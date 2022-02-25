 الاكتئاب في زمن كورونا | صحتك بين يديك | DW | 03.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

الاكتئاب في زمن كورونا

يؤثر الوباء على الجميع - وليس فقط على المصابين. ووفقا لدراسة بريطانية، ازداد عدد حالات الاكتئاب بمقدار 52 مليون حالة بسبب كورونا في عام 2021 مقارنة بعدد الحالات قبل الجائحة. كما زادت حالات الإصابة بالذعر أيضًا بنحو الربع.

مشاهدة الفيديو 04:42

المزيد من المركز الإعلامي

اكتئاب ما بعد كورونا

اكتئاب ما بعد كورونا 25.02.2022

تجتاح أوروبا موجة رابعة من الوباء الذي أجبر بالفعل النمسا، إحدى جيران إيطاليا، على إعلان الإغلاق الكامل.

إعادة فتح منتجعات التزلج في شمال إيطاليا وسط مخاوف من كورونا 22.11.2021

ألمانيا: معاناة مضاعفة لمرضى الاكتئاب

ألمانيا: معاناة مضاعفة لمرضى الاكتئاب 29.07.2021

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

معاناة مضاعفة لمرضى الاكتئاب في زمن الجائحة ومواضيع أخرى 29.07.2021

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - التحديات في زمن الجائحة 03.03.2022

متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال

متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال 03.03.2022

دواء ضد الإرهاق المزمن

دواء ضد الإرهاق المزمن 03.03.2022

نصائح للمصابين بكورونا

نصائح للمصابين بكورونا 03.03.2022

اقرأ أيضا

FRANCE - LONELINESS DURING THE SECOND LOCKDOWN AT FALL SEASON Portrait of a professor who works everyday from home during the second lockdown just after a long zoom academic class, Toulouse, 2020/11/17, photograph by Celine Gaille / Hans Lucas. Toulouse Occitanie Pyr n es M diterran FRANCE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xC linexGaillex HL_CLNGAILLE_1277549

سبب مهم لشعورك بالوحدة .. فكيف تتغلب عليه؟ 25.01.2022

الوحدة شعور يتلبس الكثيرين، وخاصة في عصر الثورة الرقمية وجائحة كورونا. ولكن ما علاقة طريقة التعامل مع المشاعر السلبية بزيادة أو نقصان شعورنا بالوحدة؟

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

السفر إلى ألمانيا.. قواعد جديدة مع تشديد قيود كورونا 01.02.2022

هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.

The Lassa virus is an RNA virus causing hemorrhagic fever. It is transmitted to man by rat urine. Incubation lasts 10 days. Symptoms are painful muscles, headaches, digestive bleeding, severe diarrhea and vomiting. Diagnosis of Lassa fever requires blood tests. Treatment involves the administration of antiviral agents (ribavirine) and the quarantining of infected individuals. TEM

"حمى لاسا".. بريطانيا تسجل أول حالة وفاة 17.02.2022

أعلنت السلطات البريطانية حالة وفاة جراء مرض يعرف بـ"حمى لاسا"، فيما سجلت البلاد ثلاث حالات مؤكدة. وبحسب السلطات فإن المصابين الثلاثة قد أقاموا مؤخراً في غرب إفريقيا. ماذا نعرف عن "حمى لاسا" وما مخاطرها؟

A child walks past a COVID-19 graffiti in Soweto's Orlando West township near Johannesburg, South Africa, Thursday Nov. 19, 2020. Africa has surpassed 2 million confirmed coronavirus cases as the continent's top public health official warns that “we are inevitably edging toward a second wave” of infections. The 54-nation continent of 1.3 billion people is being warned against “prevention fatigue” as countries loosen pandemic restrictions to ease their economies’ suffering and more people travel. (AP Photo/Jerome Delay)

الصحة العالمية: التعامل الصحيح لمواجهة أوميكرون هو الحذر وليس الذعر 03.12.2021

طالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بعدم الذعر من متحور أوميكرون، كما أشارت إلى أن معظم إصابات كورونا حاليا تعود إلى متحور دلتا، وأنه لا توجد بيانات عن وفيات بسبب أوميكرون.