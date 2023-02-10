 الالتهاب الجلدي العصبي: التشخيص والعلاج | صحتك بين يديك | DW | 10.02.2023

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صحتك بين يديك

الالتهاب الجلدي العصبي: التشخيص والعلاج

يسبب التهاب الجلد العصبي طفحاً جلدياً ملتهباً ومثيراً للحكة. غالبًا ما يكون السبب وراء ذلك هو الحساسية، والعديد من المرضى يعانون من أنواع مختلفة من فرط الحساسية في نفس الوقت. لذا لا يجب التهاون في علاج التهاب الجلد العصبي.

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