 الانتحار يحصد الأرواح في شمال سوريا بصمت | DW الأخبار | DW | 16.06.2022

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الانتحار يحصد الأرواح في شمال سوريا بصمت

في الشمال السوري يتكاتف الفقر مع انعدام الاستقرار وانحسار آفاق المستقبل لمحاصرة الجيل الشاب ودفعه إلى التفكير بالانتحار هرباً من الواقع

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