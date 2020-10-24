الانتخابات الأمريكية... هل تكون طائفة المورمون بيضة القبان؟

يزداد عدد المورمون المحافظين تقليدياً والملتزمين دعم قضايا الجمهوريين الذين يعبرون عن استيائهم من مواقف دونالد ترامب إلى درجة أن بعضهم باتوا يفضلون خصمه الديموقراطي جو بايدن لتمثيلهم في البيت الأبيض.
وقد يكلف هذا الميل الواضح خصوصاً في صفوف نساء هذه الجماعة الدينية المتمسكة جداً بالقيم الأخلاقية والعائلية الملياردير المتبجح، بعض الولايات الرئيسية مثل أريزونا ونيفادا حيث يشكل المورمون نحو 6% من السكان على ما يحذر خبراء.
ميلاري ويت (36 عاماً) وهي أم لخمسة أطفال لم تصوت لدونالد ترامب حتى في العام 2016، بسبب سوء تصرفاته وشتائمه. لكنها لم تذهب إلى حد التصويت لهيلاري كلينتون التي يمقتها غالبية الناخبون الجمهوريون، إذ صوتت لمرشح ثالث مستقل.
وتضيف "على غرار كثيرين ظننت أن ترامب سيهدأ ربما بعد توليه مهامه وسيطبق سياسات محافظة وسيكون رئيساً جيداً. واعتقدت أنه يقوم باستعراض انتخابي فقط". وتتابع قائلة "لكن ظني خاب! فهو يحب أن يهزا بالناس وأن يزرع الفرقة ولا يحترم النساء ولا اللاجئين ولا الأقليات".
اقرأ كذلك: تقدم بايدن على ترامب ـ هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
وهذه قضايا حساسة جداً بالنسبة للمورمون وهم أقلية فرت من الاضطهاد الديني في مطلع القرن التاسع عشر. وحزمت ميلاري ويت أمرها وستصوت للمرشح الديموقراطي جو بادين "لكنني أصوت خصوصاً ضد ترامب".
المرجع السياسي للمورمون: ميت رومني
قبل أربع سنوات صوت كثير من المورمون لصالح إيفان ماكمولين الذي ينتمي إلى طائفتهم. وقد حصل على 0,54 % من الأصوات فقط على الصعيد الوطني، لكن على 21,5 % في يوتا أي حوالي 250 ألف صوت.
ودعا ماكمولين شهر الماضي في تغريدة "الرفاق المحافظين والجمهوريين" للتصويت لجو بايدن. وكتب "هذا لا يعني أننا نوافق على كل مواقفه (..) لكن يعني ذلك أننا نعطي الأولوية للدستور والحقيقة واللياقة في هذه الانتخابات".
أما ميت رومني المرجع السياسي في صفوف المورمون (الذي يحجم عن أي موقف سياسي) والذي كان المرشح الجمهوري في مواجهة باراك أوباما العام 2012، فقد أعلن الأربعاء أنه لم يصوت لدونالد ترامب من دون أن يوضح إلى من اقترع بشكل مبكر.
وقد يميل هذا المنحى الدفة لصالح بايدن خصوصاً وأن ترامب فاز في ولاية أريزونا العام 2016 بفارق 91 ألف صوت فقط، فيما يبلغ عدد المورمون في هذه الولاية الحدودية مع المكسيك أكثر من 400 ألف.
اقرأ كذلك: استقطاب وعنف..تطورات ميشيغان عنوان لما سيحدث ما بعد الرئاسيات الأمريكية؟
دان باركر وهو قاض متقاعد يبلغ السابعة والستين و"جمهوري حتى النخاع" أسس مع زوجته حركة "جمهوريون من أريزونا دعماً لبايدن". ويأمل المسؤول السابق في كنيسة المورمون والمقيم قرب فينيكس أن يحدث تحركه فرقاً، مشيراً إلى أن بايدن رجل متدين.
"أثر سلبي على ديمقراطيتنا"
ورغم تأييد الديموقراطيين لحق الإجهاض وهو أمر غير مقبول بتاتا بالنسبة للمورمون، فهذا لا يبرر بالنسبة لباركر التصويت لترامب "الذي سيكون له أثر سلبي جداً على ديموقراطيتنا في حال إعادة انتخابه".
وتقول اندريا دالتون (38 عاماً) إن الكثير من المورمون كانوا يأملون أن يحدث دونالد ترامب "هزة جذرية في النظام". وتوضح الشابة المقيمة في توسون بأريزونا "لا يزال البعض يؤيده، لكن الكثير باتوا يفكرون مثلي بأن الهزة استحالت فوضى ويصعب علي تحديد إيجابيات في عمله"، معربةً عن مقتها لسياسته "غير الإنسانية" على صعيد الهجرة.
ويستحيل تقييم حجم هذا المنحى راهنا في صفوف المورمون، لكن اندريا دالتون تظن أنه "دفع كثيرين ما كانوا يتصورون أنهم سيصوتون للديموقراطيين إلى القيام بذلك". وتوضح "أرى ذلك داخل عائلتي. والد زوجي لا يحترم دونالد ترامب ويعتبره كذاباً".
خ.س/إ.ع(أ ف ب)
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
على درب الحرب الانتخابي
اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
دعاية كاذبة
يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
مناظرة تلفزيونية
يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
"جو النائم" و "المهرج"
دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
سلوك طفولي
يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
ترامبزيلا
أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
صراع "ذكور القطيع"
يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!
"ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
يد المساعدة
يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
ترامب خلق لمنصب الرئيس
يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
دعوة الداعمين
أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟
-
الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم
سلالة حاكمة
اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.