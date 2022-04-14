الاستعدادات لعيد الفطر في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيف إجراءات كورونا

المغرب .."سد الرمق" أم تجريم الأفطار العلني .. ما الأولى بالنقاش؟

عاد موضوع الإفطار العلني في المغرب إلى الواجهة. هذا العام أثار إيقاف شباب بأحد المقاهي، ردود فعل متباينة. البعض أيّد إلقاء القبض، فيما طالب آخرون "بسد رمق" المواطن أولا في ظل موجة غلاء لا ترحم.