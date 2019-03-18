 الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا ـ آثار تقود إلى البلقان؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.03.2019

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سياسة واقتصاد

الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا ـ آثار تقود إلى البلقان؟

رسم الإرهابي اليميني المشتبه بارتكابه الاعتداء المزدوج على مسجدين في كريست تشيرش بنيوزيلاندا أسماء بالأبجدية الكيريلية على سلاحه، وهو تعبير عن إيديولوجية تؤشر على ارتباطه بمنطقة البلقان. فما مدى تأثره بهذه الإيديولوجيا؟

Christchurch Terroranschlag Al Noor Moschee Polizei (Reuters/J. Silva)

في الوقت الذي حمل فيه الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت عملية الاعتداء التي ارتكبها على فيسبوك، ترك المشتبه به آثارا امتدت إلى البلقان. فالبث المباشر للاعتداء الإرهابي المزدوج صاحبته أغنية حربية لصرب البوسنة الذين شنوا في التسعينات حربا ضد جيش البوسنة والهرسك المكون غالبيته من المسلمين.

وأغنية "كرادزيتش قُد رجالك الصرب" تمجد قائد صرب البوسنة السابق رادوفان كرادزيدش الذي حكمت عليه محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في 2016 بأربعين عاما سجنا. كما حُكم على كرادزيدش بمشاركته في مذبحة سريبرنيتسا التي قُتل فيها في يوليو 1995 أكثر من 8000 مسلم.

سائح يبحث عن إلهام إرهابي

الأغنية الحربية دُونت في 1993 من طرف زليكو غموزا، وهدفها الرفع من معنويات الوحدات الصربية. "مروع ما فعله هذا الرجل في نيوزيلاندا. بالطبع أنا أشجب هذا الفعل، ويؤسفني هذا العدد من الناس الأبرياء"، كما نقلت الصحيفة الصربية "كورير" عن الموسيقي الموهوب. زليكو غموزا يعيش اليوم في كرواتيا ويخشى الآن على حياته. وكانت تلك الأغنية ستدخل عالم النسيان لولا أن مجهولين قاموا قبل أكثر من عشر سنوات بإنتاجها بصيغ جديدة في شكل فيديو ووضعوها في الإنترنت.

وهذه الفيديوهات المعادية للمسلمين تم النقر عليها بملايين المرات وكتابة تعليقات عنصرية عليها. وبعد الاعتداء نأى صاحب حساب يوتوب ناجح بنفسه عن الاستخدام الذي شهده الفيديو من طرف الإرهابي الأسترالي وكتب تحت الفيديو بأنه يتضامن مع ضحايا كريست تشيرش.

Den Haag Bosnien Niederlande Radovan Karadzic Internationaler Strafgerichtshof (picture-alliance/dpa/R. van Lonkhuijsen)

الحكم أمام محكمة لاهاي على رادوفان كرادزيتش

أسفار عبر البلقان

الإرهابي برينتون تارنت سافر عدة مرات إلى البلقان قبل تنفيذ الاعتداء. وفي 2018 زار أماكن تاريخية كسائح في بلغاريا. ثم سافر، حسب معلومات النيابة العامة البلغارية إلى رومانيا والمجر. وقبلها بسنتين زار صربيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا.

 فهل كان يبحث حينها عن مجموعات نازية تقليدية، وإذا كان الأمر كذلك فإنه كان في المكان الخاطئ في صربيا. فبسبب العداء التاريخي للدكتاتورية النازية ودولة الأوستاشا الكرواتية المرتبطة بهتلر، يرفض الصرب الذين يميلون إلى الفكر اليميني القومي في غالبيتهم هذه الايدلوجية. فالتعصب الوطني الصربي المتطرف معروف عنه أنه معاد للغرب ومتعاطف مع الروس.

إيديولوجية مشتركة

ومن الممكن أيضا أن تكون حرب التحرير لشعوب البلقان ضد الأتراك قد ألهمت الإرهابي تارنت. فحسب اعتقاده يوجد ربما ارتباط بينه والأمير الصربي لازار الذي سقط في القرن الرابع عشر في ساحة القتال ضد العثمانيين إضافة إلى "مدافعين آخرين عن المناطق المسيحية".

والظروف الغريبة للاعتداء وأسماء المقاتلين التاريخيين المكتوبة بالكيليرية على سلاحه ضد الغزاة العثمانيين هي علامة توحي بإيديولوجية مشتركة تنتقي ما يحلو لها. فهي أقل ما تكون مؤشر على وجود ارتباط إرهابي مع البلقان أو شبكة من المساعدين هناك. وعلى غرار أسفاره إلى البلقان قد يكون الإرهابي تارنت قد تأثر بالبيان اليميني المتطرف للقاتل النرويجي واليميني المتطرف، بيرينغ برايفيك.

ويبدو أن هناك ترابط بين العالم الفكري للقاتل تارنت وبين فكر برايفيك. فحتى هذا الأخير مجًد عسكريين صرب برهنوا على "عقلية حروب صليبية" في حرب كوسوفو. والنموذج الذي يحتذي به كان عنصر الفيلق الأجنبي الصربي ميلوراد أولميك لخييا الذي خلف أثرا دمويا في حروب يوغوسلافيا. وحُكم على لخييا كمدبر الاعتداء على رئيس الوزراء الصربي زوران دجينجيتش في 2003 بأربعين عاما سجنا.

Australien Tageszeitung Terroranschlag in Neuseeland (Getty Images/P. Kane)

الإرهابي تارنت وُلد في أستراليا

ومعروف أن يمينيين متطرفين شاركوا في حروب البلقان. وقاتلوا حسب انتمائهم على جوانب مختلفة من الجبهة. والنازيون الألمان كانوا يفضلون الطرف الكرواتي والروس واليونانيون الطرف الصربي. ومقاتلون من العالم الإسلامي ساندوا المسلمين البوسنة. ومن خلال الإنترنت يمكن التعرف بسهولة على الدعاية ووثائق الجرائم.

الخوف من العواقب

وتناولت وسائل الإعلام في صربيا بإسهاب اعتداء كريست تشيرش، ونفى خبراء أمنيون وجود خطر إرهابي على البلاد. لكن خبراء عبروا عن قلقهم من أن تلقي التغطية الإعلامية للفيديوهات بظلال قاتمة على صربيا. والكثير من المستخدمين البوسنيين المسلمين غاضبون من أغنية كرادجيتش الذي ستنطق محكمة الاستئناف في لاهاي الثلاثاء المقبل الحكم النهائي بحقه. وبعض رواد الإنترنت المسلمين غاضبون من أن وسائل الإعلام لا تصف الإرهابي بأنه "مسيحي متطرف"، في الوقت الذي تستخدم فيه تلك الوسائل بكل بديهية تسمية "متطرف إسلامي" فيما يرتبط باعتداءات أخرى.

دراغوسلاف ديدوفيتش/ م.أ.م

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


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