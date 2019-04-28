الاشتراكيون متقدمون في الانتخابات الإسبانية لكن دون أغلبية

أظهر مسح أجرته مؤسسة (جيه.إيه.دي3) بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسبانية بقليل، أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز متقدم لكن لم يصل إلى حد تحقيق الأغلبية. وحسب توقعات محطة (آر تي في إي) ومعهد (جاد3) لقياس الرأي، فقد حصل الحزب الاشتراكي على 28,1 في المائة فيما حصل حزب الشعب المحافظ على المركز الثاني بـ17,8 في المائة.
كما حصل حزب (فوكس) الإسباني اليميني المتطرف على نحو 12% من الأصوات وذلك وفقا للتوقعات الأولية. وحسب هذه التوقعات، فإن بمقدور الحزب الذي تأسس في عام 2013، دخول البرلمان الإسباني لأول مرة في تاريخه، وبذلك سيضم البرلمان الإسباني كتلة لحزب يميني متطرف لأول مرة منذ عقود.
هـ.د/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
1932
بعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
1939-1975
لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
1979
بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
2006
مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
2010
قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
2012
تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
2014
في تحد لمدريد، تجري كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
2015
في انتخابات الإقليم حصلت القوى المؤيدة للانفصال عن إسبانيا على الأغلبية المطلقة في برلمان كاتالونيا.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
يقع إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، و تبلغ مساحته نحو 32106 كلم مربع، ويعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا.
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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة
العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم مثل بيكيه وتشافي ومدرب النادي السابق بيب غوارديولا يدعمون الاستفتاء الإقليم، لكن إدارة النادي لم تؤيد الاستفتاء صراحة، مؤكدة على حق الكاتالونيين بحرية التصويت.