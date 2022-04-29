الانتخابات اللبنانية تنطلق مع اقتراع المغتربين.. هل التغيير ممكن؟

سعد الحريري يعلق نشاطه في الحياة السياسية في لبنان

أعلن الزعيم اللبناني البارز سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد سلسلة انتكاسات مني بها. الحريري كشف عن عدة عوامل تقف وراء قراره أبرزها "تزايد النفوذ الإيراني" في لبنان.