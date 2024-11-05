الانتخابات الأمريكية ـ تحذيرات جديدة من التدخل الأجنبي

في وقت يسدل الستار على الحملة الانتخابية الأمريكية، كثف كبار مسؤولي الاستخبارات تحذيراتهم بشأن التدخل الأجنبي خاصة من قبل روسيا وإيران. ترامب وهاريس سعيا في اللحظات الأخيرة لكسب ود الناخبين سيما في الولايات المتأرجحة.

في الساعات الأخيرة قبل بدء التصويت النهائي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الثلاثاء (الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024) حاول المرشحان للرئاسة الأمريكية لكسب ودر الناخبين في ما يعرف بالولايات المتأرجحة .

وشجع المرشح الجمهوري دونالد ترامب على صدام بين المهاجرين والرياضيين المحترفين، ودعا إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أمريكيين أو عناصر من الشرطة.

وفي حديثه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، أعرب ترامب عن استيائه مرة أخرى من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واقترح أن يتصارع الرياضيون من جامعة ولاية بنسلفانيا معهم. وقال: "هؤلاء الشباب من ولاية بنسلفانيا، أردتهم أن يتصارعوا مع المهاجرين."

وفي وقت لاحق دعا إلى أشد العقوبات على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أمريكيين أو عناصر من الشرطة.

يذكر أن ترامب / 78 عاما/ جعل من تقييد الهجرة غير القانونية أحد القضايا المحورية في حملته الانتخابية، حيث صور المهاجرين مرارا كأعداء للولايات المتحدة وأثار مشاعر مناهضة للأجانب بادعاءات زائفة.

وتعهد المرشح الجمهوري "بقيادة الولايات المتحدة والعالم" نحو "قمم مجد جديدة" في كلمته الختامية في تجمعه الانتخابي الأخير. وقال للحشود في غراند رابيدز في ولاية ميشيغن المتأرجحة "بتصويتكم يمكننا حل كل مشكلة تواجهها بلادنا وقيادة الولايات المتحدة لا بل العالم نحو قمم مجد جديدة".

من جانبها حذّرت المرشّحة الديموقراطية للانتخابات كامالا هاريس خلال آخر تجمّع انتخابي كبير لها صباح الإثنين، قبيل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع، من أنّ "هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ".

وقالت نائبة الرئيس "لدينا الفرصة لأن نطوي أخيرا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام"، في إشارة إلى منافسها الديموقراطي دونالد ترامب الذي لم تسمّه.

وخصصت هاريس معظم يومها الأخير في الحملة الانتخابية للوصول إلى الناخبين اللاتينيين في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة يعتبرها الديمقراطيون جزءا من "الجدار الأزرق" في المجمع الانتخابي.

يختار الأمريكيون اليوم رئيسهم الجديد وعلى ماذا يصوّتون أيضا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

قلق من التدخل الأجنبي

يعتري القلق الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية من التدخل في الانتخابات الأمريكية، بعد تحذيرات صدرت يوم الجمعة بشأن هذا التدخل.

وقالت الوكالات الثلاث إنها "رصدت خصوما أجانب، وخصوصا روسيا، يقومون بعمليات تأثير إضافية تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات

الأمريكية وإثارة الانقسامات بين الأمريكيين". وأوضحت أن هذه الجهود ستتكثف طوال يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، وما بعده، وستكون مركزة على الولايات السبع الرئيسية التي قد تحسم الفائز في التصويت وهي: أريزونا ونيفادا وميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا.

وجاء في البيان المشترك: "تعد روسيا التهديد الأكثر نشاطا". وقال الفريق إن "جهات التأثير" المرتبطة بروسيا تنتج مقاطع فيديو وأخبارا مزيفة لتقويض شرعية الانتخابات، وتخويف الناخبين من العملية، وإيهامهم بأن أشخاصا من ذوي الآراء السياسية المعاكسة يستخدمون العنف ضد بعضهم البعض.

وجاء في البيان أيضا أن إيران أطلقت "أنشطة سيبرانية خبيثة" تهدف إلى التأثير سلبا على ترامب. كما تحاول الحكومة في طهران التأثير على الانتخابات من خلال مقاطع فيديو ومنشورات مزيفة تهدف إلى تأجيج العنف. وأضاف مسؤولو الاستخبارات أن إيران لا تزال مصممة على الثأر لمقتل قاسم سليماني، الذي قتل في العراق في غارة جوية أمريكية بأمر من ترامب في يناير/كانون الثاني .2020

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب)