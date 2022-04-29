الامم المتحدة: الملايين من الأطفال والنساء يواجهون خطرا بعد الفيضانات التي ضربت باكستان

تمييز وحرمان من الرعاية الصحية.. معاناة اللاجئين في الدول المضيفة

في تقرير جديد لها، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حول تردي الرعاية الصحية لكثير من اللاجئين في الدول المضيفة. ويتفاقم الوضع مع عدم إلمامهم باللغة وقواعد النظام الصحي أو التمييز والأحكام المسبقة ضدهم في تلك البلدان.