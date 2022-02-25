الاكتئاب في زمن كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يؤثر الوباء على الجميع - وليس فقط على المصابين. ووفقا لدراسة بريطانية، ازداد عدد حالات الاكتئاب بمقدار 52 مليون حالة بسبب كورونا في عام 2021 مقارنة بعدد الحالات قبل الجائحة. كما زادت حالات الإصابة بالذعر أيضًا بنحو الربع.
الوحدة شعور يتلبس الكثيرين، وخاصة في عصر الثورة الرقمية وجائحة كورونا. ولكن ما علاقة طريقة التعامل مع المشاعر السلبية بزيادة أو نقصان شعورنا بالوحدة؟
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
أعلنت السلطات البريطانية حالة وفاة جراء مرض يعرف بـ"حمى لاسا"، فيما سجلت البلاد ثلاث حالات مؤكدة. وبحسب السلطات فإن المصابين الثلاثة قد أقاموا مؤخراً في غرب إفريقيا. ماذا نعرف عن "حمى لاسا" وما مخاطرها؟
طالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بعدم الذعر من متحور أوميكرون، كما أشارت إلى أن معظم إصابات كورونا حاليا تعود إلى متحور دلتا، وأنه لا توجد بيانات عن وفيات بسبب أوميكرون.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول