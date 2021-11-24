الاقتصاد التشاركي يحمي البيئة

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الاقتصاد التشاركي ناجح في برلين. ففي العاصمة الألمانية يستعير الناس أدوات من متجر أو من الجيران. هذا لا يساعد فقط في توفير المال، بل يوفر أيضًا موارد قيمة. وهو أكثر استدامة من شراء الجديد.
الاشتراكي والليبرالي والخضر..الأحزاب الألمانية الثلاث تعلن التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الائتلاف الحكومي. قادة الأحزب بدؤوا في عرض تفاصيل برنامج الائتلاف المقبل في مؤتمر صحفي وأولاف شولتس هو مستشار ألمانيا القادم.
تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.
رغم المعارضة الشديدة للولايات المتحدة ولجزء كبير من أوروبا، تمكنت ألمانيا من فرض إنشاء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2". ويرى المعارضون في الأنبوب سلاحاً قوياً في يد الكرملين قد لا يتردد مستقبلاً في استعماله لابتزاز أوروبا.
قارنت وكالة البيئة الأوروبية بين أكثر من 300 مدينة من حيث جودة الهواء. المراكز الأولى كانت من نصيب مدينتين في السويد وفنلندا. أول مدينة ألمانية جاءت في المركز الـ 29 أما برلين فاحتلت المركز الـ 219.
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