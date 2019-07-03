الاستخبارات الألمانية تصنف "حركة الهوية" كحركة يمينية متطرفة

صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) "حركة الهوية" على أنها حركة يمينية متطرفة بشكل واضح وتستدعي المراقبة. ويعني ذلك أنه سيتم السماح بمراقبة الفرع الألماني للحركة التي نشأت في الأساس في فرنسا، باستخدام كامل الأدوات التنفيذية للوسائل الاستخباراتية. فيما كانت هذه الحركة مصنفة منذ ثلاثة أعوام في "حالة اشتباه".

وقال رئيس الاستخبارات الداخلية توماس هالدنفانغ: "بصفتنا نظام إنذار مبكر يجب ألا نركز اهتمامنا على متطرفين موجهين للعنف فحسب، ولكن يتعين علينا أيضا رصد أولئك الذين يلعبون بالنار لفظيا".

وأكدت الاستخبارات الداخلية أن مواقف "حركة الهوية" كانت موجهة مؤخرا "لاستبعاد أشخاص ينحدرون من مواطن خارج أوروبا من المشاركة الديمقراطية والتمييز ضدهم بطريقة تجرح كرامتهم".

وأضافت أنه بالنسبة لحركة الهوية، لا يمكن "لأشخاص دون شروط عرقية" أن يكونوا جزءا من ثقافة مشتركة مطلقا، لافتة إلى أن ذلك لا يتفق مع مقتضيات الدستور الألماني.

يشار إلى أن هناك نحو 600 عضو حاليا بحركة الهوية في ألمانيا، بحسب تقديرات الاستخبارات الداخلية. ومنذ ذلك الحين حاولت الحركة المتشابكة على مستوى أوروبا كسب أتباع لنظريتها من خلال عمليات علنية.

وتنشط "حركة الهوية" منذ عام 2012 وهي مناهضة للتعددية الثقافية والهجرة الجماعية غير المنضبطة.

و.ب/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب)