاولات طويلة يصنعن "بيروغيس" (الزلابية الأوكرانية). ليديا تريمبي، التي لجأت والدتها من أوكرانيا إلى أمريكا اشترت هذا المتجر في عام 1974. والآن تدير ليديا المتجر وتتحدث عن قصة هذه المعجنات التقليدية.

الوضع كان أفضل بكثير في أوكرانيا

"تقليديا، تخلو مخبوزات "بيرغوس" من اللحوم، وهو أمر مهم بالنسبة للأوكرانيين، لأن الروس كانوا دائمًا يتعمدون خفض كميات الطعام في أوكرانيا بشكل مصطنع"، تقول ليديا، التي درست العلوم السياسية في حديثها لـDW. ثم تحسن الوضع في موطن والديها أوكرانيا. ولكن بعد ذلك جاءت الحرب وعاد الآن الجوع والخوف مجددا.

"عندما سمعنا عن الحرب، في الليلة الأولى التي وقع فيها الهجوم، بقينا مستيقظين طوال الليل، لأن لدي أبناء خالاتي وأخوالي في أوكرانيا"ـ تقول ليديا، وتضيف: "في يوم السبت التالي تبرعنا بريع كل ما بعناه من مخبوزات لأوكرانيا. لقد جمعنا في ذلك اليوم عشرة آلاف دولار".

ليديا ونساء يساعدهن في تحضير مخبوزات أوكرانية تقليدية في بارما الأمريكية

الحرب قربت الأوروبيين الشرقيين من بعضهم

ساهمت الحرب في تقريب أفراد المجتمع الشرق أوروبي في مدينة بارما من بعضهم، كما توضح ليديا. فالبولنديون والأوكرانيون مثلا لم يكونوا دائما متفقين. ولكن بعد اندلاع الحرب، صارت الدولة المجاورة لأوكرانيا تشعر بالقلق أيضا.

"إن هذه الحرب ليست هناك فقط على بعد آلاف الكيلومترات، وإنما هي هنا أيضا. إنها على عتبة بابنا. ونعيشها على هواتفنا، وفي رسائل البريد الإلكتروني. إنها حرب تحدث معنا الآن، كما حدثت تماما مع جيل والدينا"، تقول ليديا.

ليديا ممتنة لكل ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا، وتأمل أن يستمر الدعم. فالولايات المتحدة هي حتى الآن البلد الأكثر تقديما للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. ورغم أن البيت الأبيض قد وعد بمواصلة دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، إلا أن القضية صارت مسيسة الآن، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. مزيد من السياسيين يقولون إنه يجب أن يكون هناك حد أقصى لهذا الدعم، لأن الأمريكيين يواجهون التضخم وارتفاع الأسعار. ولأنها لا تريد خسارة زبائنها، تفضل ليديا عدم التعليق على هذا الموضوع.

أمريكا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

مؤيد لترامب تحول إلى دعم الديمقراطيين

وبالمقابل، يتحدث مايكل دوبرونوس بصراحة، المحامي الذي ولد والداه في أوكرانيا، صوت دائما للجمهوريين. وعموما يفضل العديد من الأمريكيين المنحدرين من شرق أوروبا التصويت لصالح الحزب المحافظ، لأنهم لا يدعمون السياسات اليسارية للديمقراطيين، بسبب تجربتهم مع الشيوعية. ولكن هذا قد يتغير في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

يقول المحامي دوبرونوس: "لقد صوّت لترامب مرتين، ولكني لا أستطيع التصديق أن الحزب الجمهوري قد تخلى عن أوكرانيا ونضالها من أجل الحرية"، ويضيف: "لقد صوت دائمًا لمرشحين محافظين. ومع ذلك، سأكسر هذا التقليد هذه المرة. لا يمكنني دعم المرشح الجمهوري فانس بسبب آرائه المعادية لأوكرانيا."

جي دي فانس، المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، يتبنى نهجا معاديا لأوكرانيا في حملته الانتخابية، ويقول: "شعار أمريكا أولًا لا يسمح بتجاهل مشاكل بلدك وأن تركز بدلا من ذلك على أوكرانيا. يكفي ترويجا للحرب. يكفي تصعيدا. دعونا نركز على مواطنينا، وعلى مشاكلنا الخاصة ولنتجاهل المرشحين الذين يريدون منا خوض حرب مع فلاديمير بوتين".

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

الانتخابات قد تكون حاسمة لمستقبل الدعم

ألمح كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، إلى أن حزبه سيقلل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، إذا استعاد حزبه أغلبية مجلس النواب في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتظهر الاستطلاعات أن جي دي فانس ومنافسه الديمقراطي تيم رايان متقاربان في ولاية أوهايو. ولذلك فمن المحتمل أن يؤثر المجتمع شرق الأوروبي في الولاية على نتائج الانتخابات وقد يحسمها لصالح رايان.

توقعات بخسائر للديمقراطيين

يبدو أن الديمقراطيون في طريقهم لتكبد خسائر كبيرة في عموم أنحاء الولايات المتحدة. ولذلك من المحتمل أن يقطع الجمهوريون مساعداتهم لأوكرانيا اعتبارا من العام المقبل، إذا فازوا بالأغلبية في مجلس النواب. وفي ضوء ارتفاع معدلات التضخم، يتساءل العديد من الأمريكيين عن سبب استمرار إرسال الأموال إلى أوكرانيا، ويطالبون بتخصيص مساعدات إضافية للمواطنين في الداخل الأمريكي.

ولكن ليديا تيمبي ترى أن ذلك سيكون كارثيا: "أطفالنا يتابعون بدقة ما نقوم بتركه للجيل القادم. إنه أمر يتعلق بهم، بهؤلاء الأطفال الذين لن يكون لديهم وطن".

إنيس بول/ف.ي