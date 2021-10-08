الامال تتجدد بعودة السياحة الى لبنان

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لطالما شكل لبنان إحدى أشهر وجهات السياحة في الشرق الأوسط، وبعد استنزاف دام لسنوات يأمل المعنيون بقطاع السياحة أن تشكل الحركة السياسية الناشطة فسحة أمل رغم الظروف القاهرة، لتؤكّد أنّ لبنان لا يزال موجودًا على الخارطة السياحية.
مصر والمغرب وتونس وجهات سياحية تقليدية في جنوب المتوسط. تسعى هذه الدول إلى ضمان موسم سياحي قوي مع نهاية جائحة كورونا وانتعاش حركة النقل الجوي. المؤشرات إيجابية لكن التحديات كذلك قائمة. فكيف سيكون موسم 2023؟
يستمر نزيف الليرة التركية، بعد أن فقدت 80% من قيمتها خلال 5 سنوات، لأسباب عدة في مقدمتها سياسة أردوغان التي تعطي الأولوية لسياسة الفائدة المنخفضة رغم التضخم. ويرى خبراء أنه "لا حل يلوح في الأفق". فهل تم تعويم الليرة سرا؟
تضاعفت أسعار المواد الغذائية في مصر، وقيمة الرواتب نقصت إلى النصف بسبب انخفاض قيمة الجنيه. يواجه المصريون حاليا مشاكل مشابهة لما يواجهه اللبنانيون. ولكن إذا ساءت الأوضاع أكثر في مصر، فهناك تحذيرات من سيناريوهات مخيفة.
بينما يغرق العديد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، لا تزال محاولات ركوب البحر مستمرة، بل إن العديدين بدؤوا يستعدون لرحلاتٍ جديدة بعد رمضان.
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