الاقتصاد الدائري: ما مدى نظافة الكتلة الحيوية؟

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طاقة نظيقة من المواد الخام والنفايات: تبدو الكتلة الحيوية وكأنها مصدر مثالي بديل للطاقة. وهي تسهم في إنتاج خمسة في المئة من الطاقة التي نحتاجها. لكن هل الطاقة المستخرجة من المواد العضوية نظيفة حقا؟
رغم أن الطاقة الحرارية الجوفية تمتلك العديد من المزايا، إلا أن استغلالها لا يزال محدودا. فهل تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة الجوفية؟ وما هي فوائدها؟ وهل لها أي مخاطر؟
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