 الاستطلاعات تشير إلى خسارة كبيرة للاشتراكيين في انتخابات بريمن | أخبار | DW | 26.05.2019

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أخبار

الاستطلاعات تشير إلى خسارة كبيرة للاشتراكيين في انتخابات بريمن

يُدلي الناخبون في بريمن، أصغر ولايات ألمانيا، بأصواتهم في انتخابات محلية، حيث يُتوقع أن يسجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتكاسة كبرى في هذه الولاية التي حكمها على مدار 70 عاماً.

Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen (picture-alliance/dpa/J.Güttler )

فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في بريمن، أصغر ولاية ألمانية في شمال البلاد لاختيار نواب برلمان الولاية. ويحق الانتخاب ابتداء من سن 16 عاما. وتكشف استطلاعات الرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يحكم وحده منذ 70 عاما أو في تحالفات قد يخسر أصواتا كثيرة. أما الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض فيمكن له أن يأمل في تحقيق تغيير في الحكم. ويُنظر إلى المشاركة المتوقعة في هذه الانتخابات باهتمام كبير، إذ وصلت في 2015 إلى 50.2 في المائة فقط. وفي الخريف ستُنظم انتخابات في براندنبورغ وساكسونيا وتورينغن.

وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة رئيس البلدية كارستن زيلينغ قد يحققوا 24.5 في المائة في الوقت الذي يخرج فيه الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المرشح الأول كارستن ماير هيدر بـ 26 في المائة أقوى حزب سياسي في هذه الانتخابات. أما الخضر فسيحصلون حسب استطلاع الرأي على 18 في المائة كثالث قوة سياسية يليها حزب اليسار بـ 12 في المائة ثم حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بـ 7 في المائة. أما الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي دخل برلمان الولاية مجددا في عام 2015 فسيحقق نسبة 5 في المائة، وهي العتبة الضرورية للبقاء في البرلمان.

م.أ.م/ ع.غ(د ب أ)

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    الكاتب: اندرياس كيرشوف / زمن البدري


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