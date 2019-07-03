الاستخبارات الألمانية تصنف "حركة الهوية" كحركة يمينية متطرفة

صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) "حركة الهوية" على أنها حركة يمينية متطرفة بشكل واضح وتستدعي المراقبة. ويعني ذلك أنه سيتم السماح بمراقبة الفرع الألماني للحركة التي نشأت في الأساس في فرنسا، باستخدام كامل الأدوات التنفيذية للوسائل الاستخباراتية. فيما كانت هذه الحركة مصنفة منذ ثلاثة أعوام في "حالة اشتباه".
وقال رئيس الاستخبارات الداخلية توماس هالدنفانغ: "بصفتنا نظام إنذار مبكر يجب ألا نركز اهتمامنا على متطرفين موجهين للعنف فحسب، ولكن يتعين علينا أيضا رصد أولئك الذين يلعبون بالنار لفظيا".
وأكدت الاستخبارات الداخلية أن مواقف "حركة الهوية" كانت موجهة مؤخرا "لاستبعاد أشخاص ينحدرون من مواطن خارج أوروبا من المشاركة الديمقراطية والتمييز ضدهم بطريقة تجرح كرامتهم".
وأضافت أنه بالنسبة لحركة الهوية، لا يمكن "لأشخاص دون شروط عرقية" أن يكونوا جزءا من ثقافة مشتركة مطلقا، لافتة إلى أن ذلك لا يتفق مع مقتضيات الدستور الألماني.
يشار إلى أن هناك نحو 600 عضو حاليا بحركة الهوية في ألمانيا، بحسب تقديرات الاستخبارات الداخلية. ومنذ ذلك الحين حاولت الحركة المتشابكة على مستوى أوروبا كسب أتباع لنظريتها من خلال عمليات علنية.
وتنشط "حركة الهوية" منذ عام 2012 وهي مناهضة للتعددية الثقافية والهجرة الجماعية غير المنضبطة.
و.ب/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.
الكاتب: وفاق بنكيران