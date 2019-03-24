 الاستحمام في المساء أو صباحاً.. ما الأفضل لصحتنا؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 25.03.2019

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علوم وتكنولوجيا

الاستحمام في المساء أو صباحاً.. ما الأفضل لصحتنا؟

هل هناك اختلاف حقاً بين الاستحمام صباحاً أو مساءً؟ وماذا يفرق حمام الماء الساخن عن البارد؟ الفوارق تتعلق بالغرض من الاستحمام سواء أكان للنظافة فقط أم للمساعدة على النوم. نصائح طبية مهمة قبل الاستحمام.

Symbolbild duschen Dusche Haare waschen (Fotolia/gradt)

إذا كنت تحب الاستحمام بدش الماء الساخن لفترة طويلة، فعليك الاستفادة من مزايا ذلك وقت المساء لأن الماء الساخن يريح العضلات ويخفض ضغط الدم قليلاً بسبب اتساع الأوعية الدموية. لكن نتيجة لذلك ستشعر سريعاً بالتعب لتنام بشكل أفضل. هذا مفيد بشكل خاص بعد يوم عمل مرهق.

من يحب الاستحمام بضوء خافت أو الاستحمام على ضوء الشموع، فإنه يساعد جسمه أيضاً على إفراز هرمون النوم الميلاتونين. بالإضافة إلى ذلك يُعتبر دش المساء ميزة لأولئك الذين يصعب عليهم مغادرة السرير في الصباح وينتظرون دائماً حتى اللحظة الأخيرة. فمن لا يضطر للاستحمام في الصباح، يمكنه البقاء في السرير لفترة أطول.

مزايا للبشرة الجافة

تستفيد البشرة الجافة أيضاً من الاستحمام المسائي. خلال ساعات الليل يمكن لطبقة الجلد الواقية أن تجدد نفسها بسهولة أكبر، كما ينقل موقع "تي أونلاين" عن باحثين، إذ لا تحتك أي ملابس ضيقة بالجسم، كما أن مستحضرات العناية بالبشرة لديها ما يكفي من الوقت لتعمل عملها.

ويرى الباحثون أن فترة ما قبل الذهاب إلى السرير تعد الوقت المثالي أيضاً لحلق الساقين أو الإبطين أو المنطقة التناسلية أو اللحية. وبحلول صباح اليوم التالي يكون الجلد قد هدأ مرة أخرى وتراجع الاحمرار.

بعيداً عن غسول الاستحمام

أما أصحاب البشرة الحساسة والجافة، فمن الأفضل أن يقوموا بضبط درجة حرارة الماء ليصبح فاتراً حتى لا تتعرض البشرة إلى إرهاق إضافي. ويمكن التخلي أيضاً عن غسول الاستحمام أيضاً.

وينقل موقع "تي أونلاين" الألماني عن الدكتور إيرنست تابوري، مدير المركز الاستشاري الألماني للنظافة قوله: "إذا كنت تعرقت فقط، ولكنك غير متسخ، فيمكنك الاستحمام بالماء فقط أيضاً. ويمكن لكل شخص أن يقدر ما إن كان ذلك كافياً للشعور بالنظافة. على أي حال، فإن التخلي عن غسول الاستحمام لا يصيبك بالمرض".

لكن أولئك الذين يفضلون الاستحمام برغوة الصابون والغسول، يجب عليهم التأكد من استخدام منتجات خفيفة، كما يوضح تابوري، الذي يضيف بالقول: "كلما كانت مواد الاستخدام أكثر عدائية وتهييجاً للبشرة، زاد تأثيرها على الوظيفة الطبيعية للجلد".

التعرق ليلاً والاستحمام صباحاً

إذ كنت ممن يتعرقون بشكل متكرر في الليل، فمن الأفضل أخذ دش صباحي للتخلص من العرق ومنع انبعاث الرائحة من الجسم. حتى مع وجود الشعر الدهني فإن الاستحمام في الصباح يمثل ميزة كبيرة، إذ يتخلص المرء من رواسب إفرازات الغدد الدهنية التي تتجمع ليلاً فروة الرأس والشعر.

حمام الصباح يجعل يومكمنعشاً

ومن يرغب في بث الحيوية في دورته الدموية والحصول على الطاقة اللازمة خلال النهار، فمن الأفضل له الاستحمام صباحاً. لكن يُنصح هنا أن تكون درجة حرارة الماء أكثر برودة. إذ يحفز الماء البارد الدورة الدموية وينشط الجسم والعقل. وأحياناً تأتي أفضل الأفكار ليوم العمل من دش الصباح.

مرات قليلة تكفي

يبقى اختيار الوقت المناسب للاستحمام مساء أو صباحاً والاستفادة من مزايا ذلك من الأمور التي تختلف من شخص إلى آخر. لكن سواء فضلت الاستحمام في الصباح أو في المساء، فإن الاستحمام اليومي جزء من برنامج الكثير من الأشخاص للشعور بالراحة. حتى أن البعض يستحم مرتين في اليوم.

ولكن يجب أن يتم ذلك فقط في حالات استثنائية فقط، حتى لا تجف البشرة أكثر من اللازم. إذا تمت مهاجمة طبقة الأحماض الطبيعية، فإن الطريق يكون أسهل أمام الجراثيم للوصول إلى أجسامنا. حتى أن أطباء الأمراض الجلدية ينصحون بالاستحمام مرة كل يومين أو ثلاثة أيام لحماية البشرة.

ع.غ

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    الاستعداد بشكل صحيح

    عندما يكون الطقس بارداً، يفضل الكثيرون الذهاب إلى الساونا. لكن من المهم بداية أن نجهز أنفسنا بشكل صحيح. ويبدأ ذلك بالاستحمام لإزالة الطبقة الدهنية على البشرة وبالتالي تسهيل التعرق. كما يجب التجفيف جيداً، فالجلد الجاف أفضل لإخراج الأبخرة. ويفضل وضع القدمين في ماء دافىء لتوسيع الأوعية الدموية والمساعدة على التعرق بشكل أفضل.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    تساوي حرارة الجسم

    ينبغي على المبتدئين الجلوس في المقاعد السفلى أو الوسطى. أما في المقاعد العليا، فتكون درجة الحرارة أشد ارتفاعاً. من يفضل الجلوس عليه مدّ ساقيه على المقعد، وبذلك تتساوى درجة الحرارة في كل أنحاء الجسم.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    أصحاب الدوالي ...احذروا هذه الأمور

    لمن يعانون من مشاكل في الأوردة أو لديهم دوالي، عليهم الانتباه أثناء جلسة الساونا وأن يمدوا سيقانهم على مكان مرتفع، ما يريح الأوعية الدموية ويعيد تدفق الدم.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    مرحلة ما قبل التعرق

    تستغرق مرحلة ما قبل التعرق حوالي خمس دقائق تليها عادة عملية صبّ الماء، إذ يقوم المشرف على الساونا بفتح الباب لدخول الهواء النقي ثم يقوم بصب الماء على الحجارة الساخنة. وأحياناً تستخدم أغصان الشجر أو المناشف الملفوفة لتوزيع بخار الماء، مايخلق حافزاً حرارياً إضافياً للجسم.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    مرحلة صب الماء

    بعد عملية صبّ الماء، يجب الانتظار لمدة دقيقة واحدة أو اثنتين، وعلى من ظل خلالها مستلقياً الاعتدال في الجلوس وتحريك ساقيه لتحضير الدورة الدموية من أجل النهوض. أما مدة جلسة الساونا فتترواح عادة بين ثمان إلى خمس عشرة دقيقة. يجب أن تكون راحة الجسم هي الأهم. فعندما يكون المرء مرتاحاً، يمكنه البقاء ربع ساعة، وعندما لا يكون كذلك فيمكن الاكتفاء بالبقاء لمدة تترواح بين ثمان دقائق واثنتي عشرة دقيقة.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    مرحلة التبريد

    بعد مرحلة صب الماء تأتي مرحلة التبريد المهمة، التي تتضمن الذهاب إلى الهواء الطلق إن أمكن للتزود بالأكسجين والتبريد جيداً بالماء، إما بالغطس في حوض السباحة أو بالاستحمام أو بواسطة الخرطوم. وبذلك تتدرب الأوعية الدموية على التقلص بسرعة كبيرة.

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    حمام الساونا: كيف تقوم به بشكل صحيح؟

    عدد الجلسات المسموح بها

    تلي فترة التبريد استراحة لمدة تتراوح بين عشر وعشرين دقيقة، يستعد الجسم خلالها لجلسة الساونا التالية. أما عدد الجلسات المسموح بها فهي ثلاث جلسات، يشعر بعدها المرء بالاسترخاء وتجدد النشاط.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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