 الامم المتحدة: الملايين من الأطفال والنساء يواجهون خطرا بعد الفيضانات التي ضربت باكستان | DW الأخبار | DW | 01.09.2022

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الامم المتحدة: الملايين من الأطفال والنساء يواجهون خطرا بعد الفيضانات التي ضربت باكستان

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