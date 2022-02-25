الاكتئاب في زمن كورونا

الصحة العالمية: التعامل الصحيح لمواجهة أوميكرون هو الحذر وليس الذعر

طالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بعدم الذعر من متحور أوميكرون، كما أشارت إلى أن معظم إصابات كورونا حاليا تعود إلى متحور دلتا، وأنه لا توجد بيانات عن وفيات بسبب أوميكرون.