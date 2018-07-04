 الاشتراكيون الألمان يرفضون ″مخيمات يُحتجز فيها اللاجئون لأسابيع″ | أخبار | DW | 04.07.2018

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أخبار

الاشتراكيون الألمان يرفضون "مخيمات يُحتجز فيها اللاجئون لأسابيع"

رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، فكرة إقامة معسكرات "يُحتجز فيها اللاجؤون لأسابيع"، فيما أكدت المستشارة ميركل أن استمرارية الاتحاد الأوروبي باتت تتوقف على التعامل مع المهاجرين.

Berlin Zentrale Aufnahmeeinrichtung Asylbewerber (picture-alliance/dpa/B. V. Jutrczenka)

قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل اليوم الأربعاء (الرابع من يوليو/ تموز 2018) في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد.دي.إف": "لن يكون هناك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي مخيمات جماعية، حيث يُحتجز اللاجئون لأسابيع". تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي المقابل، أعرب كلينغبايل عن تفاؤله إزاء إمكانية توصل الائتلاف الحاكم إلى حل وسط في تشديد سياسة اللجوء، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة.

يُذكر أن المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغيلا ميركل، توصلت أول أمس الاثنين لاتفاق مع وزير داخليتها وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر، ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.

مختارات

اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع وزير داخليتها هورست زيهوفر بعد خلاف دام أسابيع بشأن موضوع اللجوء، واتفقا على تأسيس ما يسمى بمراكز عبور على المعابر الحدودية مع النمسا. فما هي هذه المراكز وما هي وظيفتها؟ (03.07.2018)

وأخيراً تنفست ألمانيا الصعداء؛ إذ توصل المستشارة الألمانية ووزير داخليتها إلى اتفاق يقضي بإنشاء مراكز عبور على الحدود مع النمسا. كيف ستعمل تلك المراكز؟ وما العقبات في وجه ولادتها؟ وهل لها مثيل في أوروبا؟ (03.07.2018)

وتوافق الطرفان مساء أمس على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها.

وذكر كلينغبايل أنه يتعين على زيهوفر أولاً التفاوض على اتفاقية بشأن اللاجئين مع النمسا، وقال: "إذا لم يكن هناك اتفاقية مع النمسا، فإن اتفاق التحالف المسيحي بالكامل سيكون معرضاً للفشل"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع النمسا ستكون صعبة. وأضاف: "السيد زيهوفر لم يخرج (من مفاوضات) الأسابيع الماضية قويا. إنه وزير منهك". وأوضح كلينغبال أن زيهوفر كان "في موقف تفاوضي ضعيف للغاية" بعدما هدد بالاستقالة من منصبه وبسبب طريقة تعامله مع المستشارة أنغيلا ميركل وحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري.

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سياسة اللجوء تهز عرش ميركل. ردود أفعال من اللاجئبن والألمان.

وذكرت المستشارة ميركل أن التعامل مع قضية الهجرة سيحدد استمرارية الاتحاد الأوروبي، وأضافت اليوم الأربعاء خلال جلسة نقاش في البرلمان الألماني (بوندستاغ) حول موازنة عام 2018 إن القضية بحاجة إلى حلول مقبولة قانونيا وواقعية وتتسم بالتضافر.

واوضحت ميركل: "يتعين تحقيق المزيد من الضبط في كافة أنواع الهجرة، حتى يصبح لدى المواطنين انطباع بسيادة القانون والنظام"، وذكرت أنه رغم تضارب المصالح تم الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عبر مناقشات طويلة على أن التعامل مع المهاجرين ليس مسألة تخص دول بعينها في أوروبا، بل "مهمة تخص الجميع".

وأشارت ميركل إلى تراجع عدد لاجئي القوارب الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بنسبة 95 بالمائة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية الأوروبية.

وفي إشارة إلى خطط توسيع وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، قالت ميركل "ألمانيا ستقوم بإسهامها في ذلك"، مضيفة أن مهمة "صوفيا" الأوروبية لمكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط ساهمت في تعزيز خفر السواحل الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين ينطلقون من ليبيا للتوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وفي إشارة على ما يبدو إلى منظمات الإغاثة التي تعمل على إنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط، قالت ميركل: "عندما يكون هناك الآن خفر سواحل ليبي بإمكانه التصرف على نحو أفضل باستمرار، فإنه يتعين في هذه الحالة الالتزام أيضا بالقانون الدولي"، مشيرة إلى أن هذا ينطبق على كل من يقوم بمهام في هذه المنطقة. الجدير بالذكر أن منظمات الإغاثة النشطة في البحر المتوسط تواجه ضغوطاً متزايدة خلال أداء مهامها، كما تواجه قواربها صعوبات في العثور على موانئ أوروبية للرسو فيها.

ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • erster CDU-Bundesparteitag 1950 (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "الحزب االشقيق"

    تأسس الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) سنة 1945. الحزب الذي ترأسه حاليا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحالف مع "شقيقه" الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) منذ تأسيسه تقريبا في 1949. ويجتمع الحزبان في "الاتحاد المسيحي"، الذي ينعت بالأقوى. إذ بقي الحزبان متحدين لعقود من الزمن في الانتخابات وعلى صعيد الحكم أيضا.

  • CSU strebt 1976 eigene Bundestagsfraktion an (picture-alliance/dpa/H. Sanden)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    عمل مشترك منذ البداية

    حسب الاتفاق بين طرفي الاتحاد، (المسيحي الديمقراطي، المسيحي الاجتماعي البافاري) فإن الحزبين لا يتنافسان فيما بينهما داخل أية ولاية فيدرالية. من هنا نجد أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) يتنافس في ولاية بافاريا فقط، في حين يركز المسيحي الديمقراطي (CDU) على الولايات الـ 15 الباقية. ويشكل نواب الحزبين كتلة واحدة داخل البرلمان الألماني، هي كتلة الاتحاد المسيحي.

  • Archiv - CDU Wahlkampf NRW - Edmund Stoiber und Angela Merkel (picture-alliance/U. Baumgarten)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    ميركل أول مستشارة عن التحالف المسيحي

    ولأن كتلة الاتحاد المسيحي كانت هي الأكبر في البرلمان الألماني "البوندستاغ" بعد الانتخابات المبكرة عام 2005 فإن مرشحته أنغيلا ميركل، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أصبحت أول مستشارة في ألمانيا. فقد قادت ميركل الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد خسارة المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر الانتخابات. في الصورة ميركل مع رئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر.

  • Syrische Flüchtlinge in Deutschland (picture alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "حل توافقي جيد"

    وصفت المستشارة ميركل الاتفاق الذي توصلت إليه مع ووزير داخليتها بأنه "حل توافقي جيد بحق". الخطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش من السقوط. الاتفاق يتضمن إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه يحتاج إلى موافقة من الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    سيناريو إنفصال الشقيقين هل هو مستبعد نهائيا؟

    الخلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي، هل طوي فعلا؟ بعد تراجع زيهوفر عن تقديم استقالته من وزارة الداخلية ورئاسة الحزب البافاري، إثر توصله لإتفاق مع المستشارة ميركل، يرى مراقبون أن الخلاف لم يطو بشكل تام وأن سيناريو "الانفصال" داخل الاتحاد ليس مستبعدا في المستقبل. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

خلاف المستشارة ميركل وحليفها البافاري زيهوفر جعل عقودا من الاتحاد بين حزبيهما على المحك. التوصل إلى تسوية الخلاف حول ملف الهجرة واللجوء لا يبدو أنه يُنهي التساؤلات حول مصير أعرق تحالف حزبي بألمانيا؟ (03.07.2018)  

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سياسة اللجوء تهز عرش ميركل. ردود أفعال من اللاجئبن والألمان.  

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