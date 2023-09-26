الاشتباه في تجسس المدير السابق لشركة وايركارد لصالح روسيا

أعلنت النيابة العامة البريطانية عن الاشتباه في أن المدير السابق لشركة وايركارد الألمانية يان مارساليك متورط بالتجسس لصالح روسيا. ويُعْتَقَد أن مارساليك لعب دورا محوريا كوسيط بين موسكو ومجموعة من البلغار ستجري محاكمتهم أمام القضاء في لندن بتهمة التجسس لصالح روسيا، ومن المنتظر عقد أول جلسة استماع لهم في محكمة وستمنستر كراون في لندن.

وكان مارساليك يشغل في السابق منصب مدير التسويق في شركة وايركارد الألمانية للخدمات المالية، وظل مختبئا لفترة طويلة ويُعْتَقَد أنه موجود في روسيا. ويُعْتَبر مارساليك المشتبه به الرئيسي في فضيحة وايركارد. وكان مارساليك مسؤولا عن الصفقات بواسطة ما يعرف بشركات الطرف الثالث أي شركات خدمات الدفع الخارجية التي كانت تقوم بإنجاز أو يُعْتَقَد أنها كانت تقوم بإنجاز مدفوعات بطاقات الائتمان بتكليف من وايركارد، وتركزت أغلب هذه المعاملات في آسيا.

وكانت مجموعة وايركارد المدرجة على مؤشر داكس انهارت في صيف 2020 بسبب تعذر العثور على 1.9 مليار يورو من العائدات المزعومة من صفقات هذه الشركات الخارجية. وفي أعقاب ذلك هرب مارساليك إلى الخارج بعدما لاح انهيار الشركة في الأفق.

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا)