الاقتصاد الألماني يبدأ في التعافي من تداعيات جائحة كورونا

مسؤول ألماني يهدد بوقف "نورد ستريم 2" عند حصول عدوان روسي

تهديدات من قبل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد بوقف خط نقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال اتخذت الأولى إجراءات عسكرية ضد أوكرانيا. واعتبر الوزير أن بناء هذا الخط كان "خطأ" من وجهة نظر جيوسياسية.