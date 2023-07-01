الاضطرابات في فرنسا.. محاولات تطويقها في مختلف أنحاء البلاد

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ليلة خامسة من أعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل الفتى نائل على يد شرطي أثناء تفتيش مروري. الشرطة اعتقلت أكثر من سبعمئة شخص وتجري عمليات تفتيش وتطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
أعلنت الحكومة الفرنسية نشر المزيد من قوات الشرطة للتعامل مع الاضطرابات التي أشعلها مقتل الشاب "نائل م." برصاص الشرطة. وتم تشييع جنازته حيث مُنعت الصحافة من تغطيتها فيما أرجأ ماكرون زيارته إلى ألمانيا.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يتابع "بقلق" الاضطرابات في فرنسا. وفيما استبعد شولتس وقوع أحداث شغب في بلاده على غرار تلك التي تشهدها فرنسا حاليا، فإنه أبدى تفهمه لإلغاء الرئيس ماكرون زيارته الرسمية لألمانيا.
اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 1300 على خلفية اتساع رقعة أعمال الشغب في أنحاء مختلفة من البلاد. وفيما يخضغ الشرطي المتهم بقتل المراهق نائل م. لتحقيق بتهمة القتل العمد، أصدر نجوم كرة فرنسيون بياناً دعوا فيه إلى الهدوء.
يعقد الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم اجتماعاً طارئاً في أعقاب استمرار أعمال الشغب في أنحاء متفرقة من فرنسا لليوم الثالث على التوالي إثر مقتل مراهق خلال عملية تفتيش مروي. وزير الداخلية يؤكد بدوره اعتقال أكثر من 600 شخص.
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