فريدريش ميرتس هو أقدم مرشح لمنصب المستشار منذ أكثر من 50 عامًا. لم يتقلد هذا الكاثوليكي المحافظ والكاثوليكي القوي ومحامي الأعمال والطيار الهاوي من زاورلاند في غرب ألمانيا أي منصب حكومي. وبدلاً من ذلك، يمكن لميرتس أن ينظر إلى الوراء إلى مسيرة مهنية طويلة في القطاع الخاص، بما في ذلك في واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، بلاك روك.