 الاشتراكيون الديموقراطيون في طليعة انتخابات السويد | أخبار | DW | 09.09.2018

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أخبار

الاشتراكيون الديموقراطيون في طليعة انتخابات السويد

أفادت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بأن الكتلة الحاكمة التي تميل إلى اليسار تواجه منافسة الند للند مع أحزاب المعارضة (يمين وسط)، وسط مكاسب قوية حققها اليمين الشعبوي المناهض للهجرة.

Schweden Stockholm Wahlen Sozialdemokraten (Reuters/C. Bresciani)

تصدّر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد ( 9 سبتمبر/ أيلول 2018) ، متقدّماً بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيين: المحافظون واليمين المتطرّف، بحسب ما أفادت نتائج استطلاعين لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

 وبحسب هذين الاستطلاعين فإن الاشتراكيين الديموقراطيين سيحصلون على ما بين 25،4 % و26،2% وهي أسوأ نتيجة لهم منذ أكثر من قرن.

مختارات

يتوجه الناخبون في السويد إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات تشريعية سيعاقب فيها الناخبون على الأرجح واحدة من آخر الحكومات اليسارية في أوروبا ويمنحون مكسباً تاريخيا لليمين القومي المناهض للهجرة. (09.09.2018)

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يتجه حزب "ديموقراطيو السويد" المناهض للمهاجرين للحصول على مكاسب أكبر في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما سيجعله ثاني أكبر حزب في البلاد، حسب آخر استطلاعات الرأي. فما تداعيات فوز الحزب الشعبوي على اللاجئين؟ (06.09.2018)

 أما حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرّف المناهض للهجرة فسيحصل على ما بين 16،3% و19،2%، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقّع حصوله على 25% من الأصوات.

 وأعطى استطلاع للرأي حزب "ديموقراطيو السويد" المركز الثاني، في حين أن استطلاعاً آخر أعطاه المركز الثالث.

 أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17،8% و18،4% أي أقلّ بكثير مما حصلوا عليه عام 2014 عندما جمعوا 23%.

م.أ.م/ ي.ب (أ ف ب)

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مبادرة في السويد لمنع تأجيج العداء والعنف بين المهاجرين والمواطنين

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