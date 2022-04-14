الاستعدادات لعيد الفطر في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيف إجراءات كورونا

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يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر. لكن تكلفة الاحتفالات هذه السنة ستكون أكبر. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والملابس والنقل.
عاد موضوع الإفطار العلني في المغرب إلى الواجهة. هذا العام أثار إيقاف شباب بأحد المقاهي، ردود فعل متباينة. البعض أيّد إلقاء القبض، فيما طالب آخرون "بسد رمق" المواطن أولا في ظل موجة غلاء لا ترحم.
يمكن للسكان في ألمانيا الاستفادة مؤقتاً من تذاكر نقل منخفضة للغاية تقل بما قد يصل إلى 80 في المئة عن أسعار التذاكر العادية. حلّ لجأت إليه الحكومة الألمانية لتقليل تداعيات غلاء الأسعار.
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
تصل ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا إلى 19 بالمئة. خفضها أو إلغاؤها من شأنه خفض الأسعار التي ارتفعت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. فهل الأمر ممكن؟
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