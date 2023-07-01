الاضطرابات في فرنسا.. محاولات تطويقها في مختلف أنحاء البلاد

المستشار الألماني شولتس: نتابع "بقلق" الاضطرابات في فرنسا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يتابع "بقلق" الاضطرابات في فرنسا. وفيما استبعد شولتس وقوع أحداث شغب في بلاده على غرار تلك التي تشهدها فرنسا حاليا، فإنه أبدى تفهمه لإلغاء الرئيس ماكرون زيارته الرسمية لألمانيا.