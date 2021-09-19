 الانتخابات الألمانية: لماذا لا يزال كثير من الناخبين مترددين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.09.2021

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سياسة واقتصاد

الانتخابات الألمانية: لماذا لا يزال كثير من الناخبين مترددين؟

يبدو أن السباق الانتخابي لم يحسم بعد، إذ أن الكثير من الناخبين لم يحسموا أمرهم بشأن الحزب الذي سيصوتون له. وقد يرجع ذلك إلى متاهات التحالفات والحملات الانتخابية الباهتة فضلا عن الفراغ الذي ستتركه أنغيلا ميركل.

Bundestagswahl 2021 Wahlplakate in Frankfurt am Main

رغم قرب موعد الانتخابات لم يحسم ناخبون كثيرون أمرهم ولا يعرفون لمن سيصوتون ولا يمكن التنبؤ بشكل الائتلاف الحكومي القادم!

كشف آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" أن أربعين بالمائة من المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة الأحد المقبل (26 أيلول/ سبتمبر 2021)، لم يحسموا أمرهم بشأن الحزب الذي سيصوتون له. هذه النتيجة لم تفاجئ أستاذ العلوم السياسية توماس غشفيند في جامعة مانهايم الذي يشارك في مشروع weitstimme.org الخاص باستطلاعات الرأي لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ ". فقد أعاد وجود عدد كبير من الناخبين المترددين إلى "الوضع الجديد" الذي فرضه الفراغ الذي ستتركه أنغيلا ميركل بعد مغادرتها منصبها بعد 16 عاما في السلطة.

مختارات

في آخر مناظرة ثلاثية بين المرشحين لخلافة ميركل، أعرب الاشتراكيون والخضر عن رغبتهم في تشكيل ائتلاف حاكم يدفع بحزبي الاتحاد المسيحي إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني. وقال مشاهدون إن شولتس فائز في المناظرة.

قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟

وأضاف بأنه "ليس لدينا مرشح على رأس السلطة، لكن لدينا ثلاثة أحزاب بدلا من حزبين يحاول مرشحوها خلافة ميركل. وليس واضحا ماهية الحكومة الائتلافية التي سوف تنجم عن الانتخابات، لذا أتفهم لماذا أصبح من الصعب (على الناخبين) حسم خيارهم".

أما المؤرخة كاتيا هوير فترى أن السباق الانتخابي على الورق (قوائم الانتخاب) بات مفتوحا على مصراعيه في ظل غياب حملات انتخابية أكثر إقناعا، وهو ما زاد من تعقيدات العملية الانتخابية.

وأضافت بأنها تعتد أن "المشكلة الرئيسية تتمثل في أنأيا من الأحزاب لم يقدم حلولا جديدة للمشاكل القديمة، خاصة وأن الفترات التي تولت فيها ميركل منصب المستشارية قد تركت العديد من القضايا الرئيسة دون معالجة مثل جودة الحياة وتكاليف الرعاية الاجتماعية... كما أن أزمة اللاجئين عام 2015 قد زادت من حجم التوترات. ومع ذلك، على ما يبدو أن أيا من الأحزاب لم يطرح أفكارا جيدة وجديدة". وقالت بالإضافة إلى ذلك، فإن المرشحين "فشلوا في إظهار بعض الإثارة والإلهام حيال شخصيتهم، ما أدى في نهاية المطاف إلى وجود العديد من الناخبين المترددين".

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تصويت ثلاثي على مرحلة ما بعد ميركل

ويبدو أن الانتخابات العامة ستكون طويلة ومفتوحة على كافة الخيارات أكثر مما كان عليه الوضع لعقود. في الماضي ورغم أن النظام السياسي في البلاد يقوم على أساس التعددية الحزبية والتمثيل الحزبي النسبي، إلا أن سباق الانتخابات العامة كان ثنائي التنافس بين المرشح المحافظ لمنصب المستشارية من الاتحاد المسيحي في مواجهة مرشح الحزب الاشتراكي.

وفي هذه الحالة، فإن الناخب المؤيد للحزب الديمقراطي الليبرالي كان يدرك أن صوته الانتخابي يصب في صالح الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري في أي مفاوضات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية. وفي نفس الوقت، كان الناخب المؤيد لحزب الخضر يدرك أن صوته الانتخابي سيقوي من موقف الحزب الاشتراكي الذي يعد الشريك المفضل لحزب الخضر في أي ائتلاف حكومي.

أما أنصار حزب اليسار وأنصار "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي فيدركون أن أصواتهم الانتخابية الاحتجاجية تدفع قضيتهم إلى مقعد المعارضة.

بيد أن كل هذا قد تغير خلال الانتخابات العامة الحالية، إذ يتنافس ثلاثة مرشحين بشكل جدي على خلافة ميركل بعد انضمام حزب الخضر إلى ساحة التنافس، إذ تصدرت مرشحة الحزب استطلاعات الرأي مرة واحدة في مايو/ أيار بنسبة بلغت 26 بالمائة.

ويرى المحلل السياسي غشفيند أنه يمكن رصد حالة الاستياء التي تسود بين الناخبين والترددحيال الحملات الانتخابية والمرشحين، من نتائج استطلاعات الرأي منذ الربيع. ويقول إن "الناس غير اضين عن جوهر الحملات الانتخابية، فقد رصدنا تطور نتائج استطلاعات الرأي، ويبدو الأمر وكان العملية تترنح إذ تصدر كل حزب من الأحزاب الثلاثة المشهد في مرحلة ما وهو أمر غير معتاد".

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الانتخابات الالمانية: عزوف عن التصويت بين فئة الدخل المحدود

من يدعو لاستمرار الوضع الراهن ومن يدعو للتغيير؟

قد تكون كلمة السر وراء حالة التردد وعدم اليقين بين الناخبين، ما يمثله كل حزب في حقيقة الأمر. والجدير بالذكر أن التحالف الذي يضم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري من جهة والحزب الاشتراكي من جهة أخرى كانوا في الحكومة خلال الأعوام الثماني الماضية.

وفي ذلك، بقول غشفيند إن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ارتكب "خطأ" عندما افترض أن أرمين لاشيت سيكون مرشح الاستمرارية بشكل تلقائي بمجرد اختياره  خلفا لميركل في الحزب، لكن ورغم أن سياسة لاشيت تتوافق إلى حد كبير مع سياسات ميركل التي شغلت منصب المستشارية لأربع ولايات (16 عاما)، إلا أن شخصية لاشيت أكثر تباينا. ويوضح غشفيند ذلك بقوله إنه يتعين معرفة أن "مجموعة الناخبين الذين دعموا الحزب الديمقراطي المسيحي هم على الأرجح مجموعة فرعية من الذين يدعمون أنغيلا ميركل". ويضيف "لقد حصلت ميركل على العديد من الأصوات خاصة مم أُطلق عليهم اسم ناخبي وناخبات ميركل أو الديمقراطيين المؤيدين لميركل كما كان الحال مع الديمقراطيين المؤيدين لريغان (في الولايات المتحدة)".

وقد تكهن مركز استطلاع الرأي الذي يشرف عليه غشفيند بشأن المرشح القادر على كسب أصوات الناخبين الأقل تحفظا. في البداية كان الاعتقاد أن مرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك في الصدارة. لكن الصراعات داخل حملة بيربوك فتحت الباب أمام أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي، فيما بدا الحزب المسيحي الديمقراطي وكأنه لا يمتلك أجوبه عندما نهض خصمه القديم من تحت الرماد كمنافس جاد.

وقد قضى شولتس العديد من الأعوام في الائتلاف الحاكم بزعامة ميركل كوزير وكنائب لها منذ عام 2018، ولذا ترى هوير أن مرشح الحزب الاشتراكي قد حقق مكاسب جزئية من خلال خطف عباءة مرشح الاستمرارية من الحزب الديمقراطي المسيحي. وتقول إنها تعتقد أن شولتس "سيكون قادرا على الاستفادة من حالة الاستياء (بين الناخبين) إذ كان بارعا في إظهار نفسه وكأنه مرشح الاستمرارية الأكثر أمنا، كذلك يبدو أنه الأقل احتكاكا وقد لا يكون مثيرا، لكنه على الأقل لن يكون مختلفا بشكل جذري عن الوضع الراهن المستقر الذي يرتقي لأن يكون الوضع المثالي". وتضيف بأن شولتس "من غير المرجح أن يتقدم كثيرا عما عليه الآن عند بدء التصويت، وذلك لأن حزبه لا يزال غير محبوب بشكل كبير".

أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشارية

أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشارية يتصدر استطلاعات الرأي وتفوق على منافسيه في المناظرات التلفزيونية

من المستفيد؟

يبدو أن الهاجس الأخير الذي يؤرق الناخبين المترددين يتمثل في قضية الائتلافات الحكومية التي قد تخرج من رحم انتخابات الأحد المقبل عندما يتم فرز الأصوات. وفي ذلك، تقول هوير "لا يمكن التنبؤ بشكل التحالفات. ففي الوقت الحالي، يبدو من المحتمل أن ينشأ عن الانتخابات تحالف ثلاثي قد يكون بزعامة مرشح الحزب الذي يحل في المرتبة الثانية". وتضيف "إذا شعر الناس بضرورة إبعاد حزب بعينه من الحكومة، فقد يؤثر ذلك على قرارهم، وهذا ما يحاول لاشيت استغلاله من خلال حملته للتحذير من تحالف يساري محتمل يضم الحزب الاشتراكي وحزب الخضر ودعم إضافي من حزب اليسار".

لكن هوير تقول إن لاشيت على ما يبدو قد تناسى أن حزب اليسار لا يثير الخوف لدى الألمان كما كان الشيوعيون قديما، مضيفة "أعتقد أن اليساريين من المرجح أن يصطفوا وراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي ربما لإبقاء التكتل الذي يضم الحزب المسيحي وشقيقه البافاري بعيدا."

أما المحلل السياسي غشفيند، فيرى أن الغموض يكتنف شكل الائتلاف بشكل كبير، مضيفا أنه ليس بمقدوره التكهن حيال الأمر، وإن "التصويت التكتيكي يكاد من المستحيل حدوثه هذا العام". ويضيف بأن "الأمر قد ينتهي بعضو واحد على الأقل في تحالف مستقبلي مع حليف غير متوقع وذلك في حالة فشل حزب الخضر والحزب الاشتراكي في التغلب على الصعاب والفوز بمقاعد كافية لتشكيل ائتلاف حكومي جنبا إلى جنب".

ويشير إلى أنه خلال انتخابات عام 2017 وعام 2013، كانت هناك مبالغة في تقدير دعم الحزب الديمقراطي المسيحي ببضع نقاط مئوية في جميع استطلاعات الرأي بشكل تقريبي، عازيا ذلك "إلى أن الحزب كان في الحكم، لذا فلست على يقين من تكرار هذا السيناريو هذا العام".

وقال إنه تفاجأ بميل الأشخاص الأثرياء في الحي الذي يقطنه ممن يعتبرهم ناخبين محافظين، إلى دعم حزب الخضر وهو ما دفعه إلى التساؤل عما إذا تم التقليل من دعمهم.

وخلاصة القول سيضطر الناخبون المترددون إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ما سينهي التكهنات حيال من سيتصدر. إذ ستصبح استطلاعات الرأي واقعا ملموسا للجميع، بيد أنه لن يتم حسم شكل الائتلاف الحكومي المستقبلي سريعا.

مارك هالام/ م ع

  • Deutschland Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    مناظرة ثلاثية

    تواجه المرشّحون الثلاثة لخلافة أنغيلا ميركل مساء الأحد (29 أغسطس/أب 2021) في أوّل مناظرة تلفزيونيّة بينهم ضمن ثلاث مناظرات تنظم قبل الانتخابات التشريعية. وجمعت المناظرة لأول مرة ثلاثة مرشحين بدلا من إثنين، وضمت كلاً من مرشّح حزب ميركل الاتحاد المسيحي المحافظ أرمين لاشيت، ومرشّح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس ومرشّحة حزب الخضر أنالينا بيربوك.

  • Deutschland | Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    نقاش مفتوح على مدار ساعتين

    احتدم النقاش المفتوح بين المرشحين، مع التركيز على الموضوعات المالية مثل الضرائب والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى موضوع حماية البيئة والتحالفات المستقبلية المتوقعة بعد الانتخابات والسياسة الخارجية الألمانية بما فيها الوضع في أفغانستان.

  • Deutschland | Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    أرمين لاشيت .. الوريث الشرعي لميركل؟

    سعى المرشح المحافظ أرمين لاشيت لإحياء حملته الانتخابية خلال مناظرة ساخنة مع منافسيه الرئيسيين بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تخلف حزبه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لاشيت يطرح نفسه وريثا شرعيا للمستشارة ميركل، فعمد إلى تبديل مواقفه وارتكب هفوات بعثت شكوكا في مؤهلاته لإدارة الأزمات، سواء في ظل تفشي وباء كوفيد-19 أو خلال الفيضانات.

  • Deutschland Armin Laschet

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    ضحكة كلفته كثيرا!

    باتت صدقية لاشيت (60 عاماً) في أدنى مستوياتها بعدما صُوّرَ ضاحكاً خلال مراسم أقيمت تكريما للمنكوبين جراء الفيضانات، وضبِط مرتكبا سرقة أدبية في كتاب أصدره. وشنّ لاشيت هجوماً خلال المناظرة، في محاولة منه لقلب نتيجة استطلاعات الرأي التي تتوقّع خسارته في الانتخابات التي تُجرى في 26 أيلول/ سبتمبر.

  • Deutschland | Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    أنالينا بيربوك.. المرشحة الشابة

    تبادل أرمين لاشيت الهجمات مع مرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك (40 عاما)، التي اتهمت الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم القيام بأي شيء يذكر للتصدي لتغير المناخ خاصة في ظل الفيضانات المدمرة التي شهدتها ألمانيا هذا الصيف.

  • Gremiensitzungen - Bündnis 90/Die Grünen | Annalena Baerbock

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    تراجع شعبية الخضر!

    يمر دعاة حماية البيئة بحالة ركود منذ بداية الصيف بعيدا عن الحماسة وزيادة شعبيتهم عقب إعلان ترشيح أنالينا بيربوك في نيسان/أبريل. فالعديد من الأخطاء مثل تأييدهم زيادة سعر البنزين التي لا تحظى بشعبية في بلد تشغل فيه السيارة مكانة بارزة، أو فرض قيود على الرحلات الجوية الرخيصة، بالإضافة إلى اتهام بيربوك بـ"السرقة الأدبية"، أدى كل ذلك إلى تراجع شعبيتهم وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

  • Deutschland | Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    أولاف شولتس .. شبيه ميركل؟

    عزز أولاف شولتس (63 عاما) حظوظه في المناظرة مراهناً على كفاءته وخبرته، وهو وزير المالية ونائب المستشارة في الحكومة الائتلافية الحالية. في حين أن منافسيه لم يشغلا حتى الآن أي منصب في الحكومة الاتحادية. وما يدعم شولتس أنه لم يرتكب أخطاء خلال حملته الانتخابية حتى الآن، في حين أن خصميه ارتكبا الكثير من الأخطاء. ورأت مجلة دير شبيغل أن "أولاف شولتس بات يشبه ميركل".

  • Deutschland | Wahlplakate in Berlin

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    الاشتراكيون يتقدمون في استطلاعات الرأي

    كشف استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة "بيلد" يوم الأحد قبيل المناظرة، أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي تمكن من تعزيز تقدمه حاصدا 24 بالمائة من نوايا التصويت، مقابل 21 بالمائة فقط للمحافظين، بعدما كانوا يحظون بنسبة 34 بالمائة قبل ستة أشهر. وتخطى الاشتراكيون الديموقراطيون المحافظين لأول مرة منذ 15 عاما. أما الخضر، فلا تتخطى نسبة التأييد لهم 17 بالمائة.

  • Berlin Tag der deutschen Industrie v BDI | Olaf Scholz SPD

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    شولتس يفوز في المناظرة

    أظهر استطلاع أجراه مركز معهد فورزا لاستطلاعات الرأي مباشرة بعد المناظرة، أن أولاف شولتس خرج منها فائزا على منافسيه لاشيت وبيربوك. وأظهر الاستطلاع المبكر أن 36 في المائة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن شولتس فاز متقدما على مرشحة حزب الخضر أنالينا بربوك التي حصلت على 30 في المائة وعلى أرمين لاشيت الذي حصل على 25 في المائة.

  • Deutschland, Berlin | Armin Laschet und Angela Merkel beim Wahlkampfauftakt der CDU / CSU

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    ميركل تدعم رئيس حزبها وتبتعد عن السياسة

    أبدت المستشارة ميركل دعماً قوياً لرئيس حزبها لاشيت وأعربت عن "قناعة تامة" في ترشحه لخلافتها على رأس المستشارية. وأثنت ميركل على الصفات الإنسانية للاشيت، ودافعت عن قرارها النأي بنفسها عن الحملة الانتخابية، وقالت إنّ المسؤولين السياسيين "الذين يضعون حداً لعملهم السياسي، ينبغي عليهم تجنب" التدخل في الحملات.

  • Deutschland | Angela Merkel Rede Bundestag März 2006

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    نهاية حقبة ميركل

    تشهد ألمانيا انتخابات في 26 سبتمبر/أيلول ولينتهي عهد المستشارة ميركل بعد 16 عاما في المنصب وأربعة انتصارات متتالية في الانتخابات العامة. وأدى رحيل ميركل الوشيك إلى إضعاف الدعم لتحالفها المحافظ. ولو ترشيحت ميركل (67 عاما) لولاية خامسة، يعتقد المراقبون أنها كانت ستنجح حيث ما زالت شعبيتها كبيرة جدا وتحظى بتقدير وتأييد قوي لدى الناخبين.

  • TV-Duell 2002 | Schroeder vs. Stoiber

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    مناظرات كبرى بين المرشحين الأوفر حظاً

    المناظرات التلفزيونية بين المرشحين لمنصب المستشار حديثة العهد في ألمانيا. وبدأت عام 2002 مع مشرح الاشتراكيين المستشار السابق غيرهارد شرودر ومنافسه مرشح المحافظين ورئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر ضمن برنامج "ريبرو أ ر د" التلفزيوني.

  • Bayreuth: Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele 2019

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    الخلاف السياسي لا يفسد في الود قضية

    لكن يبدو أن هذه المناظرة التي حسمت الانتخابات لصالح شرودر لم تفسد في الود قضية، فبعد أن أنهيا المشوار السياسي بات الاثنان يلتقيان عائليا خلال المناسبات، ومنها حفل افتتاح مهرجان ريتشارد فاغنر الموسيقي عام 2019.

  • TV Kanmzlerduell MErkel vs. Schröder 2005

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    تقليد مستمر في مختلف الانتخابات

    وأصبحت المناظرات بين المرشحين تقليدا في الانتخابات العامة وفي الانتخابات المحلية في ألمانيا، ويتابعه الملايين من الناخبين. في الصورة المناظرة الكبرى بين المستشار شرودر ومنافسته أنغيلا ميركل عام 2005، والتي فازت لاحقا بمنصب المستشار.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    التركيز على المواضيع السياسية

    على عكس الولايات المتحدة، لا يتم النظر إلى المناظرات الكبرى في ألمانيا كـ"عرض كبير" للمرشحين، حيث يتم التركيز على المواضيع السياسية الداخلية وليس على شخصية المرشح أو أموره العائلية. في الصورة المناظرة الكبرى التي جمعت المستشارة ميركل ومنافسها مرشح الاشتراكيين فرانك فالتر شتاينماير عام 2009.

    الكاتب: زمن البدري


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