الانتخابات المبكرة في ألمانيا ـ مرشحو الأحزاب لمنصب المستشار؟
استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المتوقع أن تجرى في 23 فبراير المقبل، اختارت الأحزاب الألمانية الرئيسية مرشحيها الرئيسيين لخوض هذه الانتخابات للمنافسة على منصب المستشار. نبذة عن كل مرشح.
البراغماتي: أولاف شولتس، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (مواليد 1958)
لم يفتقر الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس أبدًا إلى الثقة بالنفس: فهو يصف نفسه بأنه شخص براغماتي كفء وواسع المعرفة. أدار شولتس مكتب محاماة خاص به، وينظر إلى حياته السياسية التي امتدت لعقود من الزمن، حيث شغل مناصب حكومية في هامبورغ وعلى المستوى الاتحادي كوزير للعمل ووزير للمالية ومستشار اتحادي. وحسب استطلاعات الرأي، فإنه لا يحظى بشعبية كبيرة.
المحافظ: فريدريش ميرتس، حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (مواليد 1955)
فريدريش ميرتس هو أقدم مرشح لمنصب المستشار منذ أكثر من 50 عامًا. لم يتقلد هذا الكاثوليكي المحافظ والكاثوليكي القوي ومحامي الأعمال والطيار الهاوي من زاورلاند في غرب ألمانيا أي منصب حكومي. وبدلاً من ذلك، يمكن لميرتس أن ينظر إلى الوراء إلى مسيرة مهنية طويلة في القطاع الخاص، بما في ذلك في واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، بلاك روك.
المفكر: روبرت هابيك، تحالف 90/ الخضر (مواليد 1969)
يبدو روبرت هابيك بمظهره الأشعث وغير الحليق في بعض الأحيان ودودًا للغاية. فالسياسي البراغماتي لا يجد مشكلة في الاعتراف بأخطائه. كان هابيك هو من وجد كلمات واضحة لشرح قرارات الحكومة السياسية للجمهور. وقبل عمله السياسي، كان مؤلفًا ومترجمًا وفيلسوفًا.
الباردة: أليس فايدل، من حزب البديل من أجل ألمانيا (مواليد 1979)
الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هي خبيرة اقتصادية عملت ودرست في الصين. تتبنى فايدل، التي غالبًا ما تبدو باردة الأعصاب، وجهة نظر متشككة تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وهي معروفة باستفزازاتها وخطابها القاسي المعادي للمهاجرين. وهي تعيش في سويسرا في علاقة شراكة مع امرأة من سريلانكا ولديها طفلان بالتبني.
الخطيب المفوه: كريستيان ليندنر، الحزب الليبرالي الديمقراطي (مواليد 1979)
درس وزير المالية السابق العلوم السياسية وأسس شركة إعلانات صغيرة وهو ضابط احتياط في القوات الجوية. وقد أصبح رئيسًا للحزب الليبرالي الديمقراطي في سن الرابعة والثلاثين ولا يزال مرشحه الرئيسي بلا منازع حتى اليوم. يُعرف ليندنر بتعلقه بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. وهو معروف أيضًا بخطابه المصقول وحبه للسيارات الرياضية.
نجمة البرامج الحوارية: سارة فاغنكنشت (مواليد 1969)
كانت فاغنكنشت سياسية بارزة في حزب اليسار، لكنها تركته في عام 2023 وأسست حزبها الخاص "تحالف سارة فاغنكنشت". ويُنظر إليها على أنها صديقة لروسيا وسيدة الخطاب الشعبوي. تؤيد المواطنة السابقة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهي ضيفة منتظمة في البرامج الحوارية السياسية، السياسات الاجتماعية المحافظة واليسارية الاقتصادية. وهي ناقدة لحلف الناتو والهجرة.
المسالم: يان فان أكين، حزب اليسار (مواليد 1961)
يان فان أكين المولود في شمال ألمانيا، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الأحياء، وعمل مفتشًا للأسلحة البيولوجية لدى الأمم المتحدة من 2004 إلى 2006. وفي الفترة من 2009 إلى 2017 كان عضوًا في حزب اليسار في البوندستاغ الألماني. ويشغل منصب الرئيس المشارك لحزب اليسار منذ أكتوبر 2024، ويناضل من أجل بقائه السياسي. فان أكين ملتزم بشكل خاص بسياسة السلام وقضايا نزع السلاح.