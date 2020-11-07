 الانتخابات الأمريكية- بايدن يتسلح بالهدوء وترامب يواصل الرفض | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.11.2020

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الانتخابات الأمريكية- بايدن يتسلح بالهدوء وترامب يواصل الرفض

بهدوء وتجاهل يرد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على رفض الرئيس دونالد ترامب قبول هزيمته في الانتخابات. بايدن يقول إن عملية استلام السلطة "تمضي قدما" رغم الحواجز. وحملة ترامب ماضية في الطعونات القانونية.

الرئيس المنتخب جو بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "يحرج نفسه" برفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية مما "سينعكس سلباً على إرثه السياسي".

وفي تصريح من منزله في وليمنغتون بولاية ديلاوير، قللّ بايدن من جدوى موقف الملياردير الجمهوري الرافض بإقرار هزيمته في استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وقال بايدن: "أعتقد بكل صراحة أنه يسبّب إحراجاً لنفسه". وأضاف إنه يتوخّى "اللباقة" بالقول "أعتقد أنّ هذا الأمر لن يخدم الإرث السياسي للرئيس".

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وبعد أسبوع من خسارته الانتخابات الرئاسية، يواصل ترامب مدعوما ببعض الأسماء الوازنة في الحزب الجمهوري التشكيك في نزاهة الانتخابات، في الوقت الذي تلقى فيه الرئيس المنتخب تهنئة من عدد من قادة دول العالم.

وعن موقف ترامب ومؤيّديه قال بايدن إنّ "عدم وجود نية لديهم للإقرار بفوزنا لا يؤثّر كثيراً في هذه المرحلة على تخطيطنا".

تصريح مايك بومبيو

في المقابل، باتت محاولة ترامب البقاء في السلطة مستنزفة للرجل الذي اعتاد السخرية بشكل علني من خصومه ناعتا إياهم بـ"الخاسرين". وغرّد الرئيس المنتهية ولايته على تويتر قائلا مجددا "سنفوز".

وأضاف في وقت مبكر الثلاثاء "راقبوا الإساءات الهائلة في عملية فرز الأصوات".

غير أن التصريح الذي أدلى به في وقت سابق الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ردّاً على سؤال عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب، واعدا بعملية "انتقالية سلسة" نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، فقد أثار قلقا واضحا داخل الولايات المتحدة من أزمة دستورية مرتقبة.

وردّ زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن بومبيو منفصل عن الواقع، وتابع "لقد فاز بايدن. فاز بالانتخابات. تخطَّ الأمر".

وفي المقابلة التي أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" مع مايك بومبيو، دعا وزير الخارجية إلى انتظار صدور النتيجة النهائية للانتخابات، وقال "سنرى ما قرّره الشعب في نهاية المطاف عندما يتم فرز جميع الأصوات". وأضاف "نذكّر الجميع بأنّه لم يتمّ فرز كلّ الأصوات بعد".

وتعليقاً على اتّصالات التهنئة التي تنهال على بايدن من قادة العالم والتي يتخلّلها بحث ملفّات عديدة، قال بومبيو "إذا كان هذا لمجرّد السلام فأعتقد أن لا مشكلة كبيرة في ذلك. لكن، لا تخطئنّ الظنّ، ليس هناك في آن واحد سوى رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق واحد للأمن القومي".

ترامب يقللّ من نشاطه الإعلامي

ومنذ صدور النتائج الأولية لانتخابات خفف ترامب من مستوى حضوره على وسائل الإعلام، وفجأة اختفت مؤتمراته الصحافية شبه اليومية والمقابلات مع "فوكس نيوز" وجلسات الدردشة المرتجلة مع مراسلي البيت الأبيض. وبدل ذلك أمضى ترامب معظم وقته في التغريد، غالبا حول ما يزعم أنها انتخابات مسروقة. وفي بعض الأحيان كان يعيد تغريد تعليقات داعمة لمقدمي برامج يمينيين من "فوكس نيوز" واقتباسات من البرامج اليومية للقناة.

وكان الإجراء الرئاسي الهام الوحيد الذي اتخذه ترامب هو الإقالة المفاجئة لوزير الدفاع مارك إسبر الاثنين، والذي أعلنه ايضا عبر تويتر.

وترامب الذي تولّى منصبه متعهّدا الإطاحة بما أسماه "الدولة العميقة"، يحطّم الآن تقليدا آخر، يتعلق بـ"الفترة الانتقالية" لتسليم السلطة والتي تبدأ بانتخاب رئيس إلى تأديته القسم في العشرين من يناير/ كانون الثاني. إذ لم يمتنع ترامب فقط عن دعوة بايدن الى المكتب البيضاوي فحسب، بل منع فريقه من الحصول على حزمة بالملايين لتمويل الخبرات والمرافق المخصّصة لمساعدة الرئيس المنتخب على التحضير لتولي السلطة. وتتحكم بهذه الحزمة رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي، التي عيّنها ترامب، وهي المسؤولة عن الافراج عنها.

لكن بايدن الذي فاز بعدد قياسي من الأصوات مع إقراره بأن نحو نصف الناخبين يدعمون ترامب، اختار على ما يبدو تجاهل الفوضى. فهو نادرا ما يذكر ترامب، بل سارع الى انشاء فريق عمل خاص لمكافحة فيروس كورونا، والقى الثلاثاء أحدث خطاب له تناول فيه مصير خطة الرعاية الصحية "أوباماكير" التي طلب ترامب من المحكمة العليا تفكيكها.

بانتظار الأرقام الرسمية

أما داخل الحزب الجمهوري فبدا الانقسام واضحا، فبينما تسري تكهنات كثيرة في واشنطن حول من سينبري من داخل دائرة ترامب الضيقة لإقناعه بالإقرار بالهزيمة، صرح زعيم الغالبية في الكونغرس السناتور ميتش ماكونيل يوم الاثنين أنّ ترامب "محق مئة بالمئة" في الطعن قضائياً بالانتخابات.

في حين هنأ جور بوش الابن، الرئيس الجمهوري الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة، بادين على فوزه بالانتخابات. ومن غير الواضح الى متى سيستمر هذا المستوى من الدعم، أو حتى الى متى سيستمر ترامب متشبثا بالرئاسة، بانتظار صدور النتائج الرسمية للانتخابات والمنتظرة الأسبوع القادم.

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وحسمت معظم هيئات الإعلام السباق لصالح المرشح الديمقراطي، بعد أن اتفقت على فوز بايدن في ولاية بنسلفينيا والتي منحته 20 صوتا من المجمع الانتخابي، بينما لا يزال اختلاف بين الأرقام المقدمة حول فوزه في ولاية أريزونا ولا يزال من غير الواضح الفائز في هذه الولاية إضافة إلى آلاسكا وكارولاينا الشمالية.

يذكر أن حملة ترامب إلى غاية اللحظة لم تقدم دلائل قوية بحدوث خروقات في الانتخابات، ما يقللّ من فرص الدعاوى القضائية المقدمة من قبل حملته إلى تغيير النتيجة، بل وحتى إعادة فرز الأصوات في ولايات مثل جورجيا أو أي مكان آخر من المستبعد أن تغيّر الحساب الأساسي.

لكنّ ترامب أضاف سلاحا جديدا محتملا الى حملته الاثنين بعدما وافق وزير العدل الأميركي بيل بار على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات. وتدخّل بار غير المعتاد عززّ مخاوف من أن ترامب قد يذهب أبعد من ذلك في جهوده، ما دفع بالمدعي العام لجرائم الانتخابات في وزارة العدل ريتشارد بيلغر الى تقديم استقالته احتجاجا.

و.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden (Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل سيكون هناك تناغم بينهما كما في الصورة؟

    كانت المستشارة آنغيلا ميركل من أوائل قادة العالم الذين رحبوا بفوز جو بايدن وقالت مهنئة إياه "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا". فهل ستكون العلاقة مع بايدن أفضل مما كانت مع ترامب الذي كانت علاقته مع المستشارة متوترة؟ وهل تعيد ميركل مع بايدن الحرارة للعلاقة بين واشنطن وبرلين؟

  • USA Washington | Gesprächspartner | Merkel und Biden (Reynolds/dpa/picture alliance )

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اضحكي ولو مرة

    نوفمبر 2009: أنغيلا ميركل تحدثت لتوه أمام الكونغرس الأمريكي. وفي الوقت الذي استمرت فيه التصفيقات، يمزح نائب الرئيس السابق جو بايدن مع المستشارة. بايدن كرئيس، كما يأمل البعض يمكن أن يحيي من جديد الصداقة الأمريكية الألمانية. على الأقل على المستوى الشخصي، قد يكون ذلك أسهل بالنسبة لميركل خلافا لما هو الحال مع دونالد ترامب.

  • Großbritannien NATO Gipfel | Merkel und Trump (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هنا تسود برودة

    ايران والتجارة والناتو ـ في كثير من الموضوعات يسود خلاف بين ميركل وترامب. والعلاقة ليست فقط سيئة من الناحية السياسية، فحتى العلاقة الشخصية تبدو متوترة. ويبدو أن ترامب سبق ووصف ميركل "بالغبية". وحتى هذا اللقاء على هامش قمة لحلف الناتو نهاية 2019 لا يوحي بوجود صداقة.

  • G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    من هو الزعيم الآن؟

    ميركل وترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو 2018. وهذه الصورة أثارت عالميا نقاشات. هل هي تحاول أن تشرح له العالم؟ القائدة الحقيقية للعالم الغربي؟ أو هل هو الزعيم هنا ـ وحده يجلس.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل نتصافح؟

    المستشارة طرحت السؤال بلطف في مارس 2017 خلال زيارتها الأولى عند دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن مضيفها لم يرد ونظر إلى جهة أخرى. ولاحقا قال بأنه لم يسمع السؤال. وستأمل ميركل في لقاء رئيس جديد خلال زيارتها المقبلة في البيت الأبيض.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    وفي النهاية كانا قريبين من بعضهما البعض

    ظهر تجاوب بين المستشارة وباراك أوباما خلال زيارته الأخيرة كرئيس أمريكي إلى برلين. وفي نوفمبر 2016 ـ بأيام قليلة عقب انتخاب دونالد ترامب كخلف له ـ يبدو أنه أراد نقل مسؤولية الديمقراطية الغربية لأنغيلا ميركل. وروجت وسائل إعلام أمريكية أنها الآن قائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أعلى وسام

    في لباس احتفالي تلقت ميركل في يونيو 2011 من الرئيس الأمريكي أوباما في البيت الأبيض ميدالية السلام، أعلى تكريم مدني للولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على الجائزة مقابل التزامها في سياسة أوروبا. ومراقبون قيموا الوسام كدليل على العلاقات الأمريكية الألمانية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    ضيف عند أصدقاء

    خلال قمة مجموعة السبع في يونيو 2015 في منطقة الألب البفارية انكشفت بوادر علاقة صداقة بين أوباما وميركل. والمستشارة الألمانية كان بمقدورها الاعتماد على الدعم الأمريكي في مكافحة تحول المناخ. ومع التحول إلى ترامب تغير ذلك فجأة.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اعطني يدك يا صغيرة

    سلف أوباما، الرئيس الأمريكي جورج بوش كان منذ اللقاء الأول شغوفا بحب الحرية لدى أنغيلا ميركل الذي شرحه بماضيها في المانيا الديمقراطية. وخلال قمة مجموعة الثماني في سانت بيترسبورغ في يوليو 2006 مسكها من خلف ظهرها، ورفعت المستشارة على إثرها في فزع ذراعيها إلى الأعلى. يبدو أن نيته كانت حسنة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    شوي اللحم في البيت

    يبدو أن جورج بوش في يوليو 2006 كان يشعر بالمتعة في دائرتها الانتخابية في وضع قطعة لحم من الخنزير المشوي في صحنها. وكانت ميركل قد استضافته في دائرتها الانتخابية على ساحل ولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

  • USA | Treffen Angela Merkel und George W. Bush | Ranch in Crawford (Matthew Cavanaugh/dpa/picture-alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أصطحبك معي إلى تكساس

    وزارت أنغيلا ميركل سلف أوباما جورج بوش في 2007 في ضيعته في تكساس. وفي سيارة مفتوحة من إنتاج أمريكي لعب بوش دور السائق لميركل وزوجها يواخيم زاور. ومن الناحية السياسية كان يدور الحديث حول موضوع احتدم مجددا في وقت ترامب: الوضع في ايران.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    يد في يد مع بيل كلينتون

    خلال الجنازة للمستشار هلموت كول في يوليو 2017 ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب تأبين حزين ميال للدعابة. "كنت أحبه"، كما قال. وعندما ـ متأثرا على ما يبدو ـ توجه مجددا إلى مقعده، أخذ بيد أنغيلا ميركل.


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