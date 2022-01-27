 الاقتصاد الألماني يبدأ في التعافي من تداعيات جائحة كورونا | DW الأخبار | DW | 27.01.2022

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الاقتصاد الألماني يبدأ في التعافي من تداعيات جائحة كورونا

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يعرض أول تقرير اقتصادي سنوي للحكومة الجديدة ويحث على تبني مبادئ اقتصادية جديدة بهدف حماية المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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