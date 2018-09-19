 الاشتراكيون ينتقدون بشدة تولي ماسن منصب وكيل في وزارة الداخلية | أخبار | DW | 19.09.2018

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أخبار

الاشتراكيون ينتقدون بشدة تولي ماسن منصب وكيل في وزارة الداخلية

رغم إبعاد هانز غيورغ ماسن من رئاسة هيئة حماية الدستور ونقله إلى وزارة الداخلية للعمل كوكيل للوزارة، فإن قضيته لا تزال تثير الجدل وردود فعل غاضبة من الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي.

Der Druck auf Hans-Georg Maassen, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes wächst (Getty Images/M. Tantussi)

تعليقا على استبعاد ماسن من رئاسة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكي الحزب في الائتلاف الحكومي، الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب المسيحي البافاري بقيادة وزير الداخلية هورست زيهوفر، من أن "ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية"، جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء (19 أيلول/ سبتمبر).

مختارات

منذ تأسيسه في 1950 تسببت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) في فضائح عكست الأجواء السياسية السائدة في ألمانيا. وفيما يلي أبرز تلك الحالات التي شغلت الرأي العام والحكومة والبرلمان الاتحادي. (18.09.2018)

كما كان متوقعا فقد تم إبعاد رئيس الاستخبارات الداخلية هانس ـ غيورغ ماسن من منصبه في رئاسة الجهاز بعد تصريحات مثيرة للجدل نسبت إليه بعد أحداث كيمتنتس. بيد أن ماسن لم يستبعد نهائيا إذ تم تعيينه وكيلا في وزارة الداخلية. (18.09.2018)

وكان الاشتراكيون قد طالبوا بإقالة رئيس الاستخبارات الداخلية هانز غيورغ ماسن بسبب اتهامهم إياه بعدم صلاحيته لهذا المنصب بعد تصريحاته عن أعمال الشغب المعادية للأجانب في مدينة كمنيتس.

وتوصلت ميركل و زيهوفر لاتفاق مع رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، مساء أمس الثلاثاء، على أن يترك ماسن منصبه كرئيس للمخابرات وينتقل للعمل كوكيل في وزارة الداخلية.

ويعتبر نقل ماسن لهذا المنصب ترقية له من ناحية التدرج الوظيفي المعمول به داخل وزارة الداخلية، كا أنه سيتلقة راتبًا أعلى بنحو 2500 يورو شهريا. ورأى شتيفان فايل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى والذي ينتمي للحزب الاشتراكي، أن حالة ماسن قد أضرت كثيرا بسلطة ميركل وقال في تصريح لصحيفة "راينِشه بوست" اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول) "لقد تضررت مكانة ميركل كثيرا جراء الصراعات مع قيادة الحزب المسيحي البافاري". كما رأى فايل أن هناك أشياء لا ينبغي للمستشارة أن تسمح بعرضها عليها وقال إن ترقية ماسن "تلقي ضوء سلبيا على موقف هورست زيهوفر ومدى قدرة أنغيلا ميركل على فرض إرادتها".

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"اليمين الشعبوي أكبر مستفيد من أزمة رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية"

أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كيفين كونارت، فقد وصف قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه" قائلا "رئيس هيئة حماية الدستور الذي ينشر ويدافع عن نظرية المؤامرة لليمين المتطرف لا يستحق منصبا وظيفيا عاما في الدولة، بل يجب أن يحال إلى التقاعد"، مطابا حزبه بالخروج من التحالف الحكومي. 

وردّا على هذه الانتقادات اتهم أرمين شوستر، خبير شؤون الأمن الداخلي في الكتلة البرلمانية لحزب ميركل، شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه صعد قضية ماسن بدون سبب مقنع. وقال شوستر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المهلة التي أعطتها قيادة الحزب الاشتراكي للمستشارة لإقالة ماسن، وضعت الحكومة الألمانية في موقف حرج وغير متناسب مع حجم المشكلة التي تسبب فيها ماسن.

وقال شوستر إنه على الرغم من أن هذا الحل، أي نقل ماسن إلى وزراة الداخلية للعمل كوكيل للوزارة  "غير تقليدي" إلا أنه إشارة واضحة للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل مفادها "أننا لا نترك سلطاتنا الأمنية في الأوقات الصعبة في العراء". وأضاف شوستر أن حزب الخضر وحزب اليسار حاولا مؤخرا إسقاط ماسن باستخدام تهم واهية وقال إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "استغل ذلك من أجل استعراض سلطته".

ع.ج/ و.ف (د ب أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

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