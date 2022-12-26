الاعتماد على الوقود الأحفوري يجعل أستراليا مضرة بالمناخ

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أستراليا تعاني بسبب الحرائق، والفيضانات تغرقها، رغم أن لديها الشمس والرياح والمياه والمعادن والمال لإعادة تأهيل اقتصادها. كيف أصبحت أستراليا واحدة من أكبر مهددي المناخ وهل يمكن أن يتغير ذلك قريبا؟
تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية اليوم السبت لتنهي برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.
العمل من المنزل والرقمنة لا يقللان بالضرورة من حجم حركة المرور وبالتالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. هذا ما توصلت إليه أحدث الدراسات بهذا الشأن. فما هو السبب؟
دشنت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تجمع إسرائيل ودولا عربية من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ في المنطقة، بيد أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف وأيضا إيجاد مصادر لتمويل المشاريع المشتركة.
"بيت الائتلاف (الحكومي) يحترق". هكذا عنونت صحيفة ألمانية مسلطة الضوء على قضايا تهدد بتصدع الحكومة في البلاد. ما هي أبرز تلك الملفات المثيرة للتوتر بين الخضر والليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين؟
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