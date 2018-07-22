 الاستحمام في سويسرا... خطر على الصحة! | عالم المنوعات | DW | 22.07.2018

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منوعات

الاستحمام في سويسرا... خطر على الصحة!

تزايد عدد المصابين بالتهابات رئوية ناجمة عن جراثيم ملوثِة لمياه الاستحمام، مثلا: في سويسرا. لكن كيف تتم الوقاية من هذا المرض الذي يصيب خصوصا ذوي المناعة الضعيفة؟ وما درجة الحرارة المثلى لقتل هذه البكتيريا قبل الاستحمام؟

Eine junge Frau wäscht sich unter der Dusche die Haare (Fotolia/Valua Vitaly)

ازداد في سويسرا عدد المصابين بالتهابات رئوية ناجمة عن "البكتيريا الفيلقية" الملوثِة للمياه. وذكر المكتب الاتحادي للصحة أنه تم تسجيل 294 حالة مرضية في النصف الأول من عام 2018، وأن عدد الحالات هذا أكبر بشكل ملحوظ عن عددها في كامل عام 2014. وأبدى مكتب الصحة قلقه من الازدياد المتفاقم لعدد الحالات، بحسب ما نقل موقع "آرغاوَر تسايتونغ" السويسري في 22 يوليو / تموز 2018.

لكن هذه الحالات لا تمثل إلا سنام الجمل، بحسب ما نقل الموقع، فحالات الالتهاب الرئوي الفيلقي التي تم تسجيلها في سويسرا هي الحالات الحرجة المستفحلة فقط، أما الالتهابات الخفيفة فلم يتم التحقق من وجودها أو تقدير عددها.

مياه ملوثة

وينجم الالتهاب الرئوي الفيلقي عن استنشاق رذاذ المياه الملوثة بالبكتيريا الفيلقية، المرتبطة بتلوث أنظمة توزيع المياه في بنايات السكن الخاصة وفي الأماكن العامة كأماكن العمل والفنادق والمستشفيات والمسابح وغيرها. ويصيب بشكل خاص ذوي المناعة الضعيفة، بحسب ما تنقل موسوعات طبية. ومن علاماته الحمى الشديدة وألم الصدر وصعوبة التنفس والسعال، أي أعراض الالتهاب الرئوي والإنفلونزا الشديدة.

وتصبح البكتيريا الفيلقية خطيرة ابتداءً من تركيز معين حين تتكاثر وخصوصا في الماء الراكد الدافئ بدرجة حرارة بين 25 و 45 مئوية، ، بحسب ما ينقل الموقع الإلكتروني لمكتب الصحة السويسري الاتحادي. وأكثر التجهيزات تضررا بهذه البكتيريا هي أنابيب المياه والحنفيات ورؤوس دُش الاستحمام وحمامات المياه الدوامة أو أنظمة تكييف الهواء. ويصاب بهذه البكتيريا من يستنشق قطيرات ورذاذ المياه الملوثة.

Abkühlung unter der Dusche (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

البحث عن أسباب المرض

وحشدت السلطات الصحية السويسرية مجموعات بحثية تقوم بدراسات طبية وتقنية من أجل فهم أفضل لهذا المرض والعمل على وضع حد له، وخصوصا مع التزايد المتصاعد لهذه الحالات، وهو ما لم تتمكن الجهات الصحية من فهمه حتى الآن. ويفترض مكتب الصحة السويسري أن تزايد الحالات يعود إلى عوامل متعددة، منها ازدياد استخدام مكيفات الهواء بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وقد يعود الأمر أيضا إلى التوفير والتقشف في استهلاك الطاقة، حيث يميل الكثيرين من السويسريين إلى تخفيض درجة حرارة الماء إلى أقل من 60 درجة مئوية في مراجل تسخين مياه الاستحمام. علما بأن 60 هي درجة الحرارة اللازمة لقتل البكتيريا الفيليقية.

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مقاومة البكتيريا الضارة

توصيات مكتب الصحة الاتحادي

ويوصي مكتب الصحة الاتحادي السويسري برفع درجة حرارة المياه الساخنة إلى 60 درجة عند مخارج مراجل التسخين وإلى 55 درجة مئوية في نظام المواسير والأنابيب. وعند عدم استخدام المرافق الصحية لفترة طويلة فيجب أن يتم شطف وتنظيف الأنابيب والمواسير فيها، بحسب ما ينقل الموقع الإلكتروني لمكتب الصحة السويسري الاتحادي. يشار إلى أن عدوى الالتهاب الرئوي الفيلقي يسمى أيضا: "داء الفيالقة أو مرض قدامى المحاربين".

وتقيس السلطات الصحية السويسرية منذ نحو عام بانتظام القيمة العليا لنسبة هذه البكتيريا في مياه المسابح وحمامات الاستحمام العامة، غير الخاصة، وتقوم بمنع الناس من استخدام هذا المرافق إذا تجاوزت نسبة تركيز البكتيريا قيمة معينة. وتشدد السلطات الصحية السويسرية على أن أكثر المعرضين للإصابة بهذه البكتيريا هم مَن يعانون من ضعف جهاز المناعة في أجسادهم، وخصوصا كبار السن. ومن المقرر أن يصدر مكتب الصحة الاتحادي السويسري المزيد من المعلومات والتوصيات حول هذا المرض بحلول نهاية الصيف الحالي 2018.

 

ع.م / ط.أ

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    الاستعداد بشكل صحيح

    عندما يكون الطقس بارداً، يفضل الكثيرون الذهاب إلى الساونا. لكن من المهم بداية أن نجهز أنفسنا بشكل صحيح. ويبدأ ذلك بالاستحمام لإزالة الطبقة الدهنية على البشرة وبالتالي تسهيل التعرق. كما يجب التجفيف جيداً، فالجلد الجاف أفضل لإخراج الأبخرة. ويفضل وضع القدمين في ماء دافىء لتوسيع الأوعية الدموية والمساعدة على التعرق بشكل أفضل.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    تساوي حرارة الجسم

    ينبغي على المبتدئين الجلوس في المقاعد السفلى أو الوسطى. أما في المقاعد العليا، فتكون درجة الحرارة أشد ارتفاعاً. من يفضل الجلوس عليه مدّ ساقيه على المقعد، وبذلك تتساوى درجة الحرارة في كل أنحاء الجسم.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    أصحاب الدوالي ...احذروا هذه الأمور

    لمن يعانون من مشاكل في الأوردة أو لديهم دوالي، عليهم الانتباه أثناء جلسة الساونا وأن يمدوا سيقانهم على مكان مرتفع، ما يريح الأوعية الدموية ويعيد تدفق الدم.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    مرحلة ما قبل التعرق

    تستغرق مرحلة ما قبل التعرق حوالي خمس دقائق تليها عادة عملية صبّ الماء، إذ يقوم المشرف على الساونا بفتح الباب لدخول الهواء النقي ثم يقوم بصب الماء على الحجارة الساخنة. وأحياناً تستخدم أغصان الشجر أو المناشف الملفوفة لتوزيع بخار الماء، مايخلق حافزاً حرارياً إضافياً للجسم.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    مرحلة صب الماء

    بعد عملية صبّ الماء، يجب الانتظار لمدة دقيقة واحدة أو اثنتين، وعلى من ظل خلالها مستلقياً الاعتدال في الجلوس وتحريك ساقيه لتحضير الدورة الدموية من أجل النهوض. أما مدة جلسة الساونا فتترواح عادة بين ثمان إلى خمس عشرة دقيقة. يجب أن تكون راحة الجسم هي الأهم. فعندما يكون المرء مرتاحاً، يمكنه البقاء ربع ساعة، وعندما لا يكون كذلك فيمكن الاكتفاء بالبقاء لمدة تترواح بين ثمان دقائق واثنتي عشرة دقيقة.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    مرحلة التبريد

    بعد مرحلة صب الماء تأتي مرحلة التبريد المهمة، التي تتضمن الذهاب إلى الهواء الطلق إن أمكن للتزود بالأكسجين والتبريد جيداً بالماء، إما بالغطس في حوض السباحة أو بالاستحمام أو بواسطة الخرطوم. وبذلك تتدرب الأوعية الدموية على التقلص بسرعة كبيرة.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    عدد الجلسات المسموح بها

    تلي فترة التبريد استراحة لمدة تتراوح بين عشر وعشرين دقيقة، يستعد الجسم خلالها لجلسة الساونا التالية. أما عدد الجلسات المسموح بها فهي ثلاث جلسات، يشعر بعدها المرء بالاسترخاء وتجدد النشاط.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

تكثر في الشتاء الإصابة بنزلات البرد، إذ إن الانتقال من الجو البارد إلى الهواء الدافئ يساعد على انتشار الفيروسات. وللوقاية من الإصابة بذلك، يُنصح بزيارة حمام البخار أو الساونا. نتعرف بالصور على فوائد استخدام الساونا. (10.02.2014)  

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مقاومة البكتيريا الضارة  

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