 الاقتصاد التشاركي يحمي البيئة | صنع في ألمانيا | DW | 24.11.2021

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صنع في ألمانيا

الاقتصاد التشاركي يحمي البيئة

الاقتصاد التشاركي ناجح في برلين. ففي العاصمة الألمانية يستعير الناس أدوات من متجر أو من الجيران. هذا لا يساعد فقط في توفير المال، بل يوفر أيضًا موارد قيمة. وهو أكثر استدامة من شراء الجديد.

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