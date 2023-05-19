الاستخبارات الألمانية: حزب "البديل" يُروج للسرديات الروسية

قال رئيس مكتب حماية الدستور الألماني (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدنفانغ، في تصريحات لشبكة "إي آر دي" الألمانية الإعلامية الاثنين (22 مايو/ أيار 2023)، إن قسما من أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا""ينقل السرديات الروسية، ويوجهها إلى الرأي العام، ما يساعد التطرف اليميني على التوسع في ألمانيا"، مشيراً إلى أنّ بعض الدوائر "تتغنى ببوتين".

ورغم قوة الديمقراطية الألمانية، إلا أن رئيس حماية الدستور يشدد على أن هذه الديمقراطية "تتعرض لضغوط متزايدة". كما أنها تواجه هجوماً "من جهات مختلفة، من الداخل ومن الخارج".

هل أصبح حزب البديل اليميني الشعبوي المعادي للهجرة "صانع الملوك" في ألمانيا؟

واتهم هالدنفانغ روسيا بمحاولتها زعزعة استقرار النظام الديمقراطي في ألمانيا على عدة مستويات، مشيرا على سبيل المثال إلى انتشار حكايات بأن الكرملين يشنّ حربا ضد أوكرانيا لأن الغرب قد انتهك مصالحه الأمنية الخاصة. وقال هالدنفانغ إن مثل هذه الأنماط السردية تنقلها أجزاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى الرأي العام. وأضاف أنه بات "لديهم قنوات جيدة تمتد إلى قطاعات كبيرة من السكان. من هذا المنطلق لم تعد هناك حاجة لوسائل إعلام روسية، بل تتولى وسائل إعلام ألمانية في هذا المحيط نشر هذه السرديات".

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)