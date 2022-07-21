الاستفتاء في تونس.. نعمة أم نقمة؟

تونس .. إقبال ضعيف في أول أيام الاستفتاء على الدستور بالخارج

مشاركة ضعيفة في الاستفتاء حول الدستورالمثير للجدل في تونس في أول يوم بالنسبة للمقيمين في الخارج، فيما تأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مشاركة أكبر في آخر أيامه غدا الاثنين، يوم الاستفتاء في تونس نفسها.