الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم

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يلتزم المرشحان للانتخابات الرئاسية في فرنسا، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية القومية مارين لوبن، الصمت السبت غداة انتهاء الحملة الرسمية لاقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.
في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.
لا تثير الأجندة الاقتصادية للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون حماس الكثير من الناخبين الفرنسيين، فأدائه "كان سيئًا، لكن لوبان تبدو أسوأ". خبراء اقتصاد يعتقدون أن نهج المرشحة اليمينية المتطرفة ستكون له عواقب مالية وخيمة.
أفرزت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مشهدا مشابها لما حدث عام 2017 حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان. فما هي مواقفهما في ملف الهجرة.
شهدت فرنسا مظاهرات حاشدة مناوئة لليمين المتطرف، فيما يسعى معارضو مارين لوبان مرشحة هذا التيار لتشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. لوبان انتقدت التظاهرات ووصفتها بأنها ضد الديمقراطية.
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