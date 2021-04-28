 الافراط في شرب القهوة قد يكون سببا للخرف والسكتات الدماغية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.07.2021

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صحة

الافراط في شرب القهوة قد يكون سببا للخرف والسكتات الدماغية

يعتبر شرب القهوة من الطقوس الصباحية الشائعة، بيد أن بحثا جديدا كشف أن تناول الكثير من القهوة يمكن أن يؤثر على صحة الدماغ. ووجد الباحثون أن الاستهلاك المفرط للقهوة يقلل من الحجم الكلي للدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.

فنجان قهوة

التوازن ضروري في كمية القهوة المتناولة يوميا، بحسب الدراسة

لطالما اعتبر الاكثار من القهوة ضار بالصحة، حيث أظهرت الدراسات العلمية على مر السنين العديد من الآثار الصحية الساخن الأكثر شعبية، بيد أن دراسة حديثة ربطت بين ارتفاع استهلاك القهوة بانخفاض حجم الدماغ الكلي وزيادة خطر الإصابة بالزهايمر (الخرف) وبالسكتات الدماغية.

مختارات

هل أول ما يتبادر إلى ذهنك بعد الاستيقاظ من النوم بعد ليلة غير هادئة هو شرب فنجان قهوة، قبل تناول وجبة الفطور؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك إعادة النظر في هذه العادة التي أظهرت دراسة حديثة أن لها تداعيات سلبية.

أجازت الولايات المتحدة استخدام عقار "أدوكانوماب" لعلاج مرض الزهايمر، وقد يتبعها الاتحاد الأوروبي قريباً. هذا العقار يكافح بشكل نشط ببتيد بيتا النشواني في الدماغ. ولكن هل يمنع أيضاً فقدان الذاكرة المرتبط بالمرض؟

الدراسة التي شارك فيه خبراء من جامعة كامبريدج وجامعة جنوب أستراليا ونشرتها مجلة " Nutritional Neuroscience " الصادرة باللغة الإنجليزية أكدت أن الذين يشربون أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميا كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 53٪ مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل، بحسب موقع هايل براكسيس الألماني والذي يعنى بقضايا الصحة.

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إلى أين وصلت أبحاث ألزهايمر

علاقة القهوة بالدماغ

قام فريق البحث الدولي بفحص تأثير القهوة على أدمغة 17702 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عامًا. ونظرًا لأن الاستهلاك العالمي يصل إلى أكثر من تسعة مليارات كيلوغرام سنويًا ، فقد أراد العلماء البحث عن المخاطر الصحية المحتملة، فقاموا بتصوير حجم الدماغ ، مع مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل الطبية الأخرى.  حيث أظهرت النتائج  أن أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميًا تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ مثلالخرف  والسكتة الدماغية.

ويقصد بالسكتة الدماغية، الحالة التي يتعطل فيها إمداد الدماغ بالدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين وتلف الدماغ على الصعيد العالمي، يعاني واحد من كل أربعة بالغين فوق سن 25 عامًا من سكتة دماغية خلال حياته.

أهمية التوازن

قد تكون هذه الأخبار قاسية على عشاق القهوة، بيد أن هدف الدراسة كان ضرورة إيجاد توازن بين حبنا للقهوة والحفاظ على صحتنا. فالاستهلاك اليومي العادي للقهوة يمكن أن سكون فنجانا أو فنجانين من القهوة، ويمكن أن تزيد قليلا بحي اختلاف البلدان والثقافات. فإذا وجدت أن استهلاكك للقهوة يقترب من أكثر من ستة أكواب في اليوم، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في مشروبك التالي.

ويوصي الباحثون بضرورة الإكثار من تناول الماء مع فنجان القهوة، وهو ما قد يذكرنا بما كان يفعله أجدادنا بإحضار كوب من الماء مع فنجان القهوة، وهو ما قد يدلل على معرفتهم بأهمية هذه العادة الصحية.

ع.أ.ج

  • Glastasse mit Tee und Beuteln (Colourbox)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الشاي الأسود أو الأخضر

    بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.

  • Heizen in Deutschland - Thermostat (picture alliance/dpa/O. Spata)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تقليل حرارة الغرفة

    قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

  • Frühling in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    جولة في الهواء الطلق

    الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

  • ISM 2019 - Sexistische Süßigkeiten (DW/Z. Abbany)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تجنب السكريات

    حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

  • Fotolia Frau Kopfhörer (Andreas Gradin/Fotolia.com)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الموسيقى مصدر للسعادة

    يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.

  • Wassertreten Kneipp (picture-alliance/dpa)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تيار الماء البارد

    سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.


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