الاشتراكيون الديموقراطيون في طليعة انتخابات السويد

تصدّر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد ( 9 سبتمبر/ أيلول 2018) ، متقدّماً بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيين: المحافظون واليمين المتطرّف، بحسب ما أفادت نتائج استطلاعين لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب هذين الاستطلاعين فإن الاشتراكيين الديموقراطيين سيحصلون على ما بين 25،4 % و26،2% وهي أسوأ نتيجة لهم منذ أكثر من قرن.

أما حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرّف المناهض للهجرة فسيحصل على ما بين 16،3% و19،2%، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقّع حصوله على 25% من الأصوات.

وأعطى استطلاع للرأي حزب "ديموقراطيو السويد" المركز الثاني، في حين أن استطلاعاً آخر أعطاه المركز الثالث.

أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17،8% و18،4% أي أقلّ بكثير مما حصلوا عليه عام 2014 عندما جمعوا 23%.

م.أ.م/ ي.ب (أ ف ب)