 الاقتصاد الدائري: ما مدى نظافة الكتلة الحيوية؟ | العولمة 3000 | DW | 11.03.2023

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العولمة 3000

الاقتصاد الدائري: ما مدى نظافة الكتلة الحيوية؟

طاقة نظيقة من المواد الخام والنفايات: تبدو الكتلة الحيوية وكأنها مصدر مثالي بديل للطاقة. وهي تسهم في إنتاج خمسة في المئة من الطاقة التي نحتاجها. لكن هل الطاقة المستخرجة من المواد العضوية نظيفة حقا؟

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