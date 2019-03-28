الاستخبارات الألمانية تحذر من ناد "إسلامي" لكرة القدم

حذرت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ الألمانية من ناد إسلامي لكرة القدم للهواة. وأعلنت الهيئة اليوم الأربعاء (الثالث من نيسان/ابريل 2019) على موقعها الإلكتروني أن نادي "عادل" في حي فيلهلمسبورغ تأسس عام 2016 من قبل منظمة "حزب التحرير" المحظورة.

وذكرت الهيئة أن الإسلاميين، الذين لديهم توجهات للعنف، يتبعون استراتيجية التأثير على الجالية المسلمة في فيلهلمسبورغ واستمالتهم إليهم. ويُصنف النادي في الدرجة بي 1 المحلي.

تجدر الإشارة إلى "حزب التحرير" محظور في ألمانيا منذ عام 2003. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يناهض الحزب، الذي تأسس عام 1953 في القدس، الأفكار الداعمة للتفاهم بين الشعوب وتؤيد استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

ووفقا لبيانات الوزارة، ينشر الحزب دعاية تحريضية معادية للسامية ويطالب بقتل اليهود. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرار الحظر عام 2006، وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2012. ويبلغ عدد أنصار الحزب في هامبورغ، وفقا لبيانات هيئة حماية الدستور، 220 فردا منحدرين من أصول أفغانية أو تركية أو يحملون الجنسية الألمانية. ولم يتضح بعد كيف سيُجرى التعامل مع النادي.

وأعلن اتحاد هامبورغ الرياضي أن نادي "عادل" عضو في الاتحاد منذ 20 كانون الثاني/يناير عام 2017. وأوضح الاتحاد أن النوادي الرياضية في هامبورغ تدعم المجتمع المفتوح. وجاء في بيان للاتحاد: "نتواصل مع السلطات فيما يتعلق بقضية هذا النادي، وسنواصل التنسيق معها عند اتخاذ المزيد من الإجراءات".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)