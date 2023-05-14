+++ الانتخابات التركية.. تغطية مباشرة +++

(التوقيت المذكور طبقا لتوقيت وسط أوروبا الصيفي)

16:00 أُغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف في تركيا الأحد عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) بعدما استقبلت حشوداً من الناخبين منذ الصباح من دون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان. ومن المرتقب ان تعرف النتائج الأولية للانتخابات مساء.

غير أن مجموعة اعتدت على مراقبي انتخابات من حزب اليسار الأخضر الموالي للأكراد، وأصابتهم إصابات طفيفة، في مدينة ماردين بجنوب البلاد، حسبما قال متحدث باسم حزب توأم له لوكالة الأنباء الألمانية. وتردد أن مسؤولي الحزب تعرضوا للاعتداء، بعدما منعوا أفراد عائلة من دخول اللجنة الانتخابية في الوقت نفسه.

15:54 تعبئة قوية للناخبين الأتراك في اقتراع يبدو خطرا لإردوغان. شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد تدفقا كبيرا للناخبين في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان. وتواصل بعد الظهر تدفق الناخبين للإدلاء باصواتهم في مغلفات خضراء كبيرة، داخلها بطاقة لاختيار الرئيس التركي للسنوات الخمس المقبلة وأخرى لاختيار أعضاء البرلمان ال600.

11:26 صرح كمال كليجدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية والمنافس القوي لأردوغان بعدما أدلى بصوته في الانتخابات في أنقرة إن بلاده "اشتاقت للديموقراطية". وقال كليجدار أوغلو: "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

كليجدار أوغلو يقول عند إدلائه بصوته إن تركيا "اشتاقت للديموقراطية"

11:24 أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، بدون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه. وقال أردوغان "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 بتوقيت غرينتش) لإظهار قوة الديموقراطية التركية". وأضاف أنه يتابع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية من اسطنبول وليس من أنقرة. وأعرب عن أمله في أن تمر الانتخابات دون اضطرابات بعد أن أدلى بصوته في منطقة أسكودار في اسطنبول.

أعرب أردوغان عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"

08:17 يصوت الأتراك لاختيار الرئيس الـ13 للبلاد وتجديد البرلمان ومن أصل 85 مليون نسمه تم تسجيل حوالى 64 مليون ناخب. بين هؤلاء 3,4 ملايين صوتوا في الخارج و5,2 ملايين شاب سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى ولم يعرفوا سوى الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.

ونشر مئات المراقبين في مراكز الاقتراع البالغ عددها 50 ألفا ويفترض أن يكون مجلس أوروبا مثلا، قد أرسل 350 مراقباً، بالإضافة إلى المراقبين المعينين من الأحزاب بما في ذلك 300 ألف مراقب حشدتهم المعارضة. في 2018 تجاوزت نسبة المشاركة 86 بالمئة.

08:04 سياسي ألماني بارز يصف الانتخابات التركية بأنها قد تكون "الفرصة الأخيرة" للمعارضة. صرح ميشائل روت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، بأنه يرى أن الانتخابات في تركيا تعد خطوة تاريخية. وقال لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا "من المحتمل أن تكون هذه الانتخابات هي الفرصة الأخيرة" للمعارضة.



07:25 اصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة. وتغلق مراكز الاقتراع عند 17,00 بتوقيت تركيا. ويصل عدد الناخبين المسجلين في تركيا إلى 64 مليون ناخب، بما في ذلك ما يقرب من 5 ملايين ناخب لأول مرة، في نحو 200 ألف مكتب اقتراع.

تواصل تدفق الناخبين للإدلاء باصواتهم لاختيار الرئيس التركي للسنوات الخمس المقبلة ولاختيار أعضاء البرلمان ال600.

07:17 إنها أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مئة عام، ولن تقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليس فقط من سيقود تركيا- العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وإنما أيضا ستحدد كيفية حكمها والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة.

07:05 يتبقى في السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين بعد انسحاب محرم إنجه، الذي يمثل حزبا صغيرا. فيواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (69 عاما) مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو (74 عاما) وكذلك المرشح سنان أوغان (55 عاما) في انتخابات محورية تضع 20 عاما قضاها أردوغان في السلطة على المحك. وإن لم يحصد أي مرشح نصف الأصوات في الجولة الأولى، فستجري جولة إعادة يوم 28 مايو/ أيار بين أكثر مرشحين حصولا على الأصوات.



07:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي (الثامنة صباحا بتوقيت تركيا، 05:00 ت.غ) فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء تركيا صباح اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2023) لاستقبال الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحاسمة، التي ستقرر الاتجاه المستقبلي للدولة التي تمتد عبر قارتي أوروبا وآسيا.

ع.ح/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

