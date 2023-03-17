الاسترخاء والتحرر من التوتر

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التوتر المستمر شائع ويشكل مخاطر على صحتنا. لذلك، يعتبر تحقيق الاسترخاء حاجة ماسة. وحاليا تتوفر عروض عديدة يفترض أن تساعدنا في ذلك. لكن هل هي فعالة حقاً؟
في خضم التوترات التي نعيشها، وأعباء الحياة العصرية، والظروف السياسية المحيطة، يصاب البعض بالتوتر والعصبية، وهو ما يزيد من الشعور بالاضطراب الداخلي. نعرض لك هنا خمس طرق للمساعدة على الاسترخاء والابتعاد عن التوتر.
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