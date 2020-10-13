 الانتخابات الأمريكية.. بايدن يستميل مسني فلوريدا وترامب يتهمه بإخافتهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2020

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الانتخابات الأمريكية.. بايدن يستميل مسني فلوريدا وترامب يتهمه بإخافتهم

خلال جولة في فلوريدا، انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إدارة خصمه الجمهوري دونالد ترامب، لأزمة كورونا، في سعي لاستمالة المسنين في الولاية الذين صوتوا لترامب في 2016. ويظهر استطلاع تقدم بايدن على ترامب.

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن وخصمه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ينتقد إدارة ترامب لأزمة كورونا وترامب يتهمه "بإخافة المسنين لدواع سياسية".

عاد مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الذي يقاتل بشراسة من أجل الحصول على أصوات المسنين في ولاية فلوريدا، إلى الولاية يوم الثلاثاء (13 تشرين الأول/ أكتوبر) ليقول لحشد من كبار السن إن الرئيس دونالد ترامب يعتبرهم "عبئاً" و"يمكن نسيانهم".

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وجاءت زيارة بايدن للولاية التي يحتدم فيها الصراع بعد يوم من  زيارة ترامب الجمهوري لفلوريدا في أول فعالية له خارج واشنطن منذ تشخيص إصابته بكوفيد-19. وقال بايدن، الذي كان يتحدث أمام نحو 50 شخصاً في مركز اجتماعي في مقاطعة برووارد في جنوب فلوريدا، إن ترامب رفض بتهور الخطر الذي شكله الفيروس للسكان المهددين، وأضاف: "بالنسبة لدونالد ترامب، أنتم عبء. يمكن نسيانكم (...) هكذا يرى كبار السن. هكذا يراكم".

ومن شأن تفوق بايدن على ترامب في فلوريدا  أن يلحق ضرراً بالغاً بفرص الرئيس بالفوز بفترة ولاية ثانية. وتبين معظم  استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً  تقدم المرشح الديمقراطي بين المجموعات السكانية الرئيسية في الولاية، لاسيما المسنين. وفاز ترامب بالولاية في انتخابات 2016 بفارق 1.2 نقطة مئوية.

وحطم التصويت المبكر قبل يوم الانتخاب في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الأرقام القياسية في أنحاء الولايات المتحدة، إذ أدلى أكثر من 11.8 مليون ناخب بأصواتهم إلى الآن، من بينهم أكثر من 1.6 مليون ناخب في فلوريدا، حسب بيانات مشروع الانتخابات في جامعة فلوريدا.

واتهم بايدن (77 عاماً) ترامب (74 عاماً) بأنه يريد تقليص برنامج مزايا الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، وهو اتهام نفته حملة ترامب مرة أخرى يوم الثلاثاء، قائلة إن بايدن يحاول "إخافة كبار السن لدواع سياسية".

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فيديو: الدعاية في انتخابات الرئاسة الأمريكية تدخل مرحلة حاسمة

بايدن يتقدم على ترامب
وأظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس يوم الثلاثاء أن مرشح الحزب الديمقراطي  جو بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترامب في ولاية ميشيغان، إلا أن المنافسة بين الاثنين متقاربة جداً في ولاية نورث كارولاينا.

واستطلعت رويترز/إبسوس آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحديد فوز ترامب بولاية ثانية أو وصول بايدن للبيت الأبيض.

وخلال الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر جاءت نسبة تأييد بايدن 51 بالمئة مقابل 43 بالمئة لترامب. وهذه النتائج تماثل ما كانت عليه في الأسبوع الماضي. وقال 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ويرى 51 بالمئة من المشاركين أن تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا سيكون أفضل، مقابل 41 بالمئة قالوا إن تعامل ترامب سيكون الأفضل. وقال 47 بالمئة إن ترامب سيكون أفضل في إدارة الاقتصاد مقابل 46 بالمئة قالوا إن بايدن سيكون أفضل.

وينتقد بايدن إدارة ترامب للجائحة. وعمل ترامب على مدى شهور لتحويل انتباه الجمهور بعيداً عن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 7.8 مليون وقتل أكثر من 214 ألفاً ودفع الملايين في الولايات المتحدة خارج العمل.

وقال بايدن في مؤتمر فلوريدا إنه شعر بخيبة أمل لأن إصابة ترامب بالفيروس لم تغير أسلوب تعامله مع الجائحة، وأضاف: "كلما طالت فترة حكم ترامب كلما بدا أكثر تهوراً". وتابع قائلاً: "حمداً لله لم يتبق على رحيله سوى ثلاثة أسابيع فقط".

م.ع.ح/ ع.غ (رويترز – أ ف ب)

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    أسرة ترامب - الامبراطورية

    ترامب برفقة زوجته ميلانيا كناوس، وابنتيه ايفانكا وتيفاني، وابنيه إريك ودونالد جونيور وحفيديه كاي ودونالد، وهي العائلة التي كان لها دور كبير في الحملات الانتخابية التي قادها ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.

  • USA Donald Trump 1984 (picture-alliance/AP Images/M. Lederhandler)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب عام 1984

    في هذا العام بدأ يظهر ترامب كواحد من المستثمرين. إذ قام بافتتاح كازينو أتلانتيك سيتي، وهو أحد استثمارات عديدة أطلقها ترامب بعد أن ورث الملايين من والده، حيث استطاع أن يؤسس لامبراطورية من الفنادق والكازينوهات.

  • USA Frederick Trump - Vater von Donald Trump (imago/ZUMA Press)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الأب - فريدريك جونيور

    دونالد ترامب هو الرابع من بين الأبناء الخمسة لفريدريك جونيور ترامب، وله أخوان هما فريد جونيور، وروبرت وأختان هما ماريان وأليزابيث. وقد ورث ترامب مع إخوته نحو 400 مليون دولار أمريكي بعد وفاة والدهم عام 1999.

  • USA Trump Tower in New York City (Getty Images/D. Angerer)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    علامة تجارية باسمه

    استثمر ترامب بقوة في العديد من المجالات رغم الإخفاقات التي مني بها قبل أن يحقق النجاح. هنا في الصورة برج ترامب في مدينة نيويورك والذي يظهر ثراء هذا الرجل. فالتقديرات تشير إلى أن ثروته بلغت عشرة مليارات دولار، لكن الخبراء يرون أن الأرقام التي يمكن تأكيدها الآن تتمثل في ثلث هذا المبلغ.

  • USA - The Wharton School, Ex-Universität von Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/B.J. Harpaz)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    "كي تكون جيدا جدا، عليك أن تكون ذكيا"

    هكذا يصف ترامب نفسه. يُذكر أنه درس في جامعة وارتون للنخبة في فيلادلفيا، وقد نال درجة البكالوريوس منها عام 1968.

  • USA Donald Trump - New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson (picture-alliance/AP Photo/)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الكابتن ترامب

    في سن الـ 13، قام والده بإرساله إلى مدرسة عسكرية داخلية وذلك لتعلم الانضباط حيث قُلِّد وسام الكابتن. يقول ترامب إنه تمتع كثيراً بتلك المرحلة التعليمية.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    إيفانا.. بداية القصة

    زوجة ترامب الأولى هي التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، وهي رياضية وعارضة أزياء، أنجب منها ترامب ثلاثة أطفال.

  • Donald Trump mit damaliger Ehefrau Marla und Tochter Tiffany (picture alliance/AP Photo/J. Minchillo)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب في رحلة العمر الثانية

    بعد طلاقة بإيفانا، تزوج ترامب مرة ثانية مارلا التي تصغره بـ17 عاما، وأنجب منها طفلة سُميت تيفاني.

  • USA 2007 Donald Trump & Fun Girls (picture-alliance/dpa/K. Lemm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الجميلات ثم الجميلات

    ترامب لا يتباهي فقط بالظهور في الأماكن العامة مع زوجته، ولكن مع الجميلات وعارضات الأزياء. فقد أصبح المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون.

  • USA Wahlkampf Republikaner Donald Trump - Buch The Art of the Deal (Getty Images/AFP/M. Schwalm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب: فن عقد الصفقات

    كيفية تجني الملايين؟ "ترامب: فن عقد الصفقات”، هي بعض عناوين الكتب التي كتبها ترامب والتي شرح فيها حياته المهنية والتجربة التي اكتسبها في مجال الأعمال. وقد حققت هذه الكتب مبيعات قياسية.

  • USA Donald Trump Wrestling 2007 (Getty Images/B. Pugliano)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    حينما تخلو الحَلبة لترامب

    يحب ترامب الأضواء. إذ إنه يستمتع حينما تسلط الكاميرات عدساتها نحوه، فهو يقوم باستضافة وإنتاج برنامج “ذي أبرينتيس” لتلفزيون الواقع والذي تبثه قناة "إن بي سي"، وهو البرنامج الذي يكرر فيه مقولته الشهيرة "أنت مطرود".

  • Donald Trump (picture-alliance/dpa/J. Lane)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب والسياسة

    لم يكن ترامب مولعاً بالسياسة، لكنه أعلن في الـ 16 يونيو/ حزيران 2015 ترشحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2016. وقال يومها: "رشحت نفسي رسميا لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسنجعل هذا البلد عظيما مرة أخرى". مؤكدا أن ثروته ستجعل منه رئيسا فعالا.

  • USA Präsidentschaftswahl Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    وكل شيء ممكن!!

    كثيرون لا يصدقون ما جرى حتى الآن، لكن الملياردير الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية فاز الأربعاء 09 / 11 / 2016 في الانتخابات الرئاسية، في زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى. ي.ب / ع.م


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