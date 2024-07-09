الادعاء يحقق في تمويل حملة لوبان للانتخابات الرئاسية 2022

بعد يومين من خسارة في الانتخابات البرلمانية أعلن الادعاء العام الفرنسي أنه يحقق في تمويل مارين لوبان لحملتها الرئاسية ضد الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عامين.

قال مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء (التاسع من تموز/يوليو 2024) إنه فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات بشأن تمويل غير قانوني لحملة زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي فُتح في الثاني من تموز/يوليو، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم.

وسينظر المكتب في اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح أثناء حملة انتخابية لقرض.

وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. ولم يتسن على الفور الاتصال بالتجمع الوطني للحصول على تعليق.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة لوبان في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات فندها حزب لوبان أيضاً. وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة، والذي فُتح في عام 2016، إلى التأكد مما إذا كان الحزب، الذي كان يحمل حينها اسم الجبهة الوطنية، قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.

وترشحت لوبان التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022، وقد ترشح نفسها مرة أخرى في عام 2027.

خ.س/ف.ي (رويترز)