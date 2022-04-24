 الانتخابات الفرنسية.. ردود فعل عالمية مرحبة بفوز ماكرون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2022

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الانتخابات الفرنسية.. ردود فعل عالمية مرحبة بفوز ماكرون

لاقى فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن ردود فعل عالمية مرحبة. في حين دعت امنستي ماكرون لوضع حقوق الإنسان "في قلب أولويات" ولايته الجديدة.

ايمانويل ماكرون

جاءت ردود الفعل على فوز ماكرون مرحبة بشكل كبير

أعلن ايمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه الأحد رئيسا لفرنسا في مواجهة منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني "يلزمني للأعوام المقبلة"، لكن توجه أيضا إلى معارضيه قائلا "لست رئيس فريق معين وإنما أنا رئيس للجميع".

وقال ماكرون في خطاب أمام برج ايفل في باريس "أعلم ان عددا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعما للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف"، مضيفا "هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة". وأضاف أنه لا بدّ من "إعطاء أجوبة" للذين دفعهم "الغضب والاختلاف في الرأي" للتصويت الى أقصى اليمين.

ترحيب ألماني

وتغلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بفارق مريح في الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد (24 أبريل/ نيسان 2022)، وذلك حسبما أظهرت توقعات مبكرة لمراكز لاستطلاع الرأي.

مختارات

في مقال رأي مشترك نشر بعدة صحف أوروبية، قدم المستشار الألماني شولتس ورئيسا حكومتي إسبانيا والبرتغال، سانشيز وكوستا، دعمهم للرئيس ماكرون، داعين الفرنسيين لإعادة انتخابه، محذرين من مخاطر فوز منافسته اليمينية المتطرفة.

يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد لصناديق الاقتراع في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة للحسم في ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فيما قد يشكل زلزالا سياسيا.

ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية جديدة واعتبر أن فوز ماكرون علامة على التزام الشعب تجاه أوروبا.

وكتب شولتس على موقع تويتر "تهانينا للرئيس العزيز إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك أيضا رسالة التزام قوي إلى أوروبا اليوم. أنا سعيد أننا سنواصل تعاوننا الجيد".

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تهنئة إيطالية

كماهنأ القادة الإيطاليون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فترة وجيزة من التوقعات التي أشارت إلى فوزه بولاية ثانية في منصبه وإقرار منافسته، مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بهزيمتها.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الفوز بأنه "خبر رائع لأوروبا بأسرها".

وقال دراجي: "إن إيطاليا وفرنسا، بجانب جميع الشركاء الآخرين، ملتزمون ببناء اتحاد أوروبي أقوى وأكثر إحكاما وإنصافا، قادر على أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، بدءا من الحرب الأوكرانية".

ترودو يتطلع لمواصلة العمل مع ماكرون

كما هنّأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بإعادة انتخابه، قائلًا إنه "يتطلّع إلى مواصلة العمل" معه.

وكتب ترودو على تويتر، مرفقًا نصّه بصورة تجمعه بماكرون، "تهانينا ايمانويل ماكرون. أتطلّع لمواصلة العمل معًا على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا - من الدفاع عن الديموقراطية إلى مكافحة تغير المناخ إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى".

ارتياح بريطاني وأوروبي

بدوره هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من لجان الاقتراع أنه سيعاد انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال جونسون على تويتر "تهانينا إليكم إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابكم رئيسا لفرنسا. فرنسا واحدة من أهم الحلفاء وأقربهم إلينا. أتطلع لمواصلة العمل معا بشأن القضايا الأكثر أهمية لبلدينا وللعالم".

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن ارتياحه لإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية جديدة.

وكتب ميشيل باللغة الفرنسية على موقع تويتر "في هذه الأوقات الصعبة، نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة تماما باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية ".

كذلك هنأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "إعادة انتخابه الناجحة للغاية".

وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع فرنسا في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي و"مواجهة تحديات عالم يزداد غموضا وقلقا". وكتبت: "الاتحاد الأوروبي القوي يحتاج إلى فرنسا قوية".

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وكتبت السياسية الألمانية باللغة الفرنسية على موقع تويتر "أنا سعيدة لأننا سنتمكن من مواصلة تعاوننا الجيد"

وأضافت "معا سنحقق التقدم لفرنسا وأوروبا".

العفو الدولية تطالب ماكرون بوضع حقوق الإنسان ضمن أولوياته

أما منظمة العفو الدولية بفرعها الفرنسي فقد دعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعادة الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا ووضع حقوق الإنسان "في قلب أولويات" ولايته الجديدة، في بيان أصدرته مساء الأحد بعيد الإعلان عن فوز ماكرون بولاية ثانية.

وجاء في بيان المنظمة "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكلّ قواعد القانون بلا أيّ تأخير، وهو النهج الذي ينتهجه المزيد من الدول الأوروبية".

وتعتمد باريس راهنا سياسة لإعادة التوطين تقوم على دراسة كلّ حالة على حدة. وهي أعادت 35 طفلا، أغلبهم يتامى. وتشدّد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.

وتعدّ عودة الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية مسألة حسّاسة في بلد ما زال تحت صدمة الاعتداءات الجهادية المنفّذة على أراضيه اعتبارا من 2015.

وصرّحت سيسيل كودريو رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية في البيان "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه... إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

وأشارت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلّة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنّى لعدّة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زالالقانون الفرنسي يتضمّن قيودا تقوّض بشدّة قدرات محاكمه".

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وحان الوقت "للانعتاق من تشريع ملتبس وإجراء التكيفات اللازمة لإتاحة كل السبل القانونية التي تسمح بمحاكمة مشتبه بارتكابهم جرائم دولية، في فرنسا"، وفق المنظمة غير الحكومية.

وشدّدت العفو الدولية في بيانها على ضرورة أن تتوقّف فرنسا عن "بيع الأسلحة الموجّهة إلى السعودية والإمارات، وهما بلدان منخرطان في تحالف يُشتبه بارتكابه جرائم حرب في اليمن"، داعية الدولة الفرنسية إلى إرساء "آلية مراقبة برلمانية فعلية" للتدقيق في مبيعات الأسلحة.

وستمثل إعادة انتخاب ماكرون (44 عاما) وهو مرشح حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الاستمرارية وإن تعهد الرئيس بجعل البيئة في صميم عمله في ولايته الثانية والأخيرة.

وسيصبح ماكرون أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عامًا، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002.

وأثارت مواقفه الخلافية بشأن مسائل عدة وممارسته العمودية للسلطة استياء جزء من الفرنسيين الذين اعتبروا أنه بعيد جدًا عن واقع حياتهم اليومية والصعوبات المادية التي يواجهونها في نهاية كلّ شهر.

ووُصف ماكرون بـ „رئيس الأثرياء" خصوصًا بسبب قرارين اتخذهما في بداية ولايته ولم يقبلهما اليسار أبدًا وهما إلغاء الضريبة على الثروات وتخفيض إعانات السكن.

ع.أج/ ع ش (ا ف ب، د ب ا، رويترز)

  • Charles de Gaulle (imago)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    شارل ديغول 1958- 1969

    جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.

  • Frankreich ehemaliger Senatspräsident Alain Poher (picture-alliance/dpa/M. Clement)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    آلان بوهير 1969-1969

    عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.

  • Georges Pompidou, Portraetfoto 1967 Kalenderblatt (dpa)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جورج بومبيدو 1969-1974

    رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.

  • Deutschland Staatsakt für Helmut Schmidt in Hamburg - Valéry Giscard d’Estaing (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فاليري جيسكار ديستان 1974-1981

    وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.

  • Francois Mitterand (picture-alliance/S. Simon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا ميتران 1981-1995

    أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

  • Jacques Chirac / Frankreich / Paris (AP)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جاك شيراك 1995-2007

    ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.

  • Frankreich Nicolas Sarkozy (Getty Images/AFP/I. Langsdon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    نيكولا ساركوزي 2007-2012

    الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.

  • Frankreich Francois Hollande in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا أولوند 2012- 2017

    الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

  • Emmanuel Macron (picture alliance/Wostok Press/MAXPPP/F. Castel)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    إيمانويل ماكرون 2017-

    أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.


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