 الاسترخاء والتحرر من التوتر | صحتك بين يديك | DW | 17.03.2023

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صحتك بين يديك

الاسترخاء والتحرر من التوتر

التوتر المستمر شائع ويشكل مخاطر على صحتنا. لذلك، يعتبر تحقيق الاسترخاء حاجة ماسة. وحاليا تتوفر عروض عديدة يفترض أن تساعدنا في ذلك. لكن هل هي فعالة حقاً؟

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