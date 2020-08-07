 الاستخبارات الأمريكية: عكس روسيا.. الصين تحبذ عدم استمرار ترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2020

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الاستخبارات الأمريكية: عكس روسيا.. الصين تحبذ عدم استمرار ترامب

يظهر أن التوتر الذي حدث بين الصين والولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا أثر على العلاقة بين الطرفين، إذ لم تعد بكين تريد استمرار ترامب في الرئاسة عكس موسكو التي توجه جهودها للإطاحة بغريمه بايدن.

حملة انتخابية للرئيس ترامب في تولسا (20 يونيو/ حزيران 2020)

ترامب هو مرشح موسكو المفضل في الانتخابات الأمريكية و"ستحاول تشويه سمعة منافسه جو بايدن"، حسب الاستخبارات الأمريكية.

ذكرت الاستخبارات الأمريكية أن الصين تأمل في أن يخسر الرئيس دونالد ترامب في محاولة إعادة انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما تركز روسيا على الإساءة لسمعة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض في الانتخابات.

وقال وليام إيفانينا، مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، اليوم الجمعة (07 أغسطس/آب 2020): "تشير تقديراتنا إلى أن الصين تفضل ألا يفوز الرئيس ترامب، الذي تعتبره بكين عصيًا على التنبؤ (بقراراته)، في محاولة إعادة انتخابه".

مختارات

استخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحذيرات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في انتخابات هذا العام ووصفها بـ "خدعة" أطلقها خصومه الديموقراطيون، فيما وصفت موسكو هذه الاتهامات لها بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا".

حذر الرئيس ترامب من أي محاولات روسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض. من جانبه نفى لافروف أن موسكو قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

في تراجع واضح، ترامب يقبل باستنتاج أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وذلك بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب موقفه خلال القمة التي عقدها مع نظيره الروسي بوتين في هلسنكي.

بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران عقب قضية تجسس، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً لصالح طهران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن. وينص الحكم على أحقية طهران في إطلاق مساعيها لاستعادة أموالها المجمدة.

وذكر إيفانينا أن موسكو تستخدم "مجموعة من الإجراءات لتشويه سمعة" بايدن، نائب الرئيس السابق، مضيفًا: "تسعى بعض الأطراف الفاعلة المرتبطة بالكرملين أيضا إلى تعزيز ترشيح الرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون الروسي" حسب المتحدث ذاته.

وخلص التقييم أيضا إلى أن إيران مهتمة بإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية الأمريكية وإضعاف ترامب، حيث تلقي طهران باللائمة على الرئيس الحالي في نظام العقوبات المفروض عليها حاليا. وتعهد إيفانينا بمواصلة إطلاع الجمهور على آخر التطورات مع اقتراب موعد الانتخابات.

وكان فيسبوك قد أعلن أمس الخميس تفكيك شبكة مكونة من 120 حسابا على موقعها وتطبيق انستغرام كانت تقوم بدعاية لصالح حملة إعادة انتخاب ترامب وتدار من رومانيا.

وسبق أن اتهمت الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، خاصة عبر الاستعانة بقراصنة إلكترونيين وتنظيم حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لخدمة دونالد ترامب والإضرار بغريمته الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. 

إ.ع/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سينتخب الأمريكيون رئيسا جديدا وربما يكون شخصية معروفة. عندما اقتحم دونالد ترامب العراك السياسي، لم يكن أحد يؤمن بأنه سيصبح رئيسا، أو حتى سيهزم هيلاري كيلنتون، مرشحة الديمقراطيين بالرئاسة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ولا يبدو أنه من المستحيل أن يفعل ذلك مرة أخرى.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    هل يفعلها ترامب مجددا؟

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سينتخب الأمريكيون رئيسا جديدا وربما يكون شخصية معروفة. عندما اقتحم دونالد ترامب العراك السياسي، لم يكن أحد يؤمن بأنه سيصبح رئيسا، أو حتى سيهزم هيلاري كيلنتون، مرشحة الديمقراطيين بالرئاسة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ولا يبدو أنه من المستحيل أن يفعل ذلك مرة أخرى.

  • سيتعين على بوريس جونسون الوفاء بوعده في عام 2020. يريد رئيس وزراء المملكة المتحدة أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني - كما هو مخطط. وستجرى المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من السنة الانتقالية، حيث ستبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وسوقها الموحدة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    رجل البريكست

    سيتعين على بوريس جونسون الوفاء بوعده في عام 2020. يريد رئيس وزراء المملكة المتحدة أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني - كما هو مخطط. وستجرى المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من السنة الانتقالية، حيث ستبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وسوقها الموحدة.

  • تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    هل تترنح كاري لام؟

    تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

  • في أربعة أفلام طارد الممثل البريطاني دانيال كريغ عتاة الأشرار على شاشة السينما في الدور الذي جسده في سلسلة جيمس بوند. وللمرة الخامسة والأخيرة يؤدي صاحب الـ51 عاما دور العميل السري 007. حيث سيعرض فيلمه لا وقت للموت في 2 أبريل/ نيسان القادم بالمملكة المتحدة وألمانيا. وسيتوقف كريغ عن لعب هذا الدور.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    وداعا جيمس بوند

    في أربعة أفلام طارد الممثل البريطاني دانيال كريغ عتاة الأشرار على شاشة السينما في الدور الذي جسده في سلسلة جيمس بوند. وللمرة الخامسة والأخيرة يؤدي صاحب الـ51 عاما دور العميل السري 007. حيث سيعرض فيلمه "لا وقت للموت" في 2 أبريل/ نيسان القادم بالمملكة المتحدة وألمانيا. وسيتوقف كريغ عن لعب هذا الدور.

  • 2020 سيكون عاما خاصا لـنايكى فاغنز حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    قصيدة إلى نايكى فاغنر

    2020 سيكون عاما خاصا لـ"نايكى فاغنز" حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

  • طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    رئيس "الغيتو"

    طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

  • قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة غرامي في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    عشق بيلي إيليش

    قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة "غرامي" في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

  • لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة يورو 2020، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    حدث تاريخي في كأس أمم أوروبا

    لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة "يورو 2020"، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

  • من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    عبقري الشطرنج يتحدى جميع المنافسين

    من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

  • مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان الهيفي ميتال المعروف باسم فاكن أوبن إير، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: طقس جيد، كل شئ جيد. ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    سادة موسيقى الهيفي ميتال

    مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان "الهيفي ميتال" المعروف باسم "فاكن أوبن إير"، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: "طقس جيد، كل شئ جيد". ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي


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