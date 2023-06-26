 الاغتصاب كسلاح حرب..جرائم روسية في مرمى القضاء الألماني | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الاغتصاب كسلاح حرب..جرائم روسية في مرمى القضاء الألماني

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تم توثيق حالات اغتصاب قام بها جنود وضباط روس ضد نساء أوكرانيات. حاليا ولأول مرة يلاحق القضاء الألماني عدة حالات، غير أن القضايا المرفوعة بهذا الشأن تواجه الكثير من المعوقات، فما هي أبرزها؟

أوكرانيات يتظاهرن في لندن الاغتصاب - مايو/ أيار 2022

تظاهرة لأوكرانيات للكشف عن حالات اغتضاب حلال الحرب، هل يتحقق مطلبهن بالقبض على الجناة ومحاكمتهم؟

بدأت القصة بعد أسابيع قليلة من بدء الغزو، حين احتلت القوات الروسية قرية بالقرب من كييف. بعد ترهيب متكرر، اقتحم جنديان روسيان منزل عائلة أوكرانية. ثم أطلقا النار على الزوج واغتصبوا المرأة عدة مرات. تمكنت هي وابنها من الفرار إلى ألمانيا. ولا يعرفان ما إذا كان منزلهما في أوكرانيا لا يزال قائما أم إذا كانت القوات الروسية قد دمرته.

مختارات

العنف الجنسي كسلاح حرب

منذ بداية حرب أوكرانيا، ظهرت تقارير عن العنف الجنسي من قبل الجيش الروسي ضد المدنيين الأوكرانيين من النساء والأطفال والرجال. منذ كانون الثاني/ يناير 2023 ، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني تحقيقات في 155 قضية. ووصفت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق النزاع، هذه الأرقام في كييف بأنها "قمة جبل الجليد" في جرائم لا يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان. وقضية المرأة المغتصبة بعد قتل زوجها، الآن في أيدي القضاء الألماني.

يشترك محامون ألمان وأوكرانيون في رفع دعوى قضائية، إذ قام محامو المنظمة الحقوقية "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان/ ECCHR" مع المنظمة الشريكة "المجموعة الاستشارية القانونية الأوكرانية/ ULAG" بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني. الغرض منها محاسبة أربعة من أفراد الجيش الروسي، من بينهم كبار القادة. وكانت السلطات الأوكرانية قد فتحت بالفعل دعوى غيابية ضد أحد الجنود.

لماذا تتدخل ألمانيا في تحقيقات تجري في أوكرانيا؟

أندرياس شولر من منطمة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الأنسان

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الأنسان، هل ينجح في ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم في أوكرانيا

يجيب أندرياس شولر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية: "هذا سؤال مشروع". ويوضح أن هناك ثغرات في القانون الأوكراني. أولاً ، هذه الجريمة ضد الإنسانية لا يعاقب عليها القانون هناك. لا يعترف القانون الأوكراني بأي مسؤولية إدارية عن ذلك. وقال شولر لـ DW: "هذا يعني أن الرؤساء غير مسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبها المرؤوسون ، حتى لو كانوا على علم بالجرائم أو حتى لو كانوا ممن شجعوا عليها".

"منطقة رمادية"

يمكن للقضاء الأوكراني التحقيق مع الجنديين المتهمين بالقتل   والاغتصاب. لكن سيكون من الصعب تقديم قادتهم إلى العدالة. من المرجح أن تركز المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق أيضا في أوكرانيا، على عدد قليل من القضايا المحددة. وقد صدرت قبل فترة مذكرات توقيف حتى بحق الرئيس الروسي   فلاديمير بوتين وأحد أعضاء حكومته بتهمة اختطاف أطفال أوكرانيين من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وهناك "منطقة رمادية" بين محاسبة الجنود البسطاء والمسؤولين من ذوي الرتب المتوسطة إلى العالية. ولذا فمن الضروري تقديم طلبات من مدّعين عامين من بلدان ثالثة. يقول شولر: "يجب أن تصدر مذكرات توقيف دولية ، حتى إذا تم القبض على الأشخاص ، فمن المحتمل أن يحاكموا في ألمانيا أو في بلد ثالث آخر".

تظاهرة ضد الاغتصاب في الحرب بأوكرانيا- ميونيخ في 18 يوليو/ تموز 2022

في ميونيخ، يتظاهر الأوكران لتسليط الضوء على الحرب في بلادهم، هل يساهم ذلك في زيادة الدعم الأوروبي لهم؟

لذلك هناك "منطقة رمادية" بين الجنود البسطاء والمسؤولين بشكل أساسي عن الجناة المزعومين من ذوي الرتب المتوسطة إلى العالية. وهناك على وجه التحديد طلب مدّعون عامون من بلدان ثالثة. يقول شولر: "يجب أن يحصلوا على مذكرات توقيف ، حتى إذا تم القبض على الأشخاص ، فمن المحتمل أن يحاكموا في ألمانيا أو في بلد ثالث آخر".

جرائم الحرب أمام المحاكم الألمانية

يقول ألكسندر شفارتس، رئيس قسم القانون الدولي في منظمة العفو الدولية ، إن ألمانيا الآن رائدة في   القانون الجنائي الدولي . وقد تعاملت بالفعل مع جرائم خطيرة من خلال محاكمات نظام بشار الأسد ، وفي الأحكام المتعلقة بإبادة الأيزيديين، والتي هي في الواقع من  صلاحيات محكمة دولية . وفي حالة أوكرانيا، أجرى القضاء الألماني تحقيقات موازية أثناء النزاع.

يقول شفارتس: "هذا تقدم عظيم. كثيرا ما نقول إن مستقبل القانون الجنائي الدولي يكمن أمام المحاكم الوطنية". "هناك الآن دول مثل ألمانيا لديها مثل هذه الآليات الفعالة لتطبيق القانون لدرجة أنها تكاد تكون أكثر كفاءة من المحاكم الجنائية الدولية". ولهذا ترفع مثل هذه القضية في محكمة ألمانية.

أساس للمحاكمة في المستقبل

لكن  من قبل الضحايا في المحكمة، بالخصوص في ألمانيا ، أو أي في بلد أجنبي. الضحية والمدعية الأوكرانية التي جرى اغتصابها تريد ذلك بكل الأحوال. فهي تأمل هي ومحاموها أن يشكلوا سابقة. يقول أندرياس شولر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية: "من المهم بالنسبة لنا أن نجعل العنف الجنسي قضية من البداية، ونأمل أن تصبح هذه القضايا تحت تحقيق السلطات". فقي كثير من الأحيان لم تعالج مثل هذه القضايا في الماضي.

هل سترى الضحية معذبيها في المحكمة ذات يوم؟ أمر مستبعد ما داموا في روسيا. إلا أن الصبر جزء من القانون الجنائي الدولي. لا يوجد قانون تقادم على الجرائم، مذكرة التوقيف الصادرة من قبل الإنتربول سارية لمدة 30 عاما. يقول شولر: "أنت لا تعرف أبدًا كيف سيتغير العالم وما إذا كان الجناة سيسافرون يوما ما". "نحن نفكر على المدى الطويل ونضع الأساس بالفعل".

لويزا نويه فون ريشتهوفن/ ع. خ

  • Ukraine Charkiw | Zerstörung der Strominfrastruktur

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    منشآت الطاقة

    في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".

  • Kinder als Kriegsopfer im Ukraine-Krieg | Mädchen

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    تهجير وفصل أطفال عن أسرهم

    في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

  • Symbolbild Ukraine-Krieg: Protest gegen Vergewaltigung

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    اغتصابات

    في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

  • Ukraine Russia Mariupol

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    إعدام أسرى

    في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

  • Ukraine, Kiew | Russischer Drohnen Angriff

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    أربع مناطق

    وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

  • Ukraine-Krieg Cherson | nach der Befreiung

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خيرسون

    في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

  • Ukraine Krieg | Rückeroberung Region Charkiw

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خاركيف

    في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

  • Ukraine Izium Untersuchung Kriegsverbrechen

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    إيزيوم

    في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

  • Ukraine | Massengräber in Butscha

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    بوتشا

    أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


 

مختارات

قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

في نزاع لم تشهد له أوروبا مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، تتواصل المعارك الشرسة بين الغزاة الروس وبين الأوكرانيين. وبحسب تقديرات يزيد عدد قتلى وجرحى الحرب في كلّ معسكر عن 150 ألف شخص.

مواضيع ذات صلة

31.3.2022**A satellite image shows the grave site with an approximately 45-foot (approximately 13,7 meters) long trench in the southwestern section of the area near the Church of St. Andrew and Pyervozvannoho All Saints, in Bucha, Ukraine, March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO. TPX IMAGES OF THE DAY

أوكرانيا- الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ذكية لتوثيق جرائم الحرب 16.04.2022

ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟