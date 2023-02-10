الالتهاب الجلدي العصبي: التشخيص والعلاج

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يسبب التهاب الجلد العصبي طفحاً جلدياً ملتهباً ومثيراً للحكة. غالبًا ما يكون السبب وراء ذلك هو الحساسية، والعديد من المرضى يعانون من أنواع مختلفة من فرط الحساسية في نفس الوقت. لذا لا يجب التهاون في علاج التهاب الجلد العصبي.
يتكون النبيت الجرثومي المعوي من مليارات الميكروبات متناهية الصغر. وكلما زاد تنوع هذه البكتيريا النافعة، كلما كان ذلك إيجابيا لصحة الإنسان ومقويا لجهازه المناعي، وهذا الأمر مفيد أيضا لصحة البشرة.
يشير العلماء إلى أن الجلد يتأثر بشكل كبير بالحالة النفسية للشخص وخاصة عند التعرض للضغوط الحياتية أو تلك الضغوط الناجمة عن جائحة كورونا. فكيف يحدث ذلك؟ وما هي توصياتهم لتخفيف تلك الآثار على الجلد؟
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
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