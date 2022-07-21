 الاستفتاء في تونس.. نعمة أم نقمة؟ | مسائية DW | DW | 25.07.2022

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مسائية DW

الاستفتاء في تونس.. نعمة أم نقمة؟

التونسيون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول دستور جديد مثير للجدل يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد. وسط الدعوات للمقاطعة، ما النتيجة المتوقعة؟ وما الذي قد يتغيّر في المشهد التونسي المتأزم؟

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