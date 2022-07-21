الاستفتاء في تونس.. نعمة أم نقمة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
التونسيون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول دستور جديد مثير للجدل يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد. وسط الدعوات للمقاطعة، ما النتيجة المتوقعة؟ وما الذي قد يتغيّر في المشهد التونسي المتأزم؟
في تونس، يُطلب من المواطنين الاستفتاء لصالح دستور جديد يمنح الرئيس المزيد من السلطات. وهنا يخشى منتقدون انتهاء الفصل بين السلطات والانقضاض على مكتسبات ديمقراطية أخرى في بلد كان يعد مثالاً ناجحاً لـ "الربيع العربي".
من المقرر أن يدلي التونسيون بأصواتهم بشأن مشروع الدستور الجديد المثير للجدل والذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. يخشى مراقبون من أن يؤسس الدستور الجديد، إن تمت الموافقة عليه، لحقبة ديكتاتورية تعيد البلاد لما قبل 2011.
مشاركة ضعيفة في الاستفتاء حول الدستورالمثير للجدل في تونس في أول يوم بالنسبة للمقيمين في الخارج، فيما تأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مشاركة أكبر في آخر أيامه غدا الاثنين، يوم الاستفتاء في تونس نفسها.
بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع للاستفاء على الدستور الجديد أبوابها، أعلن التلفزيون الرسمي أن نسبة المشاركة بلغت 25% وأنّ 92,3% منهم صوتوا بالموافقة. وكانت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية اتهمت الرئيس سعيّد بخرق الصمت الانتخابي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول