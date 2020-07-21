الاعتداء على شاب يهودي بالقرب من كنيس في هامبورغ

وقع هجوم بالقرب من كنيس يهودي في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا بعد ظهر اليوم الأحد (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول)، وقد أسفر عن حدوث إصابات بالغة لرجل. جاء ذلك وفقا لما أكدته الشرطة في هامبورغ لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" تحدثت في وقت سابق عن وقوع جريمة معادية للسامية هاجم فيه رجل يرتدي ملابس عسكرية شبيهة بملابس الجيش الألماني طالبا جامعيا يهوديا بمجرفة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شابا يبلغ 29 عاما هاجم شابا آخرا يبلغ 26 عاما على رأسه وهو يهم بدخول كنيس يهودي "هوه فايده" Hohe Weide بمجرفة قابلة للطي ما أوقع به إصابات بالغة. وأضاف ان أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين في المكان لحماية المعبد وشاهدوا الواقعة، ألقوا القبض على الرجل، وتمكنوا من اخلاء الكنيس من زواره بسلام، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الملابسات وقال إنه تم استدعاء جهاز حماية الدولة (المختص بالتحقيق في الجرائم السياسية)، فيما تم انقاذ الشاب.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان، حادثة الاعتداء على كنيس في مدينة هالة قبل عام تقريبا، حيث هاجم يميني متطرف معبدا يهوديا في يوم الغفران، ما أوقع قتيلين وجرح آخرين.

وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالهجوم، حيث غرد على تويتر "في هامبورغ هاجم رجل على الأرجح طالبًا يهوديًا أمام كنيسه بمجرفة. هذه ليست حالة منعزلة، هذه معاداة للسامية مقززة ويجب علينا جميعاً معارضتها!".

ع.أ.ج/ و ب ( د ب ا، أ ف ب)