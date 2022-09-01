الاعتماد على الذات في كينيا في فترة كورونا

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عانى الكثير من الناس في كينيا في شرق إفريقيا من الحاجة إلى المال للاستمرار في الحياة. ولتجاوز المحنة شكلت النساء جمعيات ادخار الأموال لتمنح البعض قروضا ساعدت الكثيرات منهن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.
أعلنت الحكومة المصرية تدابير تقشفية جديدة لمساعدة اقتصاد البلاد بما يشمل ترشيد الطاقة بهدف تعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي لبيعه بأسعار مرتفعة. فهل تنجح الخطة في إنعاش الاقتصاد المصري؟
طرح الرئيس التونسي قيس سعيّد دستوراً جديداً للاستفتاء يمنح رئيس الدولة سلطة أكبر بشكل ملحوظ. وبإقرار هذا الدستور يكون سعيّد كتب الفصل الأخير في "الربيع العربي"، كما يرى خبير الشرق الأوسط بمؤسسة DW الإعلامية راينر زوليش.
تبدو مؤشرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مكثفة في مناحي الحياة المختلفة بتونس، ورغم قبضة الرئيس سعيّد على السلطة، من الصعب رصد درجة وحدود صبر التونسيين، ولا كيفية ردود أفعالهم في المستقبل.
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
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