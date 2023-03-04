الاقتصاد الدائري: ما مدى نظافة الكتلة الحيوية؟

رخيصة ونظيفة.. ماذا يعيق استغلال الحرارة الجوفية لتوليد الطاقة؟

رغم أن الطاقة الحرارية الجوفية تمتلك العديد من المزايا، إلا أن استغلالها لا يزال محدودا. فهل تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة الجوفية؟ وما هي فوائدها؟ وهل لها أي مخاطر؟