 الاكتفاء الذاتي في غانا | المستقبل الآن | DW | 10.04.2022

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المستقبل الآن

الاكتفاء الذاتي في غانا

شراء الخضار لدى الكثيرين في غانا مكلف جداً، والقطاع الزراعي هناك غير منتج، ويضطرون لاستيراد المواد الغذائية من الخارج. لتجاوز هذا الوضع تقوم جمعية نسوية بتعليم النساء زراعة الخضار بهدف الاكتفاء الذاتي.

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مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

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محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام 03.04.2022

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المستقبل الآن - مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

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