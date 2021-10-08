الامال تتجدد بعودة السياحة الى لبنان

تواصل "النزيف" الحاد لليرة.. رمز للأزمة الاقتصادية في تركيا!

يستمر نزيف الليرة التركية، بعد أن فقدت 80% من قيمتها خلال 5 سنوات، لأسباب عدة في مقدمتها سياسة أردوغان التي تعطي الأولوية لسياسة الفائدة المنخفضة رغم التضخم. ويرى خبراء أنه "لا حل يلوح في الأفق". فهل تم تعويم الليرة سرا؟