الاقتصاد الألماني يبدأ في التعافي من تداعيات جائحة كورونا

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وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يعرض أول تقرير اقتصادي سنوي للحكومة الجديدة ويحث على تبني مبادئ اقتصادية جديدة بهدف حماية المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية.
في أعقاب مواجهة الشركة الآسيوية المالكة لهما صعوبات مالية بسبب تبعات جائحة كورونا، تقدمت شركتان ألمانيتان لصناعة السفن بطلب إشهار إفلاسهما رسمياً في يوم واحد. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وصف الخطوة بالنبأ المرير.
تهديدات من قبل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد بوقف خط نقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال اتخذت الأولى إجراءات عسكرية ضد أوكرانيا. واعتبر الوزير أن بناء هذا الخط كان "خطأ" من وجهة نظر جيوسياسية.
يدعم أصغر حزب في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة زيادة العمالة المهاجرة إلى البلاد لسد العجز في سوق العمل، مشيرا إلى أن الرقم المنتشر حول حاجة ألمانيا سنويا إلى 400 ألف عامل حقيقي ومبرّر.
وصلت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مستوى قياسي بفضل التصاريح الخاصة التي صدرت خلال الأسبوع الأخير من حكومة ميركل. يذكر أن الحكومة الحالية وعدت بتقييد صادرات الأسلحة وفقا للتوجهات المتفق عليها في اتفاقية الائتلاف.
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