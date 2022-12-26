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الاعتماد على الوقود الأحفوري يجعل أستراليا مضرة بالمناخ

أستراليا تعاني بسبب الحرائق، والفيضانات تغرقها، رغم أن لديها الشمس والرياح والمياه والمعادن والمال لإعادة تأهيل اقتصادها. كيف أصبحت أستراليا واحدة من أكبر مهددي المناخ وهل يمكن أن يتغير ذلك قريبا؟