الامم المتحدة: الملايين من الأطفال والنساء يواجهون خطرا بعد الفيضانات التي ضربت باكستان

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الأمطار القياسية في باكستان تودي بحياة أكثر من ألف شخص وتترك الناجين عرضة لخطر سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية
أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/ يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلاً على ما أظهرت حصيلة جديدة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما ناشد الرئيس الباكستاني مجدداً العالم لمساعدة بلاده.
قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية في معظم أجزاء باكستان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تعمل على تقديم دعم عاجل لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة.
خلفت "أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان" أكثر من 1100 قتيل و33 مليون متضرر، كما غمرت "ثلث" مساحة البلاد. وناشدت الحكومة المجتمع الدولي للمساعدة وقدرت الأضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، وسط تسارع جهود الإغاثة الدولية.
في تقرير جديد لها، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حول تردي الرعاية الصحية لكثير من اللاجئين في الدول المضيفة. ويتفاقم الوضع مع عدم إلمامهم باللغة وقواعد النظام الصحي أو التمييز والأحكام المسبقة ضدهم في تلك البلدان.
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