 الاضطرابات في فرنسا.. محاولات تطويقها في مختلف أنحاء البلاد | DW الأخبار | DW | 02.07.2023

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الاضطرابات في فرنسا.. محاولات تطويقها في مختلف أنحاء البلاد

ليلة خامسة من أعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل الفتى نائل على يد شرطي أثناء تفتيش مروري. الشرطة اعتقلت أكثر من سبعمئة شخص وتجري عمليات تفتيش وتطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

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Police in riot gear stand guard as firefighters work to put out fires after a demonstration in Nanterre, west of Paris, on June 27, 2023, after French police killed a teenager who refused to stop for a traffic check in the city. The 17-year-old was in the Paris suburb early on June 27 when police shot him dead after he broke road rules and failed to stop, prosecutors said. The event has prompted expressions of shock and questions over the readiness of security forces to pull the trigger. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP)

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June 30, 2023, Paris, France: A protester holds a placard that says How many more during the demonstration. On the fourth day of protests following the death of 17-year-old Nahel by police in Nanterre, on the outskirts of Paris, a spontaneous demonstration began in Place de la Concorde and brought together a few hundred people. There were some arrests. Paris France - ZUMAs197 20230630_zaa_s197_231 Copyright: xTelmoxPintox

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أعلنت الحكومة الفرنسية نشر المزيد من قوات الشرطة للتعامل مع الاضطرابات التي أشعلها مقتل الشاب "نائل م." برصاص الشرطة. وتم تشييع جنازته حيث مُنعت الصحافة من تغطيتها فيما أرجأ ماكرون زيارته إلى ألمانيا.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt mit Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, vor Beginn des Sommerinterviews des ARD-«Berichts aus Berlin» auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses.

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يتابع "بقلق" الاضطرابات في فرنسا. وفيما استبعد شولتس وقوع أحداث شغب في بلاده على غرار تلك التي تشهدها فرنسا حاليا، فإنه أبدى تفهمه لإلغاء الرئيس ماكرون زيارته الرسمية لألمانيا.

A group of police officers walk as people protest following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer in Nanterre during a traffic stop, and against police violence, in Paris, France, June 30, 2023. REUTERS/Juan Medina

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French police stand in position as fireworks go off during clashes with youth, after the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes

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