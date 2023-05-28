+++ الانتخابات التركية...جولة تاريخية.. تغطية مباشرة +++

# بتوقيت ألمانيا ووسط وغرب أوروبا
12:00 حث أردوغان الناخبين على "الخروج دون تهاون" بعد التصويت مع زوجته أمينة في اسطنبول، وقدّر الرئيس المنتهية ولايته، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً في الجولة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، أنّ التصويت "سينتهي بسرعة".
من جهته دعا كليجدار أوغلو الأتراك "للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي". وقال مرشح المعارضة العلماني بعد الإدلاء بصوته في أنقرة "أمر بالتخلص من هذا النظام الاستبدادي ...أدعو كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم".
11:00 أدلى المرشحان المتنافسان في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بواجبهما الانتخابي في كل من اسطنبول وأنقرة.
الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينه يدليان بصوتيهما في اسطنبول، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
10:00 يتواصل التصويت في مراكز الاقتراع في تركيا حتى الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش)، ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع.
ويشمل العدد أكثر من ستة ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 مايو أيار.
وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو أيار. ضمنهم مليون ونصف المليون ناخب في ألمانيا التي توجد بها أكبر جالية تركية بالخارج.
وتسجل تركيا تقليديا نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات بشكل عام. وفي 14 مايو أيار، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04 بالمئة إذ بلغت 88.9 بالمئة داخل تركيا و49.4 بالمئة في الخارج.
09:00 أكدت لجنة الإنتخابات التركية أنه بموجب قواعد الانتخابات، تُحظر الأخبار والتكهنات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة السادسة مساء (1500 بتوقيت غرينتش)، ولدى وسائل الإعلام الحرية في نشر نتائج الانتخابات من التاسعة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) فقط.
ومع ذلك، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقارير عن النتائج في وقت مبكر عن هذا وعادة ما يفعل ذلك.
ومن المرجح أن تصدر النتائج مساء اليوم الأحد في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.
ناخبون أتراك يقبلون مبكرا على مكتب إقتراع بمنطقة مالايا التي تعرضت لزلزال عنيف
08:00 بدأ الناخبون الأتراك التصويت اليوم الأحد) 28 مايو أيار 2023) على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي في الخامسة مساء (من الساعة 0500 إلى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش)، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.
وخالف أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا عن منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو أيار. ويعتبر هذا التصويت هو الأكثر أهمية منذ أن وصل أردوغان للحكم قبل عقدين من الزمن.
م.س/ ع.أ.ج (وكالات)
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
للمرة الأولى في تاريخ تركيا
تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
اخفاق بفارق طفيف
أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
وقت لتجميع الصفوف
يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
شباب ينتخبون لأول مرة
تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أكثر من 64 مليون ناخب
يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
الزي التراثي
كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أكثر من 191 ألف مركز اقتراع
وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
حضور كبار السن كان واضحا
شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
عيد الأم في تركيا
وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون
وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة
وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.
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بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا
سنان أوغان يدلي بصوته أيضا
وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي