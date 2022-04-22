الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم

خبراء: لوبان تنتهج "سياسة حافة الهاوية" وسيكون لفوزها تداعيات عالمية

لا تثير الأجندة الاقتصادية للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون حماس الكثير من الناخبين الفرنسيين، فأدائه "كان سيئًا، لكن لوبان تبدو أسوأ". خبراء اقتصاد يعتقدون أن نهج المرشحة اليمينية المتطرفة ستكون له عواقب مالية وخيمة.