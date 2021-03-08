الانتخابات السورية ـ إقبال بمناطق النظام ورفض بمناطق المعارضة

قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم الأربعاء (26 مايو/ أيار 2021) إن سوريا ستمدد فترة الانتخابات الرئاسية خمس ساعات إضافية حتى منتصف الليل في كل المراكز الانتخابية في المحافظات. وأفاد بيان اللجنة القضائية العليا أن القرار جاء بسبب الإقبال الكبير.

وتجرى الانتخابات الرئاسية لمدة يوم واحد ويتنافس الرئيس بشار الأسد إلى جانب المرشح محمود مرعي من الجبهة الديمقراطية المعارضة والمرشح عبد الله عبد الله عن حزب الوحدويين. وحسب مراقبون فإنه في حكم المؤكد أن تقود هذه الانتخابات الرئيس بشار الأسد إلى ولايته الرابعة في السلطة.

"رسالة للعالم: انتخابات غير شرعية"

وتظاهر الآلاف من سكان محافظة إدلب بالشمال السوري الأربعاء رفضا للانتخابات الرئاسة، بينما شهدت بعض مناطق محافظة درعا جنوب سوريا إضرابا عاما.

وقال محمد زيتون من اللجان المحلية في محافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ):" شارك آلاف من أبناء مدينة إدلب والبلدات والقرى ومخيمات النازحين في المظاهرة التي انطلقت من ساحة السبع بحرات وسط مدينة أدلب". وأضاف زيتون: "يريد المشاركون في المظاهرة إيصال رسالة إلى العالم أن الانتخابات التي يجريها النظام هي غير شرعية ". وردد المشاركون شعارات وحملوا لافتات تندد بالانتخابات الرئاسية في سوريا "لا شرعية لانتخابات القاتل - لا شرعية للأسد وانتخاباته - الثورة مستمرة ".

مظاهرات احتجاجية رافضة للانتخابات في مناطق سيطرة المعارضة

مصدر معارض: "إطلاق رصاص على منازل من لا ينتخب"

كما شهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي مظاهرات. وفي محافظة درعا جنوبي سوريا شهدت أغلب بلدات ريف درعا الشرقي والغربي إضرابات احتجاجاً على الانتخابات. وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر إن "أغلب مدن ريف درعا الشرقي والغربي نفذت إضراباً عاماً احتجاجاً على الانتخابات الرئاسية فقد شهدت مدن جاسم ونوى والحراك وطفس وانخل والكرك الشرقي وصيدا احتجاجاً على الانتخابات".

وأكد المصدر لـ (د. ب.أ) أن "مدينة نوى أكبر مدن ريف درعا الغربي شهدت إطلاق رصاص منذ ساعات الصباح، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية التابعة للحكومة السورية التي وضعت عددا من المراكز الانتخابية في المدينة". وزعم المصدر أنه لم يتوجه أحد من الأهالي إلى الصناديق ولذا قامت القوات الأمنية بإطلاق رصاص بشكل مباشر على المنازل والمحال التجارية ما أدى لإصابة فتاة داخل منزلها.

الإعلام الحكومي: إقبال كثيف بمناطق سيطرة النظام

وفي المقابل، شهدت أغلب مراكز الاقتراع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إقبالاً كثيفا على التصويت.وكشفت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، حسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن "امتلاء صناديق الاقتراع في عدد من مراكز الانتخاب بدير الزور والحسكة واللاذقية نتيجة الإقبال الكثيف واللجان الفرعية تقوم بتزويدها بالصناديق الفارغة ".

شارك آلاف من أبناء محافظة الرقة في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة السورية في الانتخابات. وقال مصدر في اللجنة الفرعية للانتخابات إن عدد المراكز الانتخابية في محافظة الرقة بلغ 102 مركز منها 80 في منطقة السبخة في ريف الرقة الشرقي و22 في ريف الرقة الغربي وربما يتم فتح مراكز جديدة نظراً للإقبال الجماهيري الكبير .

وفي محافظة حماة وسط سوريا، اكتظت المراكز الانتخابية في المدينة والريف بالناخبين ، وقال أنور قدور من بلدة اللطامنة شمال حماة " شارك جميع أهالي البلدة والقرى المحيطة لها في الانتخابات التي تجري لأول مرة في البلدة بعد استعادة الجيش السوري لها في شهر نيسان / ابريل عام 2017 ".

وكان وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون قال أمس في مؤتمر صحفي إن عدد المراكز الانتخابية يبلغ أكثر من 12 ألف مركز في جميع المحافظات السورية وعدد من يحق لهم الاقتراع أكثر من 18 مليونا.

وجرت يوم الخميس الماضي الانتخابات للسوريين خارج بلادهم في الدول التي توجد بها سفارات سورية وسمحت تلك الدول بإجراء الانتخابات فيها. ومنعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة التي تسيطر على مناطق في ريف حلب ومحافظة إدلب من إجراء الانتخابات.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)