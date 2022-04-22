 الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم | DW الأخبار | DW | 23.04.2022

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الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم

يلتزم المرشحان للانتخابات الرئاسية في فرنسا، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية القومية مارين لوبن، الصمت السبت غداة انتهاء الحملة الرسمية لاقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.

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Shows television screen French presidential election candidate for the En-Marche movement Emmanuel Macron and Marine Le Pen, National Front Party during on the eve of a face-to-face TV debate where French presidential candidates will debate as part of their campaign for the second round on May 3, 2017 in Paris,France. Imago/Paulo Amorim

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French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (L) gestures as she speaks with a woman during a campaign visit at Pertuis' market, South of France, on April 15, 2022. - Marine Le Pen will face French President and liberal party La Republique en Marche (LREM) candidate for re-election Emmanuel Macron in a run-off vote on April 24, 2022, after first round voting on April 10. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

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