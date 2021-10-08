 الامال تتجدد بعودة السياحة الى لبنان | DW الأخبار | DW | 13.06.2023

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DW الأخبار

الامال تتجدد بعودة السياحة الى لبنان

لطالما شكل لبنان إحدى أشهر وجهات السياحة في الشرق الأوسط، وبعد استنزاف دام لسنوات يأمل المعنيون بقطاع السياحة أن تشكل الحركة السياسية الناشطة فسحة أمل رغم الظروف القاهرة، لتؤكّد أنّ لبنان لا يزال موجودًا على الخارطة السياحية.

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