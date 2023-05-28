+++ الانتخابات التركية...جولة تاريخية.. تغطية مباشرة +++

# بتوقيت ألمانيا ووسط وغرب أوروبا

12:00 حث أردوغان الناخبين على "الخروج دون تهاون" بعد التصويت مع زوجته أمينة في اسطنبول، وقدّر الرئيس المنتهية ولايته، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً في الجولة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، أنّ التصويت "سينتهي بسرعة".

من جهته دعا كليجدار أوغلو الأتراك "للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي". وقال مرشح المعارضة العلماني بعد الإدلاء بصوته في أنقرة "أمر بالتخلص من هذا النظام الاستبدادي ...أدعو كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم".

11:00 أدلى المرشحان المتنافسان في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بواجبهما الانتخابي في كل من اسطنبول وأنقرة.

الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينه يدليان بصوتيهما في اسطنبول، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

10:00 يتواصل التصويت في مراكز الاقتراع في تركيا حتى الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش)، ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع.

ويشمل العدد أكثر من ستة ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 مايو أيار.

وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو أيار. ضمنهم مليون ونصف المليون ناخب في ألمانيا التي توجد بها أكبر جالية تركية بالخارج.

وتسجل تركيا تقليديا نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات بشكل عام. وفي 14 مايو أيار، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04 بالمئة إذ بلغت 88.9 بالمئة داخل تركيا و49.4 بالمئة في الخارج.

09:00 أكدت لجنة الإنتخابات التركية أنه بموجب قواعد الانتخابات، تُحظر الأخبار والتكهنات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش)، ولدى وسائل الإعلام الحرية في نشر نتائج الانتخابات من التاسعة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) فقط.

ومع ذلك، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقارير عن النتائج في وقت مبكر عن هذا وعادة ما يفعل ذلك.

ومن المرجح أن تصدر النتائج مساء اليوم الأحد في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.

ناخبون أتراك يقبلون مبكرا على مكتب إقتراع بمنطقة مالايا التي تعرضت لزلزال عنيف

08:00 بدأ الناخبون الأتراك التصويت اليوم الأحد) 28 مايو أيار 2023) على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي في الخامسة مساء (من الساعة 0500 إلى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش)، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.

وخالف أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا عن منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو أيار. ويعتبر هذا التصويت هو الأكثر أهمية منذ أن وصل أردوغان للحكم قبل عقدين من الزمن.

م.س/ ع.أ.ج (وكالات)