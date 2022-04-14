 الاستعدادات لعيد الفطر في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيف إجراءات كورونا | DW الأخبار | DW | 30.04.2022

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الاستعدادات لعيد الفطر في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيف إجراءات كورونا

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر. لكن تكلفة الاحتفالات هذه السنة ستكون أكبر. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والملابس والنقل.

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