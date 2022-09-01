 الاعتماد على الذات في كينيا في فترة كورونا | DW الأخبار | DW | 01.12.2022

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DW الأخبار

الاعتماد على الذات في كينيا في فترة كورونا

عانى الكثير من الناس في كينيا في شرق إفريقيا من الحاجة إلى المال للاستمرار في الحياة. ولتجاوز المحنة شكلت النساء جمعيات ادخار الأموال لتمنح البعض قروضا ساعدت الكثيرات منهن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.

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