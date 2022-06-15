الانتحار يحصد الأرواح في شمال سوريا بصمت

مؤتمر بروكسل لإغاثة السوريين.. مساعدات عاجلة أم إعادة إعمار؟

سعت الأمم المتحدة لتأمين عشرة مليارات دولار لإغاثة السوريين، بيد أن مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل لم يخرج إلا بحوالي نصف المبلغ. من هم أبرز المتبرعين؟ وهل تصمد سياسة "لا إعادة إعمار بوجود الأسد في السلطة"؟