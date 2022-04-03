الاكتفاء الذاتي في غانا

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شراء الخضار لدى الكثيرين في غانا مكلف جداً، والقطاع الزراعي هناك غير منتج، ويضطرون لاستيراد المواد الغذائية من الخارج. لتجاوز هذا الوضع تقوم جمعية نسوية بتعليم النساء زراعة الخضار بهدف الاكتفاء الذاتي.
باذنجان المكدوس والملوخية والخيار البلدي من بين الخضروات غير المالوفة لدى الألمان. اللاجئ السوري محمد المصري يريد أن يعرف بها من خلال مشروع زراعي أطلقه بعد شفائه من مرض السرطان ويأمل أن يكون "الأول من نوعه" في أوروبا!
التحذيرات من أزمات غذائية عالمية تعني مصر بقوة لكونها بطل العالم في استيراد القمح. في هذه الأثناء تزداد محاولات توفير بدائل للقمح الروسي والأوكراني صعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا، فما بدائل مصر المتاحة لضمان أمنها الغذائي؟
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟
تسعى أوروبا وإفريقيا إلى التصدي لثلاثة تحديات كبرى هي الأمن والصحة والاستقرار من أجل "تغيير وضع" العلاقات بينهما خلال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي تعقد الخميس والجمعة في بروكسل.
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