 الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون أولا ولوبان ثانية | DW الأخبار | DW | 11.04.2022

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الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون أولا ولوبان ثانية

انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بفوز ماكرون وحلول مارين لوبان بالمرتبة الثانية. جولة مقبل ستحسم هوية الرئيس أو الرئيسة في فرنسا.

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