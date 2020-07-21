 الاعتداء على شاب يهودي بالقرب من كنيس في هامبورغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الاعتداء على شاب يهودي بالقرب من كنيس في هامبورغ

شهدت مدينة هامبورغ اعتداء رجل يلبس ملابس شبيه بالجيش الألماني على شاب يهودي كان يهم بدخول الكنيس. وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالحادثة، فيما يعيد الهجوم حادث هالة الأخير الذي أوقع قتلى وجرحى.

كنيس هوه فايده في هامبورغ والذي وقع الهجوم بقربه.

كنيس هوه فايده في هامبورغ والذي وقع الهجوم بقربه.

وقع هجوم بالقرب من كنيس يهودي في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا بعد ظهر اليوم الأحد (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول)، وقد أسفر عن حدوث إصابات بالغة لرجل. جاء ذلك وفقا لما أكدته الشرطة في هامبورغ لوكالة الأنباء الألمانية.

 

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" تحدثت في وقت سابق عن وقوع جريمة معادية للسامية هاجم فيه رجل يرتدي ملابس عسكرية شبيهة بملابس الجيش الألماني طالبا جامعيا يهوديا بمجرفة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شابا يبلغ  29 عاما هاجم  شابا آخرا يبلغ 26 عاما على رأسه وهو يهم بدخول كنيس يهودي "هوه فايده"   Hohe Weide بمجرفة قابلة للطي ما أوقع به إصابات بالغة. وأضاف ان أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين في المكان لحماية المعبد وشاهدوا الواقعة، ألقوا القبض على الرجل، وتمكنوا من اخلاء الكنيس من زواره بسلام،  مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الملابسات وقال إنه تم استدعاء جهاز حماية الدولة (المختص بالتحقيق في الجرائم السياسية)، فيما تم انقاذ الشاب.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان، حادثة الاعتداء على كنيس في مدينة هالة  قبل عام تقريبا، حيث هاجم يميني متطرف معبدا يهوديا في يوم الغفران، ما أوقع قتيلين وجرح آخرين.

وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالهجوم، حيث غرد على تويتر "في هامبورغ هاجم رجل على الأرجح طالبًا يهوديًا أمام كنيسه بمجرفة. هذه ليست حالة منعزلة، هذه معاداة للسامية مقززة ويجب علينا جميعاً معارضتها!".

ع.أ.ج/ و ب ( د ب ا، أ ف ب)

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


مختارات

شتاينماير: لا تسامح مع اليمين المتطرف و"أعداء الديمقراطية"  

ألمانيا ـ القبض على شاب بسبب تهديدات بالهجوم على مسلمين

كشفت السلطات الألمانية عن إلقاء القبض على شخص بسبب تهديده بشنّ هجوم لقتل عدد كبير من الناس وتحديدا من المسلمين، ولفت نظر الإعلام العالمي. وقد عثر في منزل الشاب، الذي كشف عن أهدافه في دردشة عبر الإنترنت، على أسلحة.  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Prozess zum Terroranschlag von Halle

ألمانيا - بدء محاكمة المتهم بجريمة الاعتداء على كنيس في هاله 21.07.2020

تسبب الهجوم الإرهابي الذي شنه أحد أعضاء اليمين المتطرف على كنيس هاله اليهودي في صدمة بجميع أنحاء العالم قبل تسعة أشهر. وبالمثل، فهناك اهتمام كبير بإجراءات المحاكمة التي تبدأ الآن. 

«Revolution Chemnitz» wollte Regierungssturz

مجموعة "نسر الشمال" اليمينية.. تمجيد لهتلر ومعاداة شديدة للسامية 23.06.2020

فرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظرا على المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم "نسر الشمال". فماهي تلك المجموعة؟ وماذا تخفي وراءها؟

Deutschland l Gedenken zum Oktoberfest-Attentat in München, Bundespräsident Steinmeier

شتاينماير: لا تسامح مع اليمين المتطرف و"أعداء الديمقراطية" 26.09.2020

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى محاربة شبكات اليمين المتطرف في البلاد "بمزيد من الحزم"، مؤكدا بأنه "لا يجب التسامح مع أعداء الحرية والديمقراطية.. وبذل كافة الجهود للكشف عن شبكات اليمين المتطرف أينما وجدت".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  