الانتحار يحصد الأرواح في شمال سوريا بصمت

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في الشمال السوري يتكاتف الفقر مع انعدام الاستقرار وانحسار آفاق المستقبل لمحاصرة الجيل الشاب ودفعه إلى التفكير بالانتحار هرباً من الواقع
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
أعلن البرلمان السوري عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو محسومة لصالح الرئيس بشار الأسد، وهي خطوة تصفها المعارضة بـ"مسرحية هزيلة". وتدعو الدول الغربية إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أنها "لن تؤدي إلى تطبيع للنظام".
سعت الأمم المتحدة لتأمين عشرة مليارات دولار لإغاثة السوريين، بيد أن مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل لم يخرج إلا بحوالي نصف المبلغ. من هم أبرز المتبرعين؟ وهل تصمد سياسة "لا إعادة إعمار بوجود الأسد في السلطة"؟
قبل أسبوعين من انتهاء صلاحية تفويض أممي لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، قدمت دول غربية مشروع قرار جديد لتمديد التفويض، وهو ما ترفضه موسكو. وتحذر منظمات دولية من "عواقب وخيمة" في حال عدم تمديد التفويض.
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