 الاعتماد على الوقود الأحفوري يجعل أستراليا مضرة بالمناخ | صنع في ألمانيا | DW | 19.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

الاعتماد على الوقود الأحفوري يجعل أستراليا مضرة بالمناخ

أستراليا تعاني بسبب الحرائق، والفيضانات تغرقها، رغم أن لديها الشمس والرياح والمياه والمعادن والمال لإعادة تأهيل اقتصادها. كيف أصبحت أستراليا واحدة من أكبر مهددي المناخ وهل يمكن أن يتغير ذلك قريبا؟

المزيد من المركز الإعلامي

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة 26.12.2022

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصلت الى حد اقتحام بعض المودعين فروعا للمصارف لاستعادة ودائعهم بقوة السلاح.

أزمة المصارف في لبنان 22.09.2022

التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات 10.06.2022

حيث يعتمد الاتحاد الاوروبي على دول أخرى في صناعة العديد من المنتجات الاساسية وهو أمر ينتقده الخبراء الاقتصاديون.

خبراء ينصحون بتقليص اعتماد أوروبا على الصين اقتصاديا 22.07.2022

المزيد صنع في ألمانيا

Startups, MADE Quelle: DW

إفلاس المصارف ورفع أسعار الفائدة: شركات ناشئة في أزمة؟ 19.04.2023

Titel: Erdbebensicher, MADE Quelle: ISAAC (schon insertiert)

منازل مقاومة للزلازل بفضل الذكاء الاصطناعي 19.04.2023

هل ينقذ الوقود الاصطناعي محرك الاحتراق؟

هل ينقذ الوقود الاصطناعي محرك الاحتراق؟ 19.04.2023

Titel: Shit to Power, MADE Quelle: Airproducts (schon insertiert)

توليد الطاقة من المخلفات والقمامة 19.04.2023

اقرأ أيضا

2011***ARCHIV - Luftbild vom Kernkraftwerk Emsland (KKE), aufgenommen am 29.03.2011 in Lingen (Landkreis Emsland). Anlässlich der öffentlichen Auslegung der Katastrophenschutzpläne zu den Atommeilern in Grohnde und Lingen fordern Kernkraftgegner größere Evakuierungszonen. Bürgerinitiativen und Verbände wollen am Mittwoch (15.08.2012) in Hannover Stellung zu den Plänen nehmen. Foto: Friso Gentsch dpa/lni +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تودع الطاقة النووية وتغلق آخر محطاتها وسط جدل أزمة المناخ 15.04.2023

تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية اليوم السبت لتنهي برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.

06.04.2023, Hamburg: Fahrzeuge stehen auf der Autobahn 7 (A7) in Richtung Norden beim Autobahndreieck Hamburg-Südwest im Stau. Klimaaktivisten haben sich auf der Fahrbahn der A7 festgeklebt und so die Zufahrt des Elbtunnels in Richtung Norden blockiert. Foto: Bodo Marks/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

العمل من المنزل.. هل قلل من حجم حركة المرور والانبعاثات؟ 08.04.2023

العمل من المنزل والرقمنة لا يقللان بالضرورة من حجم حركة المرور وبالتالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. هذا ما توصلت إليه أحدث الدراسات بهذا الشأن. فما هو السبب؟

July 25, 2021**Emirati farmers harvest dates in the Khanou area in Abu Dhabi's Liwa oasis, on July 25, 2021, during the Liwa Date Festival. - Every year, the Abu Dhabi government holds the Liwa Date Festival during harvest season which begins in July, to celebrate the tree and its fruit, considered a staple food in the Arabian Peninsula. It includes competitions for farmers allowing them to win prizes, introduces them to modern practices and allows the exchange of expertise among producers. (Photo by Karim SAHIB / AFP)

إسرائيليون وفلسطينيون وعرب "معا" لمواجهة تغير المناخ 24.03.2023

دشنت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تجمع إسرائيل ودولا عربية من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ في المنطقة، بيد أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف وأيضا إيجاد مصادر لتمويل المشاريع المشتركة.

17.03.2022 German Chancellor Olaf Scholz, Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock, German Minister of Economy and Vice-Chancellor Robert Habeck and Germany's Finance Minister Christian Lindner attend a session where Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy addresses the lower house of parliament, the Bundestag, via videolink, after Russia's invasion of Ukraine, in Berlin, Germany, March 17, 2022. REUTERS/Annegret Hilse

شولتس يحاول إخماد النيران المشتعلة في حكومته 26.03.2023

"بيت الائتلاف (الحكومي) يحترق". هكذا عنونت صحيفة ألمانية مسلطة الضوء على قضايا تهدد بتصدع الحكومة في البلاد. ما هي أبرز تلك الملفات المثيرة للتوتر بين الخضر والليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين؟