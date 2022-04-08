الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون أولا ولوبان ثانية

الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار يختارون الرئيس المقبل

يدلي المواطنون الفرنسيون في مناطق ومقاطعات ما وراء البحار بأصواتهم لاختيار رئيس فرنسا المقبل قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي بسبب فارق التوقيت. يتوقع أن تتم الإعادة بين ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان.